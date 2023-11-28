https://ukraina.ru/20231128/1051436153.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - 28.11.2023 Украина.ру

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в ночь на 28 ноября сообщает украинское издание "Зеркало недели"

2023-11-28T03:36

2023-11-28T03:36

2023-11-28T03:40

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"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале издания в 3:18 мск.Ранее издание сообщало о взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.Воздушная тревога в течение ночи также объявлялась в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html

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новости, украина, кривой рог, взрыв, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво