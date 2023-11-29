Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051568211.html
Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков
Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков - 29.11.2023 Украина.ру
Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков
Сенатор Алексей Пушков назвал "тактичными" слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, умолчавшего, кто на заседании Совета глав МИД стран НАТО настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Об этом Пушков 29 ноября написал в своём телеграм-канале
2023-11-29T08:36
2023-11-29T08:36
новости
россия
алексей пушков
петер сийярто
нато
украина
контрнаступление
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102789/64/1027896468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399d67bf27df8d0b52c54fed19abc483.jpg
Как ранее рассказал Сийярто, многие участники Совета "тихо, боязливо, но признали", что "никаких серьёзных изменений" в результате украинского контрнаступления не произошло. А попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована"."Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", - подчеркнул Пушков.Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным министерства обороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки боевиков киевского режима не принесли значительных территориальных приобретений.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что контрнаступление украинских войск зашло в тупик.
https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102789/64/1027896468_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7a1d7552b1911bf01cc1e7f5463da6be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, алексей пушков, петер сийярто, нато, украина, контрнаступление, всу
Новости, Россия, Алексей Пушков, Петер Сийярто, НАТО, Украина, контрнаступление, ВСУ

Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков

08:36 29.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сенатор Алексей Пушков назвал "тактичными" слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, умолчавшего, кто на заседании Совета глав МИД стран НАТО настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Об этом Пушков 29 ноября написал в своём телеграм-канале
Как ранее рассказал Сийярто, многие участники Совета "тихо, боязливо, но признали", что "никаких серьёзных изменений" в результате украинского контрнаступления не произошло. А попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована".
"Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", - подчеркнул Пушков.
Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным министерства обороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки боевиков киевского режима не принесли значительных территориальных приобретений.
В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что контрнаступление украинских войск зашло в тупик.
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
07:00
Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригадЗапад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
 
НовостиРоссияАлексей ПушковПетер СийяртоНАТОУкраинаконтрнаступлениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
08:37Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России
08:36Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков
08:10Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
08:07Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире
07:56"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах
07:48Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк
07:39ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою – Forbes
07:24"От широкой реки военной помощи осталось несколько капель слёз": "Слуги народа" срочно вылетают в США
07:13Виталий Киселев: Россия ловит в тумане "Бабу-Ягу", чтобы перейти в наступление и разбить ВСУ через год
07:08Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины
07:00Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад
06:56"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада
06:51Главное из выступлений Путина и патриарха Кирилла на Всемирном русском народном соборе
06:48Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ
06:27"Гиацинты" ЦВО уничтожили артиллерийские позиции противника под Красным Лиманом - МО
06:03Черноморский флот ударил "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ – МО
06:00Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ
05:50Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке
05:43Су-25 поразили на Южно-Донецком направлении позиции и бронетехнику ВСУ - МО
Лента новостейМолния