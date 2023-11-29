https://ukraina.ru/20231129/1051568211.html

Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков

Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков - 29.11.2023 Украина.ру

Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков

Сенатор Алексей Пушков назвал "тактичными" слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, умолчавшего, кто на заседании Совета глав МИД стран НАТО настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Об этом Пушков 29 ноября написал в своём телеграм-канале

2023-11-29T08:36

2023-11-29T08:36

2023-11-29T08:36

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контрнаступление

всу

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Как ранее рассказал Сийярто, многие участники Совета "тихо, боязливо, но признали", что "никаких серьёзных изменений" в результате украинского контрнаступления не произошло. А попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована"."Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", - подчеркнул Пушков.Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным министерства обороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки боевиков киевского режима не принесли значительных территориальных приобретений.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что контрнаступление украинских войск зашло в тупик.

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новости, россия, алексей пушков, петер сийярто, нато, украина, контрнаступление, всу