Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКарл III Владимир Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Украину следует пригласить в Британское содружество наций, состоящее из бывших колоний Лондона. Такое мнение высказали 49% жителей туманного Альбиона, отвечавших на вопросы аналитического центра Policy Exchange. Результаты исследования 17 октября опубликовало издание Daily Mail
Судя по результатам опроса, также сказано в материале, "центральную роль" в превращении организации в более "актуальный, практичный и динамичный клуб единомышленников "свободных и равных" наций" должен взять на себя Лондон.
Указывается, что страны Содружества должны сосредоточиться на четырех основных областях: торговле и инвестициях, изменении климата, образовании, а также безопасности и обороне".
В рамках последнего пункта большинство опрошенных (66%) заявили, что поддерживают идею о снижении зависимости Содружества "от военных инвестиций и инвестиций в области безопасности, сделанных Россией". Чуть меньше респондентов - 60% - высказались также за снижение зависимости от Китая.
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