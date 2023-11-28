https://ukraina.ru/20231128/1051439380.html

Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин

Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин - 28.11.2023 Украина.ру

Российская банковская сфера отражает состояние экономики в целом – Путин

Запад не рассчитывал, что российские банки, как и вся экономика, выдержат санкционное давление. Об этом 27 ноября в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент России Владимир Путин

2023-11-28T08:43

2023-11-28T08:43

2023-11-28T08:43

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Таким образом президент прокомментировал слова Костина о том, что, вопреки западному "беспределу", банк ВТБ чувствует себя хорошо."Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", - сказал Путин.По его словам, на Западе не учли того факта, что банк - это "не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики"."Банковская сфера отражает состояние экономики в целом", - подчеркнул президент.Напомним, что ВТБ находится под санкциями полтора года, оказавшись одним из первых в списке банков, отключённых от международной системы платежей SWIFT.В конце февраля вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков. Обновлённый перечень "подсанкционных" банков был опубликован Минфином США 2 ноября.

https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html

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новости, россия, владимир путин, втб, антироссийские санкции, российская экономика, банки