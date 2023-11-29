Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру
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Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ
Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру
Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ
Украина растратила все свои стратегические резервы. Поэтому группировке ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2023-11-29T06:00
2023-11-29T06:00
новости
россия
украина
авдеевка
днр
резервы
вооружение
производство
поставки
капитуляция
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Старые типы российского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками ни по дальности, ни по точности, ни по скорострельности. Поэтому речь идет о том, чтобы наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах, сообщил эксперт.Но в условиях, когда ослаб поток военной помощи с Запада из-за обострения на Ближнем Востоке, а российские войска штурмуют Авдеевку, ничего особенного ВСУ предпринять не могут, указал специалист.Украинская армия не сможет долго продержаться на этих остатках. Поэтому ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Это вопрос уже не неделей, а дней, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, авдеевка, днр, резервы, вооружение, производство, поставки, капитуляция, всу
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, ДНР, резервы, вооружение, производство, поставки, капитуляция, ВСУ

Капитуляция Авдеевки. Эксперт о том, как Украина соскребает последние резервы, чтобы продлить агонию ВСУ

06:00 29.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
ВСУ оружие военнослужащий Украина солдат - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Украина растратила все свои стратегические резервы. Поэтому группировке ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Старые типы российского вооружения достаточно эффективны, но они не обладают современными характеристиками ни по дальности, ни по точности, ни по скорострельности. Поэтому речь идет о том, чтобы наладить производство современных вооружений в промышленных масштабах, сообщил эксперт.
Но в условиях, когда ослаб поток военной помощи с Запада из-за обострения на Ближнем Востоке, а российские войска штурмуют Авдеевку, ничего особенного ВСУ предпринять не могут, указал специалист.
"Все свои стратегические резервы они израсходовали. Сейчас они соскребают оперативные резервы и бросают их под Авдеевку и на юг. Они прекрасно понимают, что запас прочности иссяк", - отметил Подберёзкин.
Украинская армия не сможет долго продержаться на этих остатках. Поэтому ВСУ в Авдеевке не остается ничего, кроме капитуляции. Это вопрос уже не неделей, а дней, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 05:35
Владимир Ераносян: Россия готовит "беспилотный ответ" на террор ВСУ против Крымского мостаВСУ ведут асимметричную террористическую войну, где морские подводные и надводные дроны играют первостепенную роль, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
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