https://ukraina.ru/20231129/1051467597.html

Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ

Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру

Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ

Украина растратила все свои стратегические резервы. Поэтому группировке ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2023-11-29T06:00

2023-11-29T06:00

2023-11-29T06:00

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Старые типы российского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками ни по дальности, ни по точности, ни по скорострельности. Поэтому речь идет о том, чтобы наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах, сообщил эксперт.Но в условиях, когда ослаб поток военной помощи с Запада из-за обострения на Ближнем Востоке, а российские войска штурмуют Авдеевку, ничего особенного ВСУ предпринять не могут, указал специалист.Украинская армия не сможет долго продержаться на этих остатках. Поэтому ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Это вопрос уже не неделей, а дней, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, авдеевка, днр, резервы, вооружение, производство, поставки, капитуляция, всу