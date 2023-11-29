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ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба

ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба - 29.11.2023 Украина.ру

ЕС поставил Украине меньше трети обещанных снарядов, пожаловался Кулеба

Евросоюз поставил на Украину около 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов. Об этом, сообщает Reuters, 29 ноября в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время участия в заседании НАТО

2023-11-29T14:02

2023-11-29T14:02

2023-11-29T14:03

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Кулеба выступил перед журналистами в кулуарах мероприятия и призвал к более тесному согласованию оборонных отраслей Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией в ходе СВО."Нам необходимо создать евроатлантическое общее пространство оборонной промышленности", - заявил Кулеба.При этом он отметил, сообщает издание, что создание такого пространства обеспечит безопасность как Украины, так и стран НАТО.Кулеба также выступил против мнения о тупике в СВО после того, как "контрнаступление" ВСУ летом 2023 года не достигло заявленных целей.Он также сообщил, что во вторник у него была "продуктивная" встреча с министром иностранных дел Словакии Юрайем Бланаром."Он еще раз подтвердил, что в Словакии продолжит функционировать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники. Контракты между украинскими и словацкими компаниями, производящими вооружение, продолжатся", - поведал Кулеба.Накануне, 28 ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил прессе о тупике в ходе СВО и заявил: "Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры".Также в ноябре глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что не удастся поставить обещанный Евросоюзом миллион снарядов для ВСУ к марту 2024 года. В начале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла, что миллион снарядов на Украину будет поставлен.

https://ukraina.ru/20231026/1050496665.html

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