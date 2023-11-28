План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор - 28.11.2023 Украина.ру
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План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор
План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор - 28.11.2023 Украина.ру
План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор
Выполнение плана по мобилизации составило только на 8%. Об этом сообщил 28 ноября глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх
2023-11-28T15:08
2023-11-28T15:08
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Результаты мобилизации на Украине в Сумах неутешительны: не вышло призвать даже десятую часть от необходимого количества. О провале сообщил губернатор региона Владимир Артюх. Он считает, что виновны в этом "предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу".По словам сумского губернатора, во многих общинах не ведется учет военнообязанных.
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Новости, Новости Украины, Украина, мобилизация, уклонисты, Сумы, призыв

План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор

15:08 28.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Выполнение плана по мобилизации составило только на 8%. Об этом сообщил 28 ноября глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх
Результаты мобилизации на Украине в Сумах неутешительны: не вышло призвать даже десятую часть от необходимого количества. О провале сообщил губернатор региона Владимир Артюх. Он считает, что виновны в этом "предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу".
"К сожалению, за последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы. Всего 8%! Вы вдумайтесь – всего 8% подали военнообязанных из города Сумы. Это предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу. Не выполнили план", – пояснил глава Сумской области.
По словам сумского губернатора, во многих общинах не ведется учет военнообязанных.
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 21:18
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с УкраиныОчередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
 
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