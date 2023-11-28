https://ukraina.ru/20231128/1051537502.html

Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами

Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами - 28.11.2023 Украина.ру

Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, вводящий в РФ категорию "ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов. Текст документа есть в распоряжении издания Украина.ру.

2023-11-28T17:19

2023-11-28T17:19

2023-11-28T17:19

военкор

журналисты

закон

слуцкий

новости

правительство

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Соответствующее изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". Также для ветеранов военной журналистики предусматриваются льготы и компенсации, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Такие меры включают в себя компенсацию расходов на оплату ЖКУ, внеочередное оказание медицинской помощи и прочее."Самоотверженные журналисты без страха добираются в самые "горячие точки", рискуют жизнью. Но, к сожалению, в схватке с нацизмом надпись "Пресса" на бронежилете не останавливает вражеские снаряды. При этом военкоры не имеют государственных гарантий для себя и близких, которые помогут наладить жизнь в случае ранения или гибели", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале, комментируя законопроект.Он также отметил, что законопроект предлагает присвоить особый статус журналистам, направленным редакциями для работы в зону проведения СВО, и предусмотреть льготы, включающие пенсионное и медицинское обеспечение, помощь с жильём и образованием.Проект закона предлагает отнести к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях, в том числе на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик - с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.

https://ukraina.ru/20230728/1048325576.html

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военкор, журналисты, закон, слуцкий, новости, правительство