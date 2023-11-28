Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ
Жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники
"По жене Буданова (отравлению. – Ред.) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которое выявило отравление", - пишет издание.
По данным источников, жену Буданова "скорее всего отравили через еду".
"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.
О жене Буданова известно, что она родилась в 1993 году в Киевской области. Девичья фамилия - Момот. Имеет образование психолога. Со своим будущим мужем познакомилась в 2013 году.
Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.
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