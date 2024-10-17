В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм - 17.10.2024 Украина.ру
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В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм
В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм - 17.10.2024 Украина.ру
В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм
В столице Мали, Бамако, на Бульваре независимости состоялся импровизированный суд над Владимиром Зеленским, а потом и его "казнь". Местный "международный уголовный суд" приговорил его к повешению и последующему сжиганию. В качестве Зеленского кукла с наклеенным лицом приговоренного. Соответствующее видео опубликовала "Африканская инициатива"
2024-10-17T17:44
2024-10-17T17:44
новости
мали
украина
нигер
владимир зеленский
юрий пивоваров
максим бужанский
аль-каида
терроризм
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На митинге, на котором сожгли чучело, присутствовало порядка сотни человек. Это мероприятие они приурочили к годовщине казни нацистских преступников по решению Нюрнбергского трибунала.На "казнь" Зеленского местные жители пришли с плакатами, на которых было написано "Зеленский, руки прочь от Мали", "Стоп, нацизм", "Зеленский – кровавый фюрер с замашками клоуна, да здравствует Мали", "Украинских нацистов под трибунал".В начале августа власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Таким образом африканское государство отреагировало на признание украинского чиновника в причастности Киева к уничтожению в конце июля джихадистами и сепаратистами-туарегами представителей малийской армии и отряда ЧВК "Вагнер"."[Малийское правительство] с глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали, отметили власти африканского государства. Также в документе говорилось, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".Реагируя на дипломатический разрыв между странами депутат украинского парламента Макс Бужанский саркастически заметил, что "было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились"."А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату", - резюмировал он.В начале октября министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп сообщил, что в скором времени республика опубликует итоги расследования о связях Украины с террористами.Также стало известно, что Альянс стран Сахеля, в который входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, обратился в ООН с просьбой принять меры в отношении киевского режима, сотрудничающего с группировками, связанными с "Аль-Каидой"* в Сахеле.Сахель - регион Африки, похожий на пояс, он отделяет Сахару и более плодородные земли континента. На данный момент в зоне Сахеля располагаются территории таких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.Другие темы: Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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новости, мали, украина, нигер, владимир зеленский, юрий пивоваров, максим бужанский, аль-каида, терроризм
Новости, Мали, Украина, Нигер, Владимир Зеленский, Юрий Пивоваров, Максим Бужанский, Аль-Каида, терроризм

В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм

17:44 17.10.2024
 
© Африканская инициатива
© Африканская инициатива
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В столице Мали, Бамако, на Бульваре независимости состоялся импровизированный суд над Владимиром Зеленским, а потом и его "казнь". Местный "международный уголовный суд" приговорил его к повешению и последующему сжиганию. В качестве Зеленского кукла с наклеенным лицом приговоренного. Соответствующее видео опубликовала "Африканская инициатива"
На митинге, на котором сожгли чучело, присутствовало порядка сотни человек. Это мероприятие они приурочили к годовщине казни нацистских преступников по решению Нюрнбергского трибунала.

На "казнь" Зеленского местные жители пришли с плакатами, на которых было написано "Зеленский, руки прочь от Мали", "Стоп, нацизм", "Зеленский – кровавый фюрер с замашками клоуна, да здравствует Мали", "Украинских нацистов под трибунал".
© Африканская инициатива
© Африканская инициатива
В начале августа власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Таким образом африканское государство отреагировало на признание украинского чиновника в причастности Киева к уничтожению в конце июля джихадистами и сепаратистами-туарегами представителей малийской армии и отряда ЧВК "Вагнер".
"[Малийское правительство] с глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали, отметили власти африканского государства.
Также в документе говорилось, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".
Реагируя на дипломатический разрыв между странами депутат украинского парламента Макс Бужанский саркастически заметил, что "было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились".
"А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату", - резюмировал он.
Джихадисты-туареги Мали - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 10:17
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали Африка отдалилась от Украины дипломатически. Об этом 5 августа заявил депутат украинского парламента (Верховной Рады) Макс Бужанский
В начале октября министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп сообщил, что в скором времени республика опубликует итоги расследования о связях Украины с террористами.
Также стало известно, что Альянс стран Сахеля, в который входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, обратился в ООН с просьбой принять меры в отношении киевского режима, сотрудничающего с группировками, связанными с "Аль-Каидой"* в Сахеле.
Сахель - регион Африки, похожий на пояс, он отделяет Сахару и более плодородные земли континента. На данный момент в зоне Сахеля располагаются территории таких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.
Другие темы: Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
 
НовостиМалиУкраинаНигерВладимир ЗеленскийЮрий ПивоваровМаксим БужанскийАль-Каидатерроризм
 
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