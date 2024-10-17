Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона - 17.10.2024 Украина.ру
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Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона
Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона - 17.10.2024 Украина.ру
Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона
Украину следует пригласить в Британское содружество наций, состоящее из бывших колоний Лондона. Такое мнение высказали 49% жителей туманного Альбиона, отвечавших на вопросы аналитического центра Policy Exchange. Результаты исследования 17 октября опубликовало издание Daily Mail
2024-10-17T18:07
2024-10-17T18:07
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Судя по результатам опроса, также сказано в материале, "центральную роль" в превращении организации в более "актуальный, практичный и динамичный клуб единомышленников "свободных и равных" наций" должен взять на себя Лондон.Указывается, что страны Содружества должны сосредоточиться на четырех основных областях: торговле и инвестициях, изменении климата, образовании, а также безопасности и обороне".В рамках последнего пункта большинство опрошенных (66%) заявили, что поддерживают идею о снижении зависимости Содружества "от военных инвестиций и инвестиций в области безопасности, сделанных Россией". Чуть меньше респондентов - 60% - высказались также за снижение зависимости от Китая.Другие темы: США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка.
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новости, лондон, украина, китай, россия, колония
Новости, Лондон, Украина, Китай, Россия, колония

Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона

18:07 17.10.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКарл III Владимир Зеленский
Карл III Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украину следует пригласить в Британское содружество наций, состоящее из бывших колоний Лондона. Такое мнение высказали 49% жителей туманного Альбиона, отвечавших на вопросы аналитического центра Policy Exchange. Результаты исследования 17 октября опубликовало издание Daily Mail
Судя по результатам опроса, также сказано в материале, "центральную роль" в превращении организации в более "актуальный, практичный и динамичный клуб единомышленников "свободных и равных" наций" должен взять на себя Лондон.
Указывается, что страны Содружества должны сосредоточиться на четырех основных областях: торговле и инвестициях, изменении климата, образовании, а также безопасности и обороне".
В рамках последнего пункта большинство опрошенных (66%) заявили, что поддерживают идею о снижении зависимости Содружества "от военных инвестиций и инвестиций в области безопасности, сделанных Россией". Чуть меньше респондентов - 60% - высказались также за снижение зависимости от Китая.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 10:23
Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - СырскийГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем телеграм-канале рассказал, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине"
Другие темы: США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка.
 
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Заголовок открываемого материала
18:25Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
18:07Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона
18:00Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
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