https://ukraina.ru/20231128/1051436022.html
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы - 28.11.2023 Украина.ру
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в трёх областях Украины, во временно подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о взрывах. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:15 мск 28 ноября
2023-11-28T03:20
2023-11-28T03:20
2023-11-28T03:20
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украина
херсон
воздушная тревога
взрыв
сво
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Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму."Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 2:37 мск.Ранее воздушная тревога также объявлялась в Харьковской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231127/1051409366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, херсон, воздушная тревога, взрыв, сво
Новости, Украина, Херсон, воздушная тревога, взрыв, СВО
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в трёх областях Украины, во временно подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о взрывах. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:15 мск 28 ноября
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
"Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 2:37 мск.
Ранее воздушная тревога также объявлялась в Харьковской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.