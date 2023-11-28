Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS - 28.11.2023 Украина.ру
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Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS - 28.11.2023 Украина.ру
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда HIMARS, сообщили 28 ноября в Минобороны РФ
2023-11-28T15:24
2023-11-28T15:24
новости
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Помимо этого, уничтожено шесть украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах.
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, himars
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, HIMARS

Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS

15:24 28.11.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Российские системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда HIMARS, сообщили 28 ноября в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Помимо этого, уничтожено шесть украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах.
05:49
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУУкраинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и, главное, в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией
 
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