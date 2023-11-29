"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех - 29.11.2023 Украина.ру
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"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех - 29.11.2023 Украина.ру
"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
Программы ускоренного обучения операторов тяжёлых ударных беспилотников "Охотник", способных работать "в дуэте" с истребителем пятого поколения Су-57, разрабатывают в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" 29 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-29T05:19
2023-11-29T05:22
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"На заводе ОАК [Объединённая авиастроительная корпорация, входит в "Ростех"] в Новосибирске сейчас идёт подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения лётного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы.В госкорпорации отметили, что "Охотник" в настоящее время находится на этапе предварительных испытаний.Ударный БПЛА "Охотник", созданный в ОКБ Сухого по схеме "летающее крыло", имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров и взлётную массу более 20 тонн. Аппарат создан с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Он способен действовать под управлением российского истребителя пятого поколения Су-57.
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новости, россия, впк, ростех, бпла
Новости, Россия, ВПК, Ростех, БПЛА

"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех

05:19 29.11.2023 (обновлено: 05:22 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодготовка к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2019
Подготовка к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Программы ускоренного обучения операторов тяжёлых ударных беспилотников "Охотник", способных работать "в дуэте" с истребителем пятого поколения Су-57, разрабатывают в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" 29 ноября сообщает РИА Новости
"На заводе ОАК [Объединённая авиастроительная корпорация, входит в "Ростех"] в Новосибирске сейчас идёт подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения лётного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы.
В госкорпорации отметили, что "Охотник" в настоящее время находится на этапе предварительных испытаний.
Ударный БПЛА "Охотник", созданный в ОКБ Сухого по схеме "летающее крыло", имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров и взлётную массу более 20 тонн. Аппарат создан с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Он способен действовать под управлением российского истребителя пятого поколения Су-57.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 04:18
Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источникДля истребителя пятого поколения Су-57 уже созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, самолёт сможет управлять группой таких аппаратов. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 ноября сообщает РИА Новости
 
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