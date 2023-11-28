США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики
На эти средства будет куплено оборудование для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний
На восстановление энергетической инфраструктуры Украины США выделят 25 млн долларов. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины 28 ноября в своих соцсетях.
"Агентство США по международному развитию (USAID*) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 млн долларов (23 млн евро). Это первый взнос правительства США в фонд", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в фонд превысила 329 млн евро. Цель сбора финансирования — закупка оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 млрд евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, уточнил он.
*деятельность организации запрещена в России с 2012 года из-за попыток вмешательства во внутриполитические процессы.