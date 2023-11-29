Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана - 29.11.2023 Украина.ру
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Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана - 29.11.2023 Украина.ру
Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
Скажу сразу: когда Евромайдан только-только начался, в его победу я не верил и достаточно долго относился к нему как к какому-то действу, не имеющему серьезной перспективы — пошумят-пошумят и разойдутся. И для этого у меня были достаточно серьезные основания так полагать
2023-11-29T08:10
2023-11-29T08:27
евромайдан
майдан
виктор янукович
яценюк
олег тягнибок
владимир кличко
мустафа найем
эксклюзив
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Первое основание — это, конечно, недавний провал «Восстань, Украина!», «всеукраинской» политической акции, которую весной-летом 2013 года проводила троица оппозиционных политиков Яценюк — Кличко — Тягнибок.На их митинги в Киеве и в провинции в основном приходили проплаченные майданарбайтеры, разного рода сумасшедшие маргиналы, свихнувшиеся на теме политики и жидомасонского заговора, и партийные активисты, которым там надо было быть по службе. Всё проходило кисло и вяло. На Юго-Востоке Украины — вовсе незаметно, а на Западе и в Центре —&nbsp;немногочисленно и без энтузиазма.Администрация президента тогда наняла талантливого черного пиарщика Вову Петрова для троллинга оппозиции (сейчас он активно работает на Зеленского). Как только троица выезжала в тот или иной областной центр, вслед за ними выезжала и команда Петрова. Веселились последние от души. Например, вручили большую морковку Яценюку, которого в политкругах прозвали Кроликом Сеней, отсюда и морковка, любимое кроличье лакомство.В ответ Яценюк пообещал вручившему всунуть ее в задний проход, и это вызвало скандал и многочисленные смешные телесюжеты на ТВ каналах, поддерживавших Януковича. Петров немилосердно троллил и нациста Тягнибока. Хорошо пошло провокативное видео с лидером «Свободы» на оппозиционном митинге на фоне подосланных к нему парней, переодетых «хасидами» — с пейсами и в футболках со звездами Давида.Самая последняя акция чуть было не закончилась трагедией: на оппозиционный митинг в Киеве, на Софиевской площади, Петров привез на БМП парней, переодетых кроликами. БМП остановили на подъезде к мероприятию, а охрана митинга чуть было их не линчевала. В итоге говорили не о митинге, а о «кролях». Всем было весело.В общем, «Восстань, Украина!» закончилась полным провалом. Никакой революции из всего этого унылого действа не вышло. Вышел пшик. Перед этой акцией, как помнят старожилы украинской политики, полным провалом закончились «мовный» и «налоговый» майданы в Киеве.Я считал, что таким же провалом закончится и Евромайдан – Вова Петров его тоже затроллит какими-нибудь юморными выходками.Второе основание для благодушного настроения заключалось в общем разочаровании в майданах как в способе изменения политических реалий в стране. Началось всё с разочарования в Ющенко и в его правлении: получалось, что кого бы ни привели власти взамен старых коррупционеров, он всё равно оказывается «падлюкой». И непонятно, кто хуже: старые власти или новые.Учитывая эти обстоятельства, никто из нас — ни проукраинские активисты, ни пророссийские — не верил в победу начавшегося 21 ноября 2013 года Евромайдана.После призыва Мустафы Найема, взять кофе, хорошее настроение и выйти протестовать против отказа Януковича и Азарова подписать в Вильнюсе соглашение об евроассоциации с ЕС, я сам приехал на Майдан. Естественно, в качестве журналиста, а не в качестве протестующего.Народу там было мало. В основном прозападные украинские журналисты, прозападные политики, прозападные общественные активисты-грантоеды. Все друг с другом были знакомы. Сохранился видеоролик журналиста грантоедского «Громадского радио» Богдана Кутепова, где я, смеясь, развожу руками, озираясь вокруг, и спрашиваю с подколкой прозападных активистов: ну и где же толпы граждан, которые хотят евроинтеграции? Тогда мне казалось, власть Януковича прочной и непоколебимой.Выход на Майдан 21 ноября закончился, в общем, ничем. Казалось, что это очередной пшик и провал оппозиции — за Яценюком — Кличко — Тягнибоком никто не пойдет, раз не пошли в первой половине года, а за Мустафой и грантоедами тем более.Но потом постепенно события стали набирать обороты. Начали устанавливать палатки на Майдане. Поначалу в центре Киева были две тусовки: политики митинговали на Европейской площади, а общественные активисты — на Майдане. Потом, видимо, в западных посольствах обратили на это внимание и «посоветовали» товарищам тусовки совместить в одну. Политики перешли к общественникам на Майдан.