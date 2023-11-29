Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Украина растратила все свои стратегические резервы. Поэтому группировке ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Старые типы российского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками ни по дальности, ни по точности, ни по скорострельности. Поэтому речь идет о том, чтобы наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах, сообщил эксперт.
Но в условиях, когда ослаб поток военной помощи с Запада из-за обострения на Ближнем Востоке, а российские войска штурмуют Авдеевку, ничего особенного ВСУ предпринять не могут, указал специалист.
"Все свои стратегические резервы они израсходовали. Сейчас они соскребают оперативные резервы и бросают их под Авдеевку и на юг. Они прекрасно понимают, что запас прочности иссяк", - отметил Подберёзкин.
Украинская армия не сможет долго продержаться на этих остатках. Поэтому ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Это вопрос уже не неделей, а дней, резюмировал собеседник Украина.ру.
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