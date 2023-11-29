https://ukraina.ru/20231129/1051566436.html

"Гиацинты" ЦВО уничтожили артиллерийские позиции противника под Красным Лиманом - МО

"Гиацинты" ЦВО уничтожили артиллерийские позиции противника под Красным Лиманом - МО - 29.11.2023 Украина.ру

"Гиацинты" ЦВО уничтожили артиллерийские позиции противника под Красным Лиманом - МО

Расчёты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожили позиционный район артиллерии ВСУ. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России

2023-11-29T06:27

2023-11-29T06:27

2023-11-29T06:27

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"Получив координаты разведанного района размещения артиллерии ВСУ, расчёты орудий "Гиацинт-Б" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжёлого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки", - говорится в сообщении.Минобороны отмечает, что командование ЦВО "высоко оценивает применение 152-мм орудий "Гиацинт-Б" за большую дальность, точность боеприпасов и огневую мощь, а также простоту в эксплуатации и обслуживании".По данным военного ведомства на 28 ноября, потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 человек.28 ноября российской оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 103 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

https://ukraina.ru/20231129/1051454615.html

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новости, россия, краснолиманское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу