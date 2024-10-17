https://ukraina.ru/20241017/1058175542.html

Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона

Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона - 17.10.2024 Украина.ру

Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона

Украину следует пригласить в Британское содружество наций, состоящее из бывших колоний Лондона. Такое мнение высказали 49% жителей туманного Альбиона, отвечавших на вопросы аналитического центра Policy Exchange. Результаты исследования 17 октября опубликовало издание Daily Mail

2024-10-17T18:07

2024-10-17T18:07

2024-10-17T18:07

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Судя по результатам опроса, также сказано в материале, "центральную роль" в превращении организации в более "актуальный, практичный и динамичный клуб единомышленников "свободных и равных" наций" должен взять на себя Лондон.Указывается, что страны Содружества должны сосредоточиться на четырех основных областях: торговле и инвестициях, изменении климата, образовании, а также безопасности и обороне".В рамках последнего пункта большинство опрошенных (66%) заявили, что поддерживают идею о снижении зависимости Содружества "от военных инвестиций и инвестиций в области безопасности, сделанных Россией". Чуть меньше респондентов - 60% - высказались также за снижение зависимости от Китая.Другие темы: США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка.

https://ukraina.ru/20241016/1058125483.html

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