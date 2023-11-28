В Кривом Роге прогремели взрывы - 28.11.2023 Украина.ру
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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - 28.11.2023 Украина.ру
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в ночь на 28 ноября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-11-28T03:36
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новости
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кривой рог
взрыв
воздушная тревога
бпла
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"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале издания в 3:18 мск.Ранее издание сообщало о взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.Воздушная тревога в течение ночи также объявлялась в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, кривой рог, взрыв, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, Кривой Рог, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО

В Кривом Роге прогремели взрывы

03:36 28.11.2023 (обновлено: 03:40 28.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в ночь на 28 ноября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале издания в 3:18 мск.
Ранее издание сообщало о взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.
Воздушная тревога в течение ночи также объявлялась в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 15:37
Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.
 
НовостиУкраинаКривой Рогвзрыввоздушная тревогаБПЛАракетыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
02:09Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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