https://ukraina.ru/20241017/1058175208.html

Зеленский поставил Трампа перед выбором и рассказал о ракетах. Итоги 17 октября на Украине

Зеленский поставил Трампа перед выбором и рассказал о ракетах. Итоги 17 октября на Украине - 17.10.2024 Украина.ру

Зеленский поставил Трампа перед выбором и рассказал о ракетах. Итоги 17 октября на Украине

Владимир Зеленский рассказал о том, перед каким выборам поставил кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также рассказал о ракетах, которые разместят на Украине. СМИ сообщили о скором появлении у Украины ядерного оружия

2024-10-17T18:00

2024-10-17T18:00

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О том, перед каким выбором Зеленский поставил Трампа сам Зеленский рассказал на пресс-конференции 17 октября после того, как принял участие в заседании Евросовета, где представлял свой "план победы".По словам Зеленского, он вспомнил в разговоре с кандидатом в президенты США о Будапештском меморандуме, как о договоре, который не смог защитить отказавшуюся от ядерного оружия Украину."Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", – заявил Зеленский.В то же время, как отметили позднее эксперты, Зеленский соврал: от ядерного оружия в своё время также отказались: ЮАР, Казахстан и Белоруссия.Уже вечером 17 октября в СМИ распространилась информация немецкого издания Bild* (СМИ, выполняющее функции иноагента - Ред.) о том, что в течение нескольких недель Украина может создать ядерное оружие для применения его против России. Об этом сообщил изданию неназванный украинский чиновник.Также Зеленский в своей речи добавил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие."Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", – отметил Зеленский.По его словам, если Запад не поддержит его "план победы", то это станет большой ошибкой."Если не дадут, нам будет очень сложно. Это будет привилегия от мира для России. Слабость Украины – это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой. Мы можем говорить, что приглашение в НАТО, а также пакет сдерживания, пакет дальнобойного оружия – мы можем всё это иметь превентивно. Это ещё не членство в НАТО, это приглашение. Но это признак, что мы там будем, что Украина не одна", – заявил Зеленский.Он настоял на предоставлении Украине дальнобойных ракет."Я думаю, вы можете нам дать [дальнобойные ракеты]... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать [Украину]", - подчеркнул Зеленский.Его слова о ракетах уже прокомментировали в России."Зеленский хочет разместить на Украине новые американские ракетные комплексы. Неядерный стратегический пакет сдерживания в "плане" урегулирования конфликта означает размещение западных ракет на Украине, сообщил Зеленский, выступая на заседании Евросовета. Иными словами, просроченный приглашает на свою территорию американские комплексы малой и средней дальности Typhon, которые американцы не так давно обкатывали на Филиппинах. Эта система наземного базирования может вести огонь крылатыми ракетами Tomahawk и квазибаллистическими SM-6 на дальности до 2500 и 740 километров соответственно. Развертывание комплексов Typhon на Украине представляет собой прямую угрозу национальной безопасности России, которая неминуемо вызовет ответ, в том числе — ядерный", - отметил российский военкор, член СПЧ Александр Коц.Он отметил, что "очень сомнительно, что американцы решатся втянуться в эту авантюру"."Всё-таки они ещё не потеряли остатки разума, в отличие от просроченного Зеленского, всё активнее пытающегося втянуть мир в ядерную войну", - указал Коц.Телеграм-канал "Голос Мордора" вспомнил о том, как США размещали свои ракеты в Польше и Румынии."А помните, как США вышли из договора по ПРО и начали размещать пусковые комплексы ПВО в Румынии и Польше? Причём, с этих же пусковых можно было запускать крылатые ракеты большого радиуса. Тогда российская либерота на голубом глазу убеждала всю страну, что ничего страшного, никто не угрожает России и это вообще смешно. А на самом деле то, что сейчас предлагает Зеленский, в плане размещения американских ракет на Украине, это именно то, о чём эти ребята мечтали ещё тогда. Теперь, правда, уже не получится. Сами свой план прос**ли", - писали авторы телеграм-канала.Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" указал, что не Украине не получит ни ядерное оружие, ни вступит в НАТО."У Украины не будет ядерного оружия, в НАТО она не вступит, а её псевдогосударственность исчезнет. Вот это реалии, причём они устроят всех внешнеполитических авторов, а не болтовня Зеленского", - отметил военкор.Однако одними ракетами Зеленский не ограничился. Так, он предложил после окончания конфликта использовать украинских военных для замены военнослужащих США в Европе."Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся. Что позволит США сделать больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Зеленский.А в беседе с журналистами Зеленский и вовсе попросил у Запада передачи замороженных российских активов Украине."Когда у нас были очень большие перебои, долгие месяцы без военной помощи, наше внутреннее производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы очень помогло. Нам для этого нужны деньги. И эти деньги из российских активов нам очень нужны для внутреннего производства", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами перед встречей Евросовета.Ещё одно громкое заявление Зеленского в Брюсселе касалось Корейской Народно-Демократической Республики. По его словам, эта страна якобы намерена направить в зону СВО "10 тыс. солдат из разных родов войск"."Сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать, и чтобы они воевали против Украины", - заявил Зеленский.Он также призвал ввести санкции в отношении КНДР.При этом некоторые украинские источники оценивают визит Зеленского в Брюссель как неудачный."Наш источник сообщает, что сегодня в Брюсселе Зеленскому объяснили, что он должен сбавить негативную риторику в адрес западных партнёров и прекратить публичный шантаж. Иначе его лично ждут неприятные события. Есть мнение, что Зеленского вызвали в Брюссель "на ковёр", где снова поставят на место. Но, чтобы завуалировать это, выдали пакеты военной помощи, на основании старых кредитов. Самое обидное для Зеленского, что его не позвали на общее "западное" обсуждение украинского кризиса, которое проведёт Байден с Шольцем, Стармером и Макроном. По нашим данным не позвали, так как там будет решаться "судьба" президента менеджера Зеленского. Возможно будет принято решение о его "сливе", - писал днём 17 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, в целом сигнал украинской власти "послали очень плохой".О том, чему научилась армия России во время СВО, — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО".

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, россия, украина, выборы, новости, сша, bild, нато, евросовет, александр коц