https://ukraina.ru/20231128/1051381072.html

"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор

"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор - 28.11.2023 Украина.ру

"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор

Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T04:20

2023-11-28T04:20

2023-11-28T04:20

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Украинские ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Поэтому на территорию Крыма регулярно проникают диверсанты. Их ловят и обезвреживают, но пока на территории полуострова их меньше не становится, рассказал политолог.Более того, количество диверсантов будет увеличиваться. Потому что перед своим падением киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью. Гадостей власти Украины будут делать еще много, добавил он.Проверки на КПП и очереди на границе с Херсонской областью - вынужденные, но абсолютно оправданные меры. Как только отодвинется фронт и в "новых регионах" ситуация станет стабильной, все эти ограничения будут сняты, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231124/1051313219.html

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новости, украина, россия, сво, диверсии, главное управление разведки украины (гур), сбу, ограничения, херсонская область, террор, террористы, крым