https://ukraina.ru/20231128/1051511262.html

План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор

План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор - 28.11.2023 Украина.ру

План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор

Выполнение плана по мобилизации составило только на 8%. Об этом сообщил 28 ноября глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх

2023-11-28T15:08

2023-11-28T15:08

2023-11-28T15:08

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Результаты мобилизации на Украине в Сумах неутешительны: не вышло призвать даже десятую часть от необходимого количества. О провале сообщил губернатор региона Владимир Артюх. Он считает, что виновны в этом "предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу".По словам сумского губернатора, во многих общинах не ведется учет военнообязанных.

https://ukraina.ru/20231122/1051258239.html

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