https://ukraina.ru/20231128/1051455159.html

Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ

Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ - 28.11.2023 Украина.ру

Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ

Жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники

2023-11-28T12:32

2023-11-28T12:32

2023-11-28T12:32

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отравление

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По данным источников, жену Буданова "скорее всего отравили через еду".О жене Буданова известно, что она родилась в 1993 году в Киевской области. Девичья фамилия - Момот. Имеет образование психолога. Со своим будущим мужем познакомилась в 2013 году.Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html

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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), гур моу, жена, отравление