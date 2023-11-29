ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным - 29.11.2023 Украина.ру
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ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным
ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным - 29.11.2023 Украина.ру
ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным
Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского на прошедшей неделе запретил главам областных администраций общаться с главнокомандующим Вооружёнными силами страны Валерием Залужным. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций
2023-11-29T01:49
2023-11-29T01:49
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
сво
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По его словам власти Украины раскалывают общество "на ровном месте", так как обитатели Банковой боятся потерять неприкосновенность. Журналист также задаётся вопросом, зачем всё это "богатому, молодому, свободному Зеленскому", который после завершения боевых действий сможет "свалить куда угодно". Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны Безуглой. Её слова можно рассматривать как знак, предвещающий скорый уход президента: Соскин считает, что скоро украинского лидера свергнут его же военные. Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год. Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет". До этого инсайдеры сообщали, что на Украине запустили информационную кампанию с целью устранения Залужного.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сво
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, СВО

ОП запретил украинским губернаторам общаться с Залужным

01:49 29.11.2023
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ
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Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского на прошедшей неделе запретил главам областных администраций общаться с главнокомандующим Вооружёнными силами страны Валерием Залужным. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций
"Я не вижу движений Залужного в политику, но вижу много движений команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента. Среди них – указание губернаторам (…) прекратить любое общение с Залужным, чтобы региональные элиты не создавали вокруг него никакого ажиотажа", – написал журналист в сети.
По его словам власти Украины раскалывают общество "на ровном месте", так как обитатели Банковой боятся потерять неприкосновенность.
Журналист также задаётся вопросом, зачем всё это "богатому, молодому, свободному Зеленскому", который после завершения боевых действий сможет "свалить куда угодно".
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны Безуглой. Её слова можно рассматривать как знак, предвещающий скорый уход президента: Соскин считает, что скоро украинского лидера свергнут его же военные.
Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год. Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет". До этого инсайдеры сообщали, что на Украине запустили информационную кампанию с целью устранения Залужного.
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСВО
 
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