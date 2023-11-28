Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами - 28.11.2023 Украина.ру
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Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами
Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами - 28.11.2023 Украина.ру
Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, вводящий в РФ категорию "ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов. Текст документа есть в распоряжении издания Украина.ру.
2023-11-28T17:19
2023-11-28T17:19
военкор
журналисты
закон
слуцкий
новости
правительство
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Соответствующее изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". Также для ветеранов военной журналистики предусматриваются льготы и компенсации, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Такие меры включают в себя компенсацию расходов на оплату ЖКУ, внеочередное оказание медицинской помощи и прочее."Самоотверженные журналисты без страха добираются в самые "горячие точки", рискуют жизнью. Но, к сожалению, в схватке с нацизмом надпись "Пресса" на бронежилете не останавливает вражеские снаряды. При этом военкоры не имеют государственных гарантий для себя и близких, которые помогут наладить жизнь в случае ранения или гибели", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале, комментируя законопроект.Он также отметил, что законопроект предлагает присвоить особый статус журналистам, направленным редакциями для работы в зону проведения СВО, и предусмотреть льготы, включающие пенсионное и медицинское обеспечение, помощь с жильём и образованием.Проект закона предлагает отнести к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях, в том числе на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик - с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.
https://ukraina.ru/20230728/1048325576.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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военкор, журналисты, закон, слуцкий, новости, правительство
военкор, журналисты, Закон, Слуцкий, Новости, правительство

Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами

17:19 28.11.2023
 
© Максим Блинов
© Максим Блинов
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, вводящий в РФ категорию "ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов. Текст документа есть в распоряжении издания Украина.ру.
Соответствующее изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". Также для ветеранов военной журналистики предусматриваются льготы и компенсации, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий.
Такие меры включают в себя компенсацию расходов на оплату ЖКУ, внеочередное оказание медицинской помощи и прочее.
"Самоотверженные журналисты без страха добираются в самые "горячие точки", рискуют жизнью. Но, к сожалению, в схватке с нацизмом надпись "Пресса" на бронежилете не останавливает вражеские снаряды. При этом военкоры не имеют государственных гарантий для себя и близких, которые помогут наладить жизнь в случае ранения или гибели", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале, комментируя законопроект.
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКонференция, посвященная памяти Виталия Чуркина
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Конференция, посвященная памяти Виталия Чуркина
Он также отметил, что законопроект предлагает присвоить особый статус журналистам, направленным редакциями для работы в зону проведения СВО, и предусмотреть льготы, включающие пенсионное и медицинское обеспечение, помощь с жильём и образованием.
Проект закона предлагает отнести к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях, в том числе на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик - с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.
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Заголовок открываемого материала
17:33ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
17:22Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
17:19Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами
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