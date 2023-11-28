На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы - 28.11.2023 Украина.ру
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На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы - 28.11.2023 Украина.ру
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в трёх областях Украины, во временно подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о взрывах. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:15 мск 28 ноября
2023-11-28T03:20
2023-11-28T03:20
новости
украина
херсон
воздушная тревога
взрыв
сво
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Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму."Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 2:37 мск.Ранее воздушная тревога также объявлялась в Харьковской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, херсон, воздушная тревога, взрыв, сво
Новости, Украина, Херсон, воздушная тревога, взрыв, СВО

На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы

03:20 28.11.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в трёх областях Украины, во временно подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о взрывах. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:15 мск 28 ноября
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 2:37 мск.
Ранее воздушная тревога также объявлялась в Харьковской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 16:44
Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается На Украине что-то происходит. То ли конфликт между политическим и военным руководством, то ли "развод" под видом конфликта, то есть попытка отвлечь внимание внешних игроков и свой собственный электорат от реальных проблем страны
 
НовостиУкраинаХерсонвоздушная тревогавзрывСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
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