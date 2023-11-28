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Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи

Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи - 28.11.2023 Украина.ру

Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи

Совместные инспекции и инвентаризацию военной помощи Украине от США отныне будут проводить усиленее. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в минобороны Украины

2023-11-28T01:10

2023-11-28T01:10

2023-11-28T01:10

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Так, Украина и США договорились проводить мониторинг конечного использования Вооружёнными силами страны товаров оборонного назначения. Некоторые типы ракет, пусковых установок, дронов и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, якобы требуют тщательного контроля, а следовательно теперь необходимый надзор за наличием, учётом и соблюдением условий сохранения минобороны будет проводить с иностранными партнёрами. С целью исполнения этих задач, совместно с отделом оборонного сотрудничества посольства США была подписана концепция. Летом 2023 года Офис генерального инспектора Пентагона сообщил, что у министерства обороны США нет достаточных средств контроля, которые позволили бы проверять список вооружений, переданных киевскому режиму через воздушный хаб в Польше. В сентябре Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской военной помощи на Украине. Позже президент России Владимир Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток. По словам главы государства, "продают все, что можно продать". При этом он усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, военная помощь, сво, пентагон, всу