"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт" - 28.11.2023 Украина.ру
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"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт"
"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт" - 28.11.2023 Украина.ру
"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт"
Во время одного из ударов по Донецку погиб легендарный снайпер с позывным "Зиберт". Вместе с группой специалистов он спасал людей из-под завалов и погиб во время обстрела ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T05:30
2023-11-28T05:30
новости
донецк
днр
батальон
потери
саперы
обстрелы
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Батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.К сожалению, у батальона "Георгий Победоносец" есть потери и в тылу. Недавно погиб легендарный сапер с позывным "Зиберт". Он прошел Афганистан и сражался на фронте с 2014 года, добавил он.Сапер погиб во время ракетного удара по центру Донецка. С группой других специалистов он экстренно прибыл на место взрыва, чтобы вытащить людей из-под завалов. После этого ВСУ произвели второй залп и их накрыло, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051350626.html
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новости, донецк, днр, батальон, потери, саперы, обстрелы, сво, россия, украина, бойцы
Новости, Донецк, ДНР, батальон, потери, саперы, обстрелы, СВО, Россия, Украина, бойцы

"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт"

05:30 28.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота
Учения отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Во время одного из ударов по Донецку погиб легендарный снайпер с позывным "Зиберт". Вместе с группой специалистов он спасал людей из-под завалов и погиб во время обстрела ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.
К сожалению, у батальона "Георгий Победоносец" есть потери и в тылу. Недавно погиб легендарный сапер с позывным "Зиберт". Он прошел Афганистан и сражался на фронте с 2014 года, добавил он.

"Он [Сапер с позывным "Зиберт"] был инструктором. Он воспитал не одно поколение саперов, которые сейчас работают на передовой. Он спас сотню жизней. И он не допустил за свою жизнь ни одной ошибки, что для сапера редкость.", - отметил Кочетков.

Сапер погиб во время ракетного удара по центру Донецка. С группой других специалистов он экстренно прибыл на место взрыва, чтобы вытащить людей из-под завалов. После этого ВСУ произвели второй залп и их накрыло, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Татьяна Мармазова интервью - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 05:53
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