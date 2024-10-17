https://ukraina.ru/20241017/1058173602.html

В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм

В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм - 17.10.2024 Украина.ру

В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм

В столице Мали, Бамако, на Бульваре независимости состоялся импровизированный суд над Владимиром Зеленским, а потом и его "казнь". Местный "международный уголовный суд" приговорил его к повешению и последующему сжиганию. В качестве Зеленского кукла с наклеенным лицом приговоренного. Соответствующее видео опубликовала "Африканская инициатива"

2024-10-17T17:44

2024-10-17T17:44

2024-10-17T17:44

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На митинге, на котором сожгли чучело, присутствовало порядка сотни человек. Это мероприятие они приурочили к годовщине казни нацистских преступников по решению Нюрнбергского трибунала.На "казнь" Зеленского местные жители пришли с плакатами, на которых было написано "Зеленский, руки прочь от Мали", "Стоп, нацизм", "Зеленский – кровавый фюрер с замашками клоуна, да здравствует Мали", "Украинских нацистов под трибунал".В начале августа власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Таким образом африканское государство отреагировало на признание украинского чиновника в причастности Киева к уничтожению в конце июля джихадистами и сепаратистами-туарегами представителей малийской армии и отряда ЧВК "Вагнер"."[Малийское правительство] с глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали, отметили власти африканского государства. Также в документе говорилось, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".Реагируя на дипломатический разрыв между странами депутат украинского парламента Макс Бужанский саркастически заметил, что "было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились"."А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату", - резюмировал он.В начале октября министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп сообщил, что в скором времени республика опубликует итоги расследования о связях Украины с террористами.Также стало известно, что Альянс стран Сахеля, в который входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, обратился в ООН с просьбой принять меры в отношении киевского режима, сотрудничающего с группировками, связанными с "Аль-Каидой"* в Сахеле.Сахель - регион Африки, похожий на пояс, он отделяет Сахару и более плодородные земли континента. На данный момент в зоне Сахеля располагаются территории таких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.Другие темы: Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://ukraina.ru/20240805/1056674654.html

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новости, мали, украина, нигер, владимир зеленский, юрий пивоваров, максим бужанский, аль-каида, терроризм