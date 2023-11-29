Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто - 29.11.2023 Украина.ру
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Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто
Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто - 29.11.2023 Украина.ру
Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто
Будапешт будет пристально следить за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине, предписанных НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-29T15:24
2023-11-29T15:24
новости
венгрия
петер сийярто
украина
нато
украина-нато
венгры закарпатья
тарас креминь
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На сегодняшнем заседании НАТО для Украины составили план осущесвтления реформ, сообщил глава венгерского МИД.Венгерский дипломат ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, в свою очередь, заявил, что закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии. "Они и сами знают, что им нужно", - заявил Креминь.
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новости, венгрия, петер сийярто, украина, нато, украина-нато, венгры закарпатья, тарас креминь
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, Украина, НАТО, Украина-НАТО, венгры Закарпатья, Тарас Креминь

Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто

15:24 29.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Будапешт будет пристально следить за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине, предписанных НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 29 ноября сообщили журналисты РИА Новости
На сегодняшнем заседании НАТО для Украины составили план осущесвтления реформ, сообщил глава венгерского МИД.
"По инициативе и настоянию Венгрии среди ожиданий от этих реформ было включено то, что Украина будет уважать прав национальных меньшинств. Мы в последующий период мы самым пристальным образом будем следить за тем, выполняет ли Украина в рамках предписанных НАТО реформ эти ожидания на уровне НАТО", - сказал Сийярто.
Венгерский дипломат ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.
Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
Глава венгерского МИД также заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, в свою очередь, заявил, что закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии. "Они и сами знают, что им нужно", - заявил Креминь.
Акция националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 17:11
Денацификация по-европейски. Евросоюз просит свернуть фашизм на Украине, а фашистам это не нравитсяНаряду с усилением органов внешнего управления Украиной, Еврокомиссия требует от Киева демократизации законов о нацменьшинствах и языке. Украинские власти сопротивляются, заявляя, что демократизировать нечего, поскольку на Украине нет никакого русского нацменьшинства
 
НовостиВенгрияПетер СийяртоУкраинаНАТОУкраина-НАТОвенгры ЗакарпатьяТарас Креминь
 
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