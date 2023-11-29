Су-25 поразили на Южно-Донецком направлении позиции и бронетехнику ВСУ - МО

Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине Все военные операции НАТО конца с конца 80-х годов заканчивались очень быстро. Сейчас в Альянсе готовят тыловую инфраструктуру, потому что конфликт на Украине будет длительным и масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин