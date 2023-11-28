Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051439380.html
Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин
Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин
Запад не рассчитывал, что российские банки, как и вся экономика, выдержат санкционное давление. Об этом 27 ноября в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T08:43
2023-11-28T08:43
новости
россия
владимир путин
втб
антироссийские санкции
российская экономика
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051248513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c56d12977475f36441b6e7710f83e295.jpg.webp
Таким образом президент прокомментировал слова Костина о том, что, вопреки западному "беспределу", банк ВТБ чувствует себя хорошо."Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", - сказал Путин.По его словам, на Западе не учли того факта, что банк - это "не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики"."Банковская сфера отражает состояние экономики в целом", - подчеркнул президент.Напомним, что ВТБ находится под санкциями полтора года, оказавшись одним из первых в списке банков, отключённых от международной системы платежей SWIFT.В конце февраля вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков. Обновлённый перечень "подсанкционных" банков был опубликован Минфином США 2 ноября.
https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051248513_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8c2955a217bc12dc477403bfb3d5daa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, втб, антироссийские санкции, российская экономика, банки
Новости, Россия, Владимир Путин, ВТБ, антироссийские санкции, российская экономика, банки

Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин

08:43 28.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад не рассчитывал, что российские банки, как и вся экономика, выдержат санкционное давление. Об этом 27 ноября в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент России Владимир Путин
Таким образом президент прокомментировал слова Костина о том, что, вопреки западному "беспределу", банк ВТБ чувствует себя хорошо.
"Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", - сказал Путин.
По его словам, на Западе не учли того факта, что банк - это "не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики".
"Банковская сфера отражает состояние экономики в целом", - подчеркнул президент.
Напомним, что ВТБ находится под санкциями полтора года, оказавшись одним из первых в списке банков, отключённых от международной системы платежей SWIFT.
В конце февраля вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков. Обновлённый перечень "подсанкционных" банков был опубликован Минфином США 2 ноября.
05:49
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУУкраинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и главное в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВТБантироссийские санкциироссийская экономикабанки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:53Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
09:49Маленькие и большие хитрости США. О чем говорят Арахамия и Орбан
09:18Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФ
09:17Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко
09:00Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября
08:58Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО
08:43Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин
08:16Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС
08:02ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто
07:55Украина: доказательство обречённости
07:38В Конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов – Economist
07:22Хроника энергетической войны: последние события
07:15Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии
06:56Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ
06:22Лживая история. Автор стихотворения "Никогда мы не будем братьями" спустя 10 лет
06:17"Прямая директива Путина" определила главную особенность СВО - экс-аналитик ЦРУ
06:10Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаине
06:00Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуации
06:00"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
05:50Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику
Лента новостейМолния