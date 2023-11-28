Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи - 28.11.2023 Украина.ру
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Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи - 28.11.2023 Украина.ру
Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
Совместные инспекции и инвентаризацию военной помощи Украине от США отныне будут проводить усиленее. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в минобороны Украины
2023-11-28T01:10
2023-11-28T01:10
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Так, Украина и США договорились проводить мониторинг конечного использования Вооружёнными силами страны товаров оборонного назначения. Некоторые типы ракет, пусковых установок, дронов и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, якобы требуют тщательного контроля, а следовательно теперь необходимый надзор за наличием, учётом и соблюдением условий сохранения минобороны будет проводить с иностранными партнёрами. С целью исполнения этих задач, совместно с отделом оборонного сотрудничества посольства США была подписана концепция. Летом 2023 года Офис генерального инспектора Пентагона сообщил, что у министерства обороны США нет достаточных средств контроля, которые позволили бы проверять список вооружений, переданных киевскому режиму через воздушный хаб в Польше. В сентябре Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской военной помощи на Украине. Позже президент России Владимир Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток. По словам главы государства, "продают все, что можно продать". При этом он усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.
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новости, украина, сша, военная помощь, сво, пентагон, всу
Новости, Украина, США, военная помощь, СВО, Пентагон, ВСУ

Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи

01:10 28.11.2023
 
© X / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© X / U.S. Embassy Kyiv
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Совместные инспекции и инвентаризацию военной помощи Украине от США отныне будут проводить усиленее. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в минобороны Украины
Так, Украина и США договорились проводить мониторинг конечного использования Вооружёнными силами страны товаров оборонного назначения.
"Минобороны Украины и посольство США договорились о расширенном мониторинге окончательного использования оружия, что предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнёрами и спецпроверки", – сказано в сообщении украинского минобороны.
Некоторые типы ракет, пусковых установок, дронов и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, якобы требуют тщательного контроля, а следовательно теперь необходимый надзор за наличием, учётом и соблюдением условий сохранения минобороны будет проводить с иностранными партнёрами.
С целью исполнения этих задач, совместно с отделом оборонного сотрудничества посольства США была подписана концепция.
Летом 2023 года Офис генерального инспектора Пентагона сообщил, что у министерства обороны США нет достаточных средств контроля, которые позволили бы проверять список вооружений, переданных киевскому режиму через воздушный хаб в Польше.
В сентябре Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской военной помощи на Украине.
Позже президент России Владимир Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток. По словам главы государства, "продают все, что можно продать". При этом он усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.
 
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