Когда радикалы вместе с болельщиками «Динамо» попытались начать осаду Банковой, то получили серьезный отпор. Андрей Портнов, руководивший тогда юридическим блоком администрации, был тоже настроен радикально: оппозицию, которая пытается захватить правительственные учреждения, безжалостно сажать. Никаких поблажек! И сажать начали, что поумерило пыл буйной части евромайдановцев. Но, увы, мягкотелый и безвольный Янукович под давлением западных правительств всех в итоге выпустил, что радикализировало протест. Все поняли, что им ничего не будет.Но все равно власть контролировала процессы и не давала им выйти из-под контроля. Началась рутинизация протеста. Он стал затухать. Казалось, что евромайданный лагерь живет своей жизнью, а Киев своей. Столица была к нему равнодушной. По данным одного из глянцевых киевских журналов, в Евромайдане участвовали только 10% киевлян, в то время как за 10 лет до этого во время Оранжевой революции почти весь Киев.Самое интересное, что в лагере евромайдановцев были в основном западенцы. Они протестовали вахтовым методом — приезжали из Галичины на одну-две недели. Поскакали, получили деньги и уехали домой. Им на смену приехали другие. Я неоднократно приходил в лагерь, меня не пускали, потому что я чужак, но я разговаривал подолгу с теми, кто был на страже. Все они не скрывали, что они с Западной Украины. Вели они себя в основном тихо, и если б не радикалы, которые стали активно драться с ментами начиная с середины января, выйдя за периметр лагеря, протест бы попросту захирел.Можно было наблюдать такую парадоксальную картину: на Майдане идут митинги, а через 800 метров на Бессарабке сидит народ, пьет шампанское и совершенно не интересуется происходящим. Даже после разгона «онижедетей», через неделю все начало успокаиваться.В Киев прибыли из разных областных центров подразделения «Беркута» и Внутренних войск. Они взяли под охрану правительственный квартал. Мариинский парк был наводнен «титушками», так оппозиция презрительно называла уличных бойцов, которых для своей защиты свезла в Киев власть. Это были спортивные парни, которые только ждали команды разогнать майдан. Интересно, что именно тогда с участия в отрядах «титушек» начали свою карьеру Александр Захарченко, который через год станет главой ДНР, и Игорь Безлер (Бес), который через полгода будет успешно командовать обороной Горловки. Помню, когда в 2016 году я познакомился с Бесом в Союзе добровольцев Донбасса, он мне сказал: а я вас знаю. Я: откуда? Он: видел вас во время Евромайдана в Мариинском парке, я там тогда был и участвовал в тех событиях.Опосредованно проявил тогда себя в тех событиях и нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Когда в середине января 2014 года на Европейской площади евромайдановцы сожгли автобус сводному отряду крымских вевешников и беркутовцев, где сгорели их вещи, то я написал об этом в ФБ. Первым, кто мне написал в личку с просьбой сконтактировать с крымчанами, был какой-то неизвестный мне молодой парень по имени Денис Пушилин. Он хотел купить бойцам теплые вещи вместо сгоревших. Побудительный мотив: он сам служил в крымском ВВ, сам был против майдана и хотел им помочь. Я выполнил его просьбу, и он в итоге оказал им помощь.Я жил в центре Киева, на Арсенальной, и лично своими глазами видел, как «Беркут» буквально за минуты разгонял евромайдановцев, быстро разбирая их баррикады и большие кучи с шинами, которые они намеревались поджигать.Янукович вел себя очень пассивно и по-толстовски. Будучи уже в Москве в политэмиграции, я как-то разговорился с одним из руководителей АП времен Евромайдана.«Знаете, Саша, когда я понял, что мы проиграли? Сразу после начала боев на Европейской площади. Помню, было совещание у Януковича. Он нам сказал: вчера говорил по телефону с Афонскими старцами, они меня благословили на то, чтобы я не проливал кровь. То есть вместо жесткого ответа тем, кто сжег автобус крымским беркутовцам, мы должны были от него отказаться и увещевать их с помощью молитв. Вот тогда я и понял, что мы проиграли…» — с грустью вспоминал он.
https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html
https://ukraina.ru/20230221/1043678248.html
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евромайдан, майдан, виктор янукович, яценюк, олег тягнибок, владимир кличко, мустафа найем, эксклюзив
евромайдан, Майдан, Виктор Янукович, Яценюк, Олег Тягнибок, Владимир Кличко, Мустафа Найем, Эксклюзив

Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана

08:10 29.11.2023 (обновлено: 08:27 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Скажу сразу: когда Евромайдан только-только начался, в его победу я не верил и достаточно долго относился к нему как к какому-то действу, не имеющему серьезной перспективы — пошумят-пошумят и разойдутся. И для этого у меня были достаточно серьезные основания так полагать
Первое основание — это, конечно, недавний провал «Восстань, Украина!», «всеукраинской» политической акции, которую весной-летом 2013 года проводила троица оппозиционных политиков ЯценюкКличкоТягнибок.
