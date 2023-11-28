https://ukraina.ru/20231128/1051403798.html

"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт"

"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт" - 28.11.2023 Украина.ру

"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт"

Во время одного из ударов по Донецку погиб легендарный снайпер с позывным "Зиберт". Вместе с группой специалистов он спасал людей из-под завалов и погиб во время обстрела ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T05:30

2023-11-28T05:30

2023-11-28T05:30

новости

донецк

днр

батальон

потери

саперы

обстрелы

сво

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101818/42/1018184248_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_678afaf279f5eec4e939e69a19e7090a.jpg

Батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.К сожалению, у батальона "Георгий Победоносец" есть потери и в тылу. Недавно погиб легендарный сапер с позывным "Зиберт". Он прошел Афганистан и сражался на фронте с 2014 года, добавил он.Сапер погиб во время ракетного удара по центру Донецка. С группой других специалистов он экстренно прибыл на место взрыва, чтобы вытащить людей из-под завалов. После этого ВСУ произвели второй залп и их накрыло, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051350626.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, днр, батальон, потери, саперы, обстрелы, сво, россия, украина, бойцы