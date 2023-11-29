https://ukraina.ru/20231129/1051591508.html

Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто

Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто - 29.11.2023 Украина.ру

Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто

Будапешт будет пристально следить за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине, предписанных НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-29T15:24

2023-11-29T15:24

2023-11-29T15:24

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На сегодняшнем заседании НАТО для Украины составили план осущесвтления реформ, сообщил глава венгерского МИД.Венгерский дипломат ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, в свою очередь, заявил, что закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии. "Они и сами знают, что им нужно", - заявил Креминь.

https://ukraina.ru/20231109/1050897833.html

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