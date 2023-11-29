Су-25 поразили на Южно-Донецком направлении позиции и бронетехнику ВСУ - МО
05:43 29.11.2023 (обновлено: 05:44 29.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоржественная встреча российских самолетов с авиабазы Хмеймим в Приморско-Ахтарске
Экипажи штурмовиков Су-25, действующих на Южно-Донецком направлении, уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику подразделений киевского режима. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате поражения целей, выполнявшегося парами с малых высот, "уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ". После пусков ракет экипажи выполнили манёвр уклонения, выпустив тепловые ловушки.
По данным Минобороны РФ за 28 ноября, российской оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в зоне СВО было поражено 103 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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