https://ukraina.ru/20231128/1051436153.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - 28.11.2023 Украина.ру
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в ночь на 28 ноября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-11-28T03:36
2023-11-28T03:36
2023-11-28T03:40
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кривой рог
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"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале издания в 3:18 мск.Ранее издание сообщало о взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.Воздушная тревога в течение ночи также объявлялась в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, кривой рог, взрыв, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, Кривой Рог, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО
В Кривом Роге прогремели взрывы
03:36 28.11.2023 (обновлено: 03:40 28.11.2023)
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в ночь на 28 ноября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале издания в 3:18 мск.
Ранее издание сообщало о взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.
Воздушная тревога в течение ночи также объявлялась в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.