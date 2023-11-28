Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг - 28.11.2023 Украина.ру
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Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг
Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг - 28.11.2023 Украина.ру
Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг
Украина заслуживает членства в НАТО после выполнения ряда условий. Об этом 27 ноября заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
2023-11-28T14:51
2023-11-28T14:51
новости
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Выступая перед встречей министров иностранных дел стран-членов военно-политического блока в Брюсселе, Столтенберг позитивно оценил перспективу вступления Украины в НАТО. По мнению генсека организации, постсоветской республике пока что удаётся наносить России большой ущерб, но не удаётся отвоевать новые регионы РФ."Конечно, нам хотелось бы, чтобы они освободили как можно больше территории и как можно быстрее", - сказал генсек НАТО, описывая непростую ситуацию ВСУ в зоне СВО.Столтенберг уверен, что Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО после окончания СВО и проведения реформ. Какие именно реформы следует провести официальному Киеву – генсек не уточнил.По итогам заседания чиновников стран-членов НАТО ожидается принятие очередного заявления в поддержку нынешнего руководства Украины. До этого, 22 ноября представители военных министерств стран-членов альянса согласовали действия по снабжению ВСУ оружием и боеприпасами.
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новости, украина, нато, украина-нато, членство, сво, всу
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, членство, СВО, ВСУ

Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг

14:51 28.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Украина заслуживает членства в НАТО после выполнения ряда условий. Об этом 27 ноября заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
Выступая перед встречей министров иностранных дел стран-членов военно-политического блока в Брюсселе, Столтенберг позитивно оценил перспективу вступления Украины в НАТО. По мнению генсека организации, постсоветской республике пока что удаётся наносить России большой ущерб, но не удаётся отвоевать новые регионы РФ.
"Конечно, нам хотелось бы, чтобы они освободили как можно больше территории и как можно быстрее", - сказал генсек НАТО, описывая непростую ситуацию ВСУ в зоне СВО.
Столтенберг уверен, что Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО после окончания СВО и проведения реформ. Какие именно реформы следует провести официальному Киеву – генсек не уточнил.
По итогам заседания чиновников стран-членов НАТО ожидается принятие очередного заявления в поддержку нынешнего руководства Украины. До этого, 22 ноября представители военных министерств стран-членов альянса согласовали действия по снабжению ВСУ оружием и боеприпасами.
Умеров и Залужный на заседании группы в формате Рамштайн - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 09:40
Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноябряМинистр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах очередной встречи в формате "Рамштайн". Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в ЕС, заявила вице-премьер Ольга Стефанишина
 
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