Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
08:10 29.11.2023 (обновлено: 08:27 29.11.2023)
Скажу сразу: когда Евромайдан только-только начался, в его победу я не верил и достаточно долго относился к нему как к какому-то действу, не имеющему серьезной перспективы — пошумят-пошумят и разойдутся. И для этого у меня были достаточно серьезные основания так полагать
Первое основание — это, конечно, недавний провал «Восстань, Украина!», «всеукраинской» политической акции, которую весной-летом 2013 года проводила троица оппозиционных политиков Яценюк — Кличко — Тягнибок.
На их митинги в Киеве и в провинции в основном приходили проплаченные майданарбайтеры, разного рода сумасшедшие маргиналы, свихнувшиеся на теме политики и жидомасонского заговора, и партийные активисты, которым там надо было быть по службе. Всё проходило кисло и вяло. На Юго-Востоке Украины — вовсе незаметно, а на Западе и в Центре — немногочисленно и без энтузиазма.
Администрация президента тогда наняла талантливого черного пиарщика Вову Петрова для троллинга оппозиции (сейчас он активно работает на Зеленского). Как только троица выезжала в тот или иной областной центр, вслед за ними выезжала и команда Петрова. Веселились последние от души. Например, вручили большую морковку Яценюку, которого в политкругах прозвали Кроликом Сеней, отсюда и морковка, любимое кроличье лакомство.
В ответ Яценюк пообещал вручившему всунуть ее в задний проход, и это вызвало скандал и многочисленные смешные телесюжеты на ТВ каналах, поддерживавших Януковича. Петров немилосердно троллил и нациста Тягнибока. Хорошо пошло провокативное видео с лидером «Свободы» на оппозиционном митинге на фоне подосланных к нему парней, переодетых «хасидами» — с пейсами и в футболках со звездами Давида.
Самая последняя акция чуть было не закончилась трагедией: на оппозиционный митинг в Киеве, на Софиевской площади, Петров привез на БМП парней, переодетых кроликами. БМП остановили на подъезде к мероприятию, а охрана митинга чуть было их не линчевала. В итоге говорили не о митинге, а о «кролях». Всем было весело.
В общем, «Восстань, Украина!» закончилась полным провалом. Никакой революции из всего этого унылого действа не вышло. Вышел пшик. Перед этой акцией, как помнят старожилы украинской политики, полным провалом закончились «мовный» и «налоговый» майданы в Киеве.
Я считал, что таким же провалом закончится и Евромайдан – Вова Петров его тоже затроллит какими-нибудь юморными выходками.
Второе основание для благодушного настроения заключалось в общем разочаровании в майданах как в способе изменения политических реалий в стране. Началось всё с разочарования в Ющенко и в его правлении: получалось, что кого бы ни привели власти взамен старых коррупционеров, он всё равно оказывается «падлюкой». И непонятно, кто хуже: старые власти или новые.
Учитывая эти обстоятельства, никто из нас — ни проукраинские активисты, ни пророссийские — не верил в победу начавшегося 21 ноября 2013 года Евромайдана.
После призыва Мустафы Найема, взять кофе, хорошее настроение и выйти протестовать против отказа Януковича и Азарова подписать в Вильнюсе соглашение об евроассоциации с ЕС, я сам приехал на Майдан. Естественно, в качестве журналиста, а не в качестве протестующего.
Народу там было мало. В основном прозападные украинские журналисты, прозападные политики, прозападные общественные активисты-грантоеды. Все друг с другом были знакомы. Сохранился видеоролик журналиста грантоедского «Громадского радио» Богдана Кутепова, где я, смеясь, развожу руками, озираясь вокруг, и спрашиваю с подколкой прозападных активистов: ну и где же толпы граждан, которые хотят евроинтеграции? Тогда мне казалось, власть Януковича прочной и непоколебимой.
Выход на Майдан 21 ноября закончился, в общем, ничем. Казалось, что это очередной пшик и провал оппозиции — за Яценюком — Кличко — Тягнибоком никто не пойдет, раз не пошли в первой половине года, а за Мустафой и грантоедами тем более.
Но потом постепенно события стали набирать обороты. Начали устанавливать палатки на Майдане. Поначалу в центре Киева были две тусовки: политики митинговали на Европейской площади, а общественные активисты — на Майдане. Потом, видимо, в западных посольствах обратили на это внимание и «посоветовали» товарищам тусовки совместить в одну. Политики перешли к общественникам на Майдан.
