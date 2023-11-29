https://ukraina.ru/20231129/1051567158.html
ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою – Forbes
ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою – Forbes - 29.11.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою – Forbes
Первый танк немецкого производства Leopard 1A5 оказался подбит всего через несколько недель после начала их применения ВСУ на поле боя. Об этом 28 ноября пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс
2023-11-29T07:39
2023-11-29T07:39
2023-11-29T07:39
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На распространённом в Сети видеоролике показывается, как танк, по словам Экса, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ, попадает под обстрел российской артиллерии, закончившийся для него поражением."Будучи обнаруженным, танк стал лёгкой мишенью для поражения, вероятно, серией артиллерийских ударов, которые наносились по нему всё точнее. Также возможно, что прежде он подорвался на мине", - пишет Экс.Обозреватель отмечает, что немецкие Leopard 1A5 оказались самыми незащищёнными танками в украинском конфликте, и признаёт неизбежность их уничтожения. Но первый из них, по его словам, был потерян слишком быстро.Посетовав на слабое бронирование и вооружения созданной в 80-х годах машины, Экс упомянул опыт бразильской армии, которая обучает прятать свои "тонкобронированные" (всего 70 мм) танки в лесах и за холмами, а также активно использовать камуфляж и другие средства маскировки.Информация о том, что Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1A5, появилась на сайте правительства Германии в середине ноября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, германия, танки, сво, вс рф, артиллерия
Новости, Украина, ВСУ, Германия, танки, СВО, ВС РФ, артиллерия
ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою – Forbes
Первый танк немецкого производства Leopard 1A5 оказался подбит всего через несколько недель после начала их применения ВСУ на поле боя. Об этом 28 ноября пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс
На распространённом в Сети видеоролике показывается, как танк, по словам Экса, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ, попадает под обстрел российской артиллерии, закончившийся для него поражением.
"Будучи обнаруженным, танк стал лёгкой мишенью для поражения, вероятно, серией артиллерийских ударов, которые наносились по нему всё точнее. Также возможно, что прежде он подорвался на мине", - пишет Экс.
Обозреватель отмечает, что немецкие Leopard 1A5 оказались самыми незащищёнными танками в украинском конфликте, и признаёт неизбежность их уничтожения. Но первый из них, по его словам, был потерян слишком быстро.
Посетовав на слабое бронирование и вооружения созданной в 80-х годах машины, Экс упомянул опыт бразильской армии, которая обучает прятать свои "тонкобронированные" (всего 70 мм) танки в лесах и за холмами, а также активно использовать камуфляж и другие средства маскировки.
Информация о том, что Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1A5, появилась на сайте правительства Германии в середине ноября.