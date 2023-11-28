Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда HIMARS, сообщили 28 ноября в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Помимо этого, уничтожено шесть украинских беспилотников в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах.
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