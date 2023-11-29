Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо - 29.11.2023 Украина.ру
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Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо
Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо - 29.11.2023 Украина.ру
Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо
Все попытки подразделений ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области блокируются нашими военными. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо 29 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-29T03:43
2023-11-29T03:43
новости
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херсонская область
сво
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всу
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"На наиболее напряжённых участках ЛБС [линии боевого соприкосновения] от Алешек до Крынок идёт уничтожение вражеской живой силы. На Кинбурнской косе наши военные блокируют попытки противника высадиться на берег", - рассказал Сальдо.Губернатор ранее заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, для чего стянули лучшую технику, лучшие части и наёмников. Но все планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов вырваться на оперативный простор у них нет никаких.Сальдо напомнил, что, по данным разведки, к 1 ноября противник планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ.Кинбурнская коса - расположенная на юге Херсонской области песчаная коса длиною более 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Чёрного моря.
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новости, россия, херсонская область, сво, вс рф, всу, владимир сальдо
Новости, Россия, Херсонская область, СВО, ВС РФ, ВСУ, Владимир Сальдо

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо

03:43 29.11.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Все попытки подразделений ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области блокируются нашими военными. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо 29 ноября сообщает РИА Новости
"На наиболее напряжённых участках ЛБС [линии боевого соприкосновения] от Алешек до Крынок идёт уничтожение вражеской живой силы. На Кинбурнской косе наши военные блокируют попытки противника высадиться на берег", - рассказал Сальдо.
Губернатор ранее заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, для чего стянули лучшую технику, лучшие части и наёмников. Но все планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов вырваться на оперативный простор у них нет никаких.
Сальдо напомнил, что, по данным разведки, к 1 ноября противник планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ.
Кинбурнская коса - расположенная на юге Херсонской области песчаная коса длиною более 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Чёрного моря.
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