На их митинги в Киеве и в провинции в основном приходили проплаченные майданарбайтеры, разного рода сумасшедшие маргиналы, свихнувшиеся на теме политики и жидомасонского заговора, и партийные активисты, которым там надо было быть по службе. Всё проходило кисло и вяло. На Юго-Востоке Украины — вовсе незаметно, а на Западе и в Центре — немногочисленно и без энтузиазма.
Александр Чаленко
26 января, 04:34
Александр Чаленко. Кто онЖурналист, политический эмигрант, лауреат премии им. Олеся Бузины
Администрация президента тогда наняла талантливого черного пиарщика Вову Петрова для троллинга оппозиции (сейчас он активно работает на Зеленского). Как только троица выезжала в тот или иной областной центр, вслед за ними выезжала и команда Петрова. Веселились последние от души. Например, вручили большую морковку Яценюку, которого в политкругах прозвали Кроликом Сеней, отсюда и морковка, любимое кроличье лакомство.
В ответ Яценюк пообещал вручившему всунуть ее в задний проход, и это вызвало скандал и многочисленные смешные телесюжеты на ТВ каналах, поддерживавших Януковича. Петров немилосердно троллил и нациста Тягнибока. Хорошо пошло провокативное видео с лидером «Свободы» на оппозиционном митинге на фоне подосланных к нему парней, переодетых «хасидами» — с пейсами и в футболках со звездами Давида.
Самая последняя акция чуть было не закончилась трагедией: на оппозиционный митинг в Киеве, на Софиевской площади, Петров привез на БМП парней, переодетых кроликами. БМП остановили на подъезде к мероприятию, а охрана митинга чуть было их не линчевала. В итоге говорили не о митинге, а о «кролях». Всем было весело.
В общем, «Восстань, Украина!» закончилась полным провалом. Никакой революции из всего этого унылого действа не вышло. Вышел пшик. Перед этой акцией, как помнят старожилы украинской политики, полным провалом закончились «мовный» и «налоговый» майданы в Киеве.
Я считал, что таким же провалом закончится и Евромайдан – Вова Петров его тоже затроллит какими-нибудь юморными выходками.
Второе основание для благодушного настроения заключалось в общем разочаровании в майданах как в способе изменения политических реалий в стране. Началось всё с разочарования в Ющенко и в его правлении: получалось, что кого бы ни привели власти взамен старых коррупционеров, он всё равно оказывается «падлюкой». И непонятно, кто хуже: старые власти или новые.
Учитывая эти обстоятельства, никто из нас — ни проукраинские активисты, ни пророссийские — не верил в победу начавшегося 21 ноября 2013 года Евромайдана.
После призыва Мустафы Найема, взять кофе, хорошее настроение и выйти протестовать против отказа Януковича и Азарова подписать в Вильнюсе соглашение об евроассоциации с ЕС, я сам приехал на Майдан. Естественно, в качестве журналиста, а не в качестве протестующего.
21 февраля, 04:39Главное в деталях
Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает властьВ 2023 году исполнилось девять лет со дня насильственной смены власти на Украине, сопровождавшейся кровью и стрельбой и радикально изменившей как курс страны, так и жизнь рядовых ее граждан
Народу там было мало. В основном прозападные украинские журналисты, прозападные политики, прозападные общественные активисты-грантоеды. Все друг с другом были знакомы. Сохранился видеоролик журналиста грантоедского «Громадского радио» Богдана Кутепова, где я, смеясь, развожу руками, озираясь вокруг, и спрашиваю с подколкой прозападных активистов: ну и где же толпы граждан, которые хотят евроинтеграции? Тогда мне казалось, власть Януковича прочной и непоколебимой.
Выход на Майдан 21 ноября закончился, в общем, ничем. Казалось, что это очередной пшик и провал оппозиции — за Яценюком — Кличко — Тягнибоком никто не пойдет, раз не пошли в первой половине года, а за Мустафой и грантоедами тем более.
Но потом постепенно события стали набирать обороты. Начали устанавливать палатки на Майдане. Поначалу в центре Киева были две тусовки: политики митинговали на Европейской площади, а общественные активисты — на Майдане. Потом, видимо, в западных посольствах обратили на это внимание и «посоветовали» товарищам тусовки совместить в одну. Политики перешли к общественникам на Майдан.
