Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ - 28.11.2023 Украина.ру
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Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ
Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ - 28.11.2023 Украина.ру
Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ
Жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники
2023-11-28T12:32
2023-11-28T12:32
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
гур моу
жена
отравление
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По данным источников, жену Буданова "скорее всего отравили через еду".О жене Буданова известно, что она родилась в 1993 году в Киевской области. Девичья фамилия - Момот. Имеет образование психолога. Со своим будущим мужем познакомилась в 2013 году.Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.
https://ukraina.ru/20231126/1051342028.html
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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), гур моу, жена, отравление
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), ГУР МОУ, жена, отравление

Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИ

12:32 28.11.2023
 
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Жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники
"По жене Буданова (отравлению. – Ред.) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которое выявило отравление", - пишет издание.
По данным источников, жену Буданова "скорее всего отравили через еду".
"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.
О жене Буданова известно, что она родилась в 1993 году в Киевской области. Девичья фамилия - Момот. Имеет образование психолога. Со своим будущим мужем познакомилась в 2013 году.
Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.
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НовостиУкраинаКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)ГУР МОУженаотравление
 
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