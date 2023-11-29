В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана - 29.11.2023 Украина.ру
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В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана
В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана - 29.11.2023 Украина.ру
В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана
В городе в настоящий момент проживает 37 тысяч человек. В момент освобождения города российскими войсками в июле 2022 года в городе оставалось 7-9 тысяч человек
2023-11-29T10:44
2023-11-29T10:44
новости
лнр
лисичанск
население
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В город Лисичанск в Луганской Народной Республике стали возвращаться жители, уехавшие из-за боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.По его данным, население города сегодня составляет порядка 37 тысяч человек."Те, кто уехал на нашу сторону, потихонечку начали возвращаться. На момент, когда мы зашли в Лисичанск, население города составляло 7-9 тысяч человек, это в июле прошлого года. А сейчас у нас на учете 37 тысяч человек", - сказал Варакин.При этом он отметил, что сегодняшняя численность населения далека от той, которая была в Лисичанске до боевых действий – тогда в городе проживало 90 тысяч человек.О том, что жизнь в город возвращается свидетельствует количество машин и людей на улицах, число обращающихся за медицинской помощью граждан, добавил Варакин.Собеседник агентства отметил, что малый и средний бизнес также старается вернуть свои позиции."Бизнес быстрее всего подстраивается под любую ситуацию. Поэтому в городе уже функционируют и парикмахерские, и различные магазины, и даже кафе… Бытовые услуги сейчас возвращаются, строительные магазины открылись, рынок действует, где любой житель может купить необходимое", - рассказал Варакин.Город Лисичанск был последним большим жилым конгломератом на территории Луганской Народной Республики который находился под контролем ВСУ. Город освобожден 3 июля 2022 года.
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новости, лнр, лисичанск, население
Новости, ЛНР, Лисичанск, население

В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана

10:44 29.11.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВ ЛНР началась зачистка Горского от украинских войск
В ЛНР началась зачистка Горского от украинских войск - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В городе в настоящий момент проживает 37 тысяч человек. В момент освобождения города российскими войсками в июле 2022 года в городе оставалось 7-9 тысяч человек
В город Лисичанск в Луганской Народной Республике стали возвращаться жители, уехавшие из-за боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.
По его данным, население города сегодня составляет порядка 37 тысяч человек.
"Те, кто уехал на нашу сторону, потихонечку начали возвращаться. На момент, когда мы зашли в Лисичанск, население города составляло 7-9 тысяч человек, это в июле прошлого года. А сейчас у нас на учете 37 тысяч человек", - сказал Варакин.
При этом он отметил, что сегодняшняя численность населения далека от той, которая была в Лисичанске до боевых действий – тогда в городе проживало 90 тысяч человек.
О том, что жизнь в город возвращается свидетельствует количество машин и людей на улицах, число обращающихся за медицинской помощью граждан, добавил Варакин.
Собеседник агентства отметил, что малый и средний бизнес также старается вернуть свои позиции.
"Бизнес быстрее всего подстраивается под любую ситуацию. Поэтому в городе уже функционируют и парикмахерские, и различные магазины, и даже кафе… Бытовые услуги сейчас возвращаются, строительные магазины открылись, рынок действует, где любой житель может купить необходимое", - рассказал Варакин.
Город Лисичанск был последним большим жилым конгломератом на территории Луганской Народной Республики который находился под контролем ВСУ. Город освобожден 3 июля 2022 года.
 
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