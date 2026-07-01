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Зеленский в "воспалённом сознании" пригрозил Белоруссии: в Совфеде призвали не игнорировать его слова
Зеленский в "воспалённом сознании" пригрозил Белоруссии: в Совфеде призвали не игнорировать его слова - 01.07.2026 Украина.ру
Зеленский в "воспалённом сознании" пригрозил Белоруссии: в Совфеде призвали не игнорировать его слова
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев 1 июля заявил, что к угрозам Владимира Зеленского в адрес Белоруссии нужно относиться серьёзно, поскольку украинский лидер, по его словам, "неадекватен, непредсказуем и одержим жаждой власти"
2026-07-01T11:01
2026-07-01T11:01
2026-07-01T11:01
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Владимир Зеленский, по мнению российского сенатора Константина Косачева, является неадекватным и непредсказуемым человеком, а его угрозы в адрес Белоруссии необходимо воспринимать всерьёз."Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти. Он хочет остаться во власти и доказать, что он побеждает", — подчеркнул Косачев.Сенатор также отметил, что в "воспаленном сознании" украинского лидера существует иллюзия лёгкой атаки на Белоруссию из-за её небольшой территории. При этом утверждения Зеленского о наличии на белорусской территории ретрансляторов, помогающих России наносить удары по Украине, он назвал "радикально завышенными".Ранее Зеленский потребовал от Минска демонтировать оборудование на украинско-белорусской границе, пригрозив в противном случае "крайне опасными последствиями". В России эти заявления уже назвали дешёвым шантажом и попыткой втянуть Белоруссию в противостояние.25 июня Зеленский сообщил о подготовке новых военных операций, в том числе на крымском направлении, при условии получения от западных партнёров обещанных вооружений, но забыл уточнить, о каком оружии идёт речь. Подробнее в материале Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружиемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Превращение Украины в хаб террористической организации, иранская сделка. Хроника событий на утро 1 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, владимир зеленский, совет федерации, украина.ру, константин косачев
Зеленский в "воспалённом сознании" пригрозил Белоруссии: в Совфеде призвали не игнорировать его слова
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев 1 июля заявил, что к угрозам Владимира Зеленского в адрес Белоруссии нужно относиться серьёзно, поскольку украинский лидер, по его словам, "неадекватен, непредсказуем и одержим жаждой власти"
Владимир Зеленский, по мнению российского сенатора Константина Косачева, является неадекватным и непредсказуемым человеком, а его угрозы в адрес Белоруссии необходимо воспринимать всерьёз.
"Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти. Он хочет остаться во власти и доказать, что он побеждает", — подчеркнул Косачев.
Сенатор также отметил, что в "воспаленном сознании" украинского лидера существует иллюзия лёгкой атаки на Белоруссию из-за её небольшой территории. При этом утверждения Зеленского о наличии на белорусской территории ретрансляторов, помогающих России наносить удары по Украине, он назвал "радикально завышенными".
Ранее Зеленский потребовал от Минска демонтировать оборудование на украинско-белорусской границе, пригрозив в противном случае "крайне опасными последствиями". В России эти заявления уже назвали дешёвым шантажом и попыткой втянуть Белоруссию в противостояние.
25 июня Зеленский сообщил о подготовке новых военных операций, в том числе на крымском направлении, при условии получения от западных партнёров обещанных вооружений, но забыл уточнить, о каком оружии идёт речь. Подробнее в материале Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
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