https://ukraina.ru/20231128/1051513643.html
Ермак обошел Эрдогана в рейтинге самых влиятельных людей издания Politico
Ермак обошел Эрдогана в рейтинге самых влиятельных людей издания Politico - 28.11.2023 Украина.ру
Ермак обошел Эрдогана в рейтинге самых влиятельных людей издания Politico
Издание назвало руководителя Офиса Зеленского "зеленым кардиналом Киева"
2023-11-28T15:46
2023-11-28T15:46
2023-11-28T15:46
новости
politico
рейтинг
андрей ермак
эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_ad532291f7531ac99e404979709e235c.jpg
В рейтинге самых влиятельных персон в Европе на 2024 год, который публикует издание Politico, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обошел президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В номинации "Деятель" Ермак, которого журналисты назвали "зеленым кардиналом Киева", занял четвертое место, в то время как "посредник" Эрдоган оказался на пятом.Второе место рейтинга заняла глава Европейской комиссии - "королева" Урсула фон дер Ляйен. Победитель рейтинга будет объявлен 28 ноября в 21 часов вечера по центральноевропейскому времени.В номинации "Нарушитель" третье место рейтинга занял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Ранее издание Politico определило президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельный человек Европы в 2023 году. По мнению авторов рейтинга, главная заслуга Зеленского в том, что ему удалось "перенести войну на Запад", а также убедить глав государств и общественность, что ситуация на Украине касается и их тоже.
https://ukraina.ru/20231127/1051430700.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7a6568a4206f7a9c555c55e7a91f2ace.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, politico, рейтинг, андрей ермак, эрдоган
Новости, Politico, рейтинг, Андрей Ермак, Эрдоган
Ермак обошел Эрдогана в рейтинге самых влиятельных людей издания Politico
Издание назвало руководителя Офиса Зеленского "зеленым кардиналом Киева"
В рейтинге самых влиятельных персон в Европе на 2024 год, который публикует издание Politico, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обошел президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В номинации "Деятель" Ермак, которого журналисты назвали "зеленым кардиналом Киева", занял четвертое место, в то время как "посредник" Эрдоган оказался на пятом.
Второе место рейтинга заняла глава Европейской комиссии - "королева" Урсула фон дер Ляйен. Победитель рейтинга будет объявлен 28 ноября в 21 часов вечера по центральноевропейскому времени.
В номинации "Нарушитель" третье место рейтинга занял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее издание Politico определило президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельный человек Европы в 2023 году. По мнению авторов рейтинга, главная заслуга Зеленского в том, что ему удалось "перенести войну на Запад", а также убедить глав государств и общественность, что ситуация на Украине касается и их тоже.