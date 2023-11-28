США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики - 28.11.2023 Украина.ру
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США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики
США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики - 28.11.2023 Украина.ру
США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики
На эти средства будет куплено оборудование для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний
2023-11-28T15:57
2023-11-28T15:57
новости
украина
энергетика
сша
восстановление
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На восстановление энергетической инфраструктуры Украины США выделят 25 млн долларов. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины 28 ноября в своих соцсетях."Агентство США по международному развитию (USAID*) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 млн долларов (23 млн евро). Это первый взнос правительства США в фонд", — говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в фонд превысила 329 млн евро. Цель сбора финансирования — закупка оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.Как сообщало издание Украина.ру, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 млрд евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, уточнил он.*деятельность организации запрещена в России с 2012 года из-за попыток вмешательства во внутриполитические процессы.
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новости, украина, энергетика, сша, восстановление
Новости, Украина, энергетика, США, восстановление

США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики

15:57 28.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На эти средства будет куплено оборудование для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний
На восстановление энергетической инфраструктуры Украины США выделят 25 млн долларов. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины 28 ноября в своих соцсетях.
"Агентство США по международному развитию (USAID*) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 млн долларов (23 млн евро). Это первый взнос правительства США в фонд", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в фонд превысила 329 млн евро. Цель сбора финансирования — закупка оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 млрд евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, уточнил он.
*деятельность организации запрещена в России с 2012 года из-за попыток вмешательства во внутриполитические процессы.
 
НовостиУкраинаэнергетикаСШАвосстановление
 
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