"Их накрыло": Алексей Кочетков раскрыл подробности гибели легендарного сапера с позывным "Зиберт"
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения отдельного батальона морской инженерной службы Тихоокеанского флота
Во время одного из ударов по Донецку погиб легендарный снайпер с позывным "Зиберт". Вместе с группой специалистов он спасал людей из-под завалов и погиб во время обстрела ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.
К сожалению, у батальона "Георгий Победоносец" есть потери и в тылу. Недавно погиб легендарный сапер с позывным "Зиберт". Он прошел Афганистан и сражался на фронте с 2014 года, добавил он.
"Он [Сапер с позывным "Зиберт"] был инструктором. Он воспитал не одно поколение саперов, которые сейчас работают на передовой. Он спас сотню жизней. И он не допустил за свою жизнь ни одной ошибки, что для сапера редкость.", - отметил Кочетков.
Сапер погиб во время ракетного удара по центру Донецка. С группой других специалистов он экстренно прибыл на место взрыва, чтобы вытащить людей из-под завалов. После этого ВСУ произвели второй залп и их накрыло, резюмировал собеседник Украина.ру.
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