Когда радикалы вместе с болельщиками «Динамо» попытались начать осаду Банковой, то получили серьезный отпор. Андрей Портнов, руководивший тогда юридическим блоком администрации, был тоже настроен радикально: оппозицию, которая пытается захватить правительственные учреждения, безжалостно сажать. Никаких поблажек! И сажать начали, что поумерило пыл буйной части евромайдановцев. Но, увы, мягкотелый и безвольный Янукович под давлением западных правительств всех в итоге выпустил, что радикализировало протест. Все поняли, что им ничего не будет.
Но все равно власть контролировала процессы и не давала им выйти из-под контроля. Началась рутинизация протеста. Он стал затухать. Казалось, что евромайданный лагерь живет своей жизнью, а Киев своей. Столица была к нему равнодушной. По данным одного из глянцевых киевских журналов, в Евромайдане участвовали только 10% киевлян, в то время как за 10 лет до этого во время Оранжевой революции почти весь Киев.
Самое интересное, что в лагере евромайдановцев были в основном западенцы. Они протестовали вахтовым методом — приезжали из Галичины на одну-две недели. Поскакали, получили деньги и уехали домой. Им на смену приехали другие. Я неоднократно приходил в лагерь, меня не пускали, потому что я чужак, но я разговаривал подолгу с теми, кто был на страже. Все они не скрывали, что они с Западной Украины. Вели они себя в основном тихо, и если б не радикалы, которые стали активно драться с ментами начиная с середины января, выйдя за периметр лагеря, протест бы попросту захирел.
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая 2022, 15:37
Вознесенные Майданом. Мустафа Найем, организатор Евромайдана и верный пес западных миллиардеровРоссийская спецоперация на Украине и длительный конфликт с республиками Донбасса являются одним из последствий свержения президента Украины в 2014 году во время Евромайдана. События восьмилетней давности привели к военным действиям, падению ВВП страны, уничтожению целых отраслей промышленности и резкому снижению благосостояния украинцев
Можно было наблюдать такую парадоксальную картину: на Майдане идут митинги, а через 800 метров на Бессарабке сидит народ, пьет шампанское и совершенно не интересуется происходящим. Даже после разгона «онижедетей», через неделю все начало успокаиваться.
В Киев прибыли из разных областных центров подразделения «Беркута» и Внутренних войск. Они взяли под охрану правительственный квартал. Мариинский парк был наводнен «титушками», так оппозиция презрительно называла уличных бойцов, которых для своей защиты свезла в Киев власть. Это были спортивные парни, которые только ждали команды разогнать майдан.
Интересно, что именно тогда с участия в отрядах «титушек» начали свою карьеру Александр Захарченко, который через год станет главой ДНР, и Игорь Безлер (Бес), который через полгода будет успешно командовать обороной Горловки. Помню, когда в 2016 году я познакомился с Бесом в Союзе добровольцев Донбасса, он мне сказал: а я вас знаю. Я: откуда? Он: видел вас во время Евромайдана в Мариинском парке, я там тогда был и участвовал в тех событиях.
Опосредованно проявил тогда себя в тех событиях и нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Когда в середине января 2014 года на Европейской площади евромайдановцы сожгли автобус сводному отряду крымских вевешников и беркутовцев, где сгорели их вещи, то я написал об этом в ФБ.
Первым, кто мне написал в личку с просьбой сконтактировать с крымчанами, был какой-то неизвестный мне молодой парень по имени Денис Пушилин. Он хотел купить бойцам теплые вещи вместо сгоревших. Побудительный мотив: он сам служил в крымском ВВ, сам был против майдана и хотел им помочь. Я выполнил его просьбу, и он в итоге оказал им помощь.
Я жил в центре Киева, на Арсенальной, и лично своими глазами видел, как «Беркут» буквально за минуты разгонял евромайдановцев, быстро разбирая их баррикады и большие кучи с шинами, которые они намеревались поджигать.
Янукович вел себя очень пассивно и по-толстовски. Будучи уже в Москве в политэмиграции, я как-то разговорился с одним из руководителей АП времен Евромайдана.
«Знаете, Саша, когда я понял, что мы проиграли? Сразу после начала боев на Европейской площади. Помню, было совещание у Януковича. Он нам сказал: вчера говорил по телефону с Афонскими старцами, они меня благословили на то, чтобы я не проливал кровь. То есть вместо жесткого ответа тем, кто сжег автобус крымским беркутовцам, мы должны были от него отказаться и увещевать их с помощью молитв. Вот тогда я и понял, что мы проиграли…» — с грустью вспоминал он.
 
евромайданМайданВиктор ЯнуковичЯценюкОлег ТягнибокВладимир КличкоМустафа НайемЭксклюзив
 
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