"Гиацинты" ЦВО уничтожили артиллерийские позиции противника под Красным Лиманом - МО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Расчёты буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожили позиционный район артиллерии ВСУ. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России
"Получив координаты разведанного района размещения артиллерии ВСУ, расчёты орудий "Гиацинт-Б" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжёлого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки", - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что командование ЦВО "высоко оценивает применение 152-мм орудий "Гиацинт-Б" за большую дальность, точность боеприпасов и огневую мощь, а также простоту в эксплуатации и обслуживании".
По данным военного ведомства на 28 ноября, потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 человек.
28 ноября российской оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 103 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
04:30Эксперт объяснил, как Россия возводит "новую линию Суровикина", наладив производство мощной артиллерииСтарые типы российского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками. Поэтому России необходимо наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин