ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба - 29.11.2023 Украина.ру
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ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба
ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба - 29.11.2023 Украина.ру
ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба
Евросоюз поставил на Украину около 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов. Об этом, сообщает Reuters, 29 ноября в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время участия в заседании НАТО
2023-11-29T14:02
2023-11-29T14:03
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Кулеба выступил перед журналистами в кулуарах мероприятия и призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией в ходе СВО."Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - заявил Кулеба.При этом он отметил, сообщает издание, что создание такого пространства обеспечит безопасность как Украины, так и стран НАТО.Кулеба также выступил против мнения о тупике в СВО после того, как "контрнаступление" ВСУ летом 2023 года не достигло заявленных целей.Он также сообщил, что во вторник у него была "продуктивная" встреча с министром иностранных дел Словакии Юрайем Бланаром."Он еще раз подтвердил, что в Словакии продолжит функционировать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники. Контракты между украинскими и словацкими компаниями, производящими вооружение, продолжатся", - поведал Кулеба.Накануне, 28 ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил прессе о тупике в ходе СВО и заявил: "Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры".Также в ноябре глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что не удастся поставить обещанный Евросоюзом миллион снарядов для ВСУ к марту 2024 года. В начале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла, что миллион снарядов на Украину будет поставлен.
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новости, украина, украина-ес, ес, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, сво, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина-нато, дипломатические отношения, публичная дипломатия
Новости, Украина, Украина-ЕС, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, СВО, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, НАТО, Украина-НАТО, дипломатические отношения, публичная дипломатия

ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба

14:02 29.11.2023 (обновлено: 14:03 29.11.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Евросоюз поставил на Украину около 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов. Об этом, сообщает Reuters, 29 ноября в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время участия в заседании НАТО
Кулеба выступил перед журналистами в кулуарах мероприятия и призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией в ходе СВО.
"Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - заявил Кулеба.
При этом он отметил, сообщает издание, что создание такого пространства обеспечит безопасность как Украины, так и стран НАТО.
Кулеба также выступил против мнения о тупике в СВО после того, как "контрнаступление" ВСУ летом 2023 года не достигло заявленных целей.
"Нет никакой тупиковой ситуации", — подчеркнул глава МИД Украины.
Он также сообщил, что во вторник у него была "продуктивная" встреча с министром иностранных дел Словакии Юрайем Бланаром.
"Он еще раз подтвердил, что в Словакии продолжит функционировать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники. Контракты между украинскими и словацкими компаниями, производящими вооружение, продолжатся", - поведал Кулеба.
Накануне, 28 ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил прессе о тупике в ходе СВО и заявил: "Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры".
Также в ноябре глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что не удастся поставить обещанный Евросоюзом миллион снарядов для ВСУ к марту 2024 года. В начале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла, что миллион снарядов на Украину будет поставлен.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 06:15
Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - BloombergЕвросоюз не успевает предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг
 
НовостиУкраинаУкраина-ЕСЕСУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСВОДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОУкраина-НАТОдипломатические отношенияпубличная дипломатия
 
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