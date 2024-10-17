Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации - 17.10.2024 Украина.ру
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Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации - 17.10.2024 Украина.ру
Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
Украинские военкомы мобилизуют ценных сотрудников предприятий по производству вооружений, в связи с чем необходимо восстановить "бронь" для таких кадров. С таким обращением к правительству 17 октября обратились представители украинского ВПК
2024-10-17T18:25
2024-10-17T18:25
новости
украина
впк
вооруженные силы украины
кабмин
мобилизация
всу
сво
кадры
специалисты
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Весной 2024 года были приняты изменения в украинское законодательство, регулирующее вопросы мобилизации для пополнения подразделений ВСУ в зоне СВО. Кабмин Украины инициировал остановку "бронирования" ценных кадров предприятий, на которых производятся вооружения. В связи с этим представители украинских ассоциаций бизнеса выразили свою обеспокоенность сохранением особо ценных кадров.В частности, об этой проблеме заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков. По его словам, военкомы отлавливают рабочих утром на проходных и, раздавая повестки, выполняют свой план на месяц вперёд."К чему это приводит? К нам не идут люди работать. Они боятся, что мы их не успеем "забронировать". И это действительно случалось", – заявил Каленков.По его мнению, мобилизация ценных кадров создаёт проблемы не только для предприятий отрасли, но и в целом в экономике, а также в социальной сфере."Сейчас создан временный лаг, во время которого представитель ТЦК будет решать, кого из работников мобилизовать, а не руководство предприятия. И мы останемся без критически важных работников", - констатировал глава "Укрцемента" Павел Качур.Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году Также на эту тему: Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
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новости, украина, впк, вооруженные силы украины, кабмин, мобилизация, всу, сво, кадры, специалисты, промышленность, военком
Новости, Украина, ВПК, Вооруженные силы Украины, Кабмин, мобилизация, ВСУ, СВО, кадры, специалисты, промышленность, военком

Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации

18:25 17.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПредприятия ВПК Украины во Львове
Предприятия ВПК Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские военкомы мобилизуют ценных сотрудников предприятий по производству вооружений, в связи с чем необходимо восстановить "бронь" для таких кадров. С таким обращением к правительству 17 октября обратились представители украинского ВПК
Весной 2024 года были приняты изменения в украинское законодательство, регулирующее вопросы мобилизации для пополнения подразделений ВСУ в зоне СВО. Кабмин Украины инициировал остановку "бронирования" ценных кадров предприятий, на которых производятся вооружения. В связи с этим представители украинских ассоциаций бизнеса выразили свою обеспокоенность сохранением особо ценных кадров.
В частности, об этой проблеме заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков. По его словам, военкомы отлавливают рабочих утром на проходных и, раздавая повестки, выполняют свой план на месяц вперёд.
"К чему это приводит? К нам не идут люди работать. Они боятся, что мы их не успеем "забронировать". И это действительно случалось", – заявил Каленков.
По его мнению, мобилизация ценных кадров создаёт проблемы не только для предприятий отрасли, но и в целом в экономике, а также в социальной сфере.
"Сейчас создан временный лаг, во время которого представитель ТЦК будет решать, кого из работников мобилизовать, а не руководство предприятия. И мы останемся без критически важных работников", - констатировал глава "Укрцемента" Павел Качур.
Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
Также на эту тему: Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
 
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18:25Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
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