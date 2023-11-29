https://ukraina.ru/20231129/1051565529.html

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо - 29.11.2023 Украина.ру

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо

Все попытки подразделений ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области блокируются нашими военными. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо 29 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-29T03:43

2023-11-29T03:43

2023-11-29T03:43

новости

россия

херсонская область

сво

вс рф

всу

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051052708_0:108:3055:1826_1920x0_80_0_0_9684965960460c39cfc4ec6f34fca68a.jpg

"На наиболее напряжённых участках ЛБС [линии боевого соприкосновения] от Алешек до Крынок идёт уничтожение вражеской живой силы. На Кинбурнской косе наши военные блокируют попытки противника высадиться на берег", - рассказал Сальдо.Губернатор ранее заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, для чего стянули лучшую технику, лучшие части и наёмников. Но все планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов вырваться на оперативный простор у них нет никаких.Сальдо напомнил, что, по данным разведки, к 1 ноября противник планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ.Кинбурнская коса - расположенная на юге Херсонской области песчаная коса длиною более 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Чёрного моря.

https://ukraina.ru/20231128/1051536359.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсонская область, сво, вс рф, всу, владимир сальдо