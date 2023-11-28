План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Выполнение плана по мобилизации составило только на 8%. Об этом сообщил 28 ноября глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх
Результаты мобилизации на Украине в Сумах неутешительны: не вышло призвать даже десятую часть от необходимого количества. О провале сообщил губернатор региона Владимир Артюх. Он считает, что виновны в этом "предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу".
"К сожалению, за последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы. Всего 8%! Вы вдумайтесь – всего 8% подали военнообязанных из города Сумы. Это предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу. Не выполнили план", – пояснил глава Сумской области.
По словам сумского губернатора, во многих общинах не ведется учет военнообязанных.