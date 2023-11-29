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"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех - 29.11.2023 Украина.ру
"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
Программы ускоренного обучения операторов тяжёлых ударных беспилотников "Охотник", способных работать "в дуэте" с истребителем пятого поколения Су-57, разрабатывают в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" 29 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-29T05:19
2023-11-29T05:19
2023-11-29T05:22
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"На заводе ОАК [Объединённая авиастроительная корпорация, входит в "Ростех"] в Новосибирске сейчас идёт подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения лётного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы.В госкорпорации отметили, что "Охотник" в настоящее время находится на этапе предварительных испытаний.Ударный БПЛА "Охотник", созданный в ОКБ Сухого по схеме "летающее крыло", имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров и взлётную массу более 20 тонн. Аппарат создан с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Он способен действовать под управлением российского истребителя пятого поколения Су-57.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, впк, ростех, бпла
"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
05:19 29.11.2023 (обновлено: 05:22 29.11.2023)
Программы ускоренного обучения операторов тяжёлых ударных беспилотников "Охотник", способных работать "в дуэте" с истребителем пятого поколения Су-57, разрабатывают в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" 29 ноября сообщает РИА Новости
"На заводе ОАК [Объединённая авиастроительная корпорация, входит в "Ростех"] в Новосибирске сейчас идёт подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения лётного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы.
В госкорпорации отметили, что "Охотник" в настоящее время находится на этапе предварительных испытаний.
Ударный БПЛА "Охотник", созданный в ОКБ Сухого по схеме "летающее крыло", имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров и взлётную массу более 20 тонн. Аппарат создан с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Он способен действовать под управлением российского истребителя пятого поколения Су-57.