Когда радикалы вместе с болельщиками «Динамо» попытались начать осаду Банковой, то получили серьезный отпор. Андрей Портнов, руководивший тогда юридическим блоком администрации, был тоже настроен радикально: оппозицию, которая пытается захватить правительственные учреждения, безжалостно сажать. Никаких поблажек! И сажать начали, что поумерило пыл буйной части евромайдановцев. Но, увы, мягкотелый и безвольный Янукович под давлением западных правительств всех в итоге выпустил, что радикализировало протест. Все поняли, что им ничего не будет.
Но все равно власть контролировала процессы и не давала им выйти из-под контроля. Началась рутинизация протеста. Он стал затухать. Казалось, что евромайданный лагерь живет своей жизнью, а Киев своей. Столица была к нему равнодушной. По данным одного из глянцевых киевских журналов, в Евромайдане участвовали только 10% киевлян, в то время как за 10 лет до этого во время Оранжевой революции почти весь Киев.
Самое интересное, что в лагере евромайдановцев были в основном западенцы. Они протестовали вахтовым методом — приезжали из Галичины на одну-две недели. Поскакали, получили деньги и уехали домой. Им на смену приехали другие. Я неоднократно приходил в лагерь, меня не пускали, потому что я чужак, но я разговаривал подолгу с теми, кто был на страже. Все они не скрывали, что они с Западной Украины. Вели они себя в основном тихо, и если б не радикалы, которые стали активно драться с ментами начиная с середины января, выйдя за периметр лагеря, протест бы попросту захирел.
1 мая 2022, 15:37Вознесенные Майданом. Мустафа Найем, организатор Евромайдана и верный пес западных миллиардеровРоссийская спецоперация на Украине и длительный конфликт с республиками Донбасса являются одним из последствий свержения президента Украины в 2014 году во время Евромайдана. События восьмилетней давности привели к военным действиям, падению ВВП страны, уничтожению целых отраслей промышленности и резкому снижению благосостояния украинцев
Можно было наблюдать такую парадоксальную картину: на Майдане идут митинги, а через 800 метров на Бессарабке сидит народ, пьет шампанское и совершенно не интересуется происходящим. Даже после разгона «онижедетей», через неделю все начало успокаиваться.
В Киев прибыли из разных областных центров подразделения «Беркута» и Внутренних войск. Они взяли под охрану правительственный квартал. Мариинский парк был наводнен «титушками», так оппозиция презрительно называла уличных бойцов, которых для своей защиты свезла в Киев власть. Это были спортивные парни, которые только ждали команды разогнать майдан.
Интересно, что именно тогда с участия в отрядах «титушек» начали свою карьеру Александр Захарченко, который через год станет главой ДНР, и Игорь Безлер (Бес), который через полгода будет успешно командовать обороной Горловки. Помню, когда в 2016 году я познакомился с Бесом в Союзе добровольцев Донбасса, он мне сказал: а я вас знаю. Я: откуда? Он: видел вас во время Евромайдана в Мариинском парке, я там тогда был и участвовал в тех событиях.
Опосредованно проявил тогда себя в тех событиях и нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Когда в середине января 2014 года на Европейской площади евромайдановцы сожгли автобус сводному отряду крымских вевешников и беркутовцев, где сгорели их вещи, то я написал об этом в ФБ.
Первым, кто мне написал в личку с просьбой сконтактировать с крымчанами, был какой-то неизвестный мне молодой парень по имени Денис Пушилин. Он хотел купить бойцам теплые вещи вместо сгоревших. Побудительный мотив: он сам служил в крымском ВВ, сам был против майдана и хотел им помочь. Я выполнил его просьбу, и он в итоге оказал им помощь.
Я жил в центре Киева, на Арсенальной, и лично своими глазами видел, как «Беркут» буквально за минуты разгонял евромайдановцев, быстро разбирая их баррикады и большие кучи с шинами, которые они намеревались поджигать.
Янукович вел себя очень пассивно и по-толстовски. Будучи уже в Москве в политэмиграции, я как-то разговорился с одним из руководителей АП времен Евромайдана.
«Знаете, Саша, когда я понял, что мы проиграли? Сразу после начала боев на Европейской площади. Помню, было совещание у Януковича. Он нам сказал: вчера говорил по телефону с Афонскими старцами, они меня благословили на то, чтобы я не проливал кровь. То есть вместо жесткого ответа тем, кто сжег автобус крымским беркутовцам, мы должны были от него отказаться и увещевать их с помощью молитв. Вот тогда я и понял, что мы проиграли…» — с грустью вспоминал он.