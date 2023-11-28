"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051381072.html
"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор
"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор - 28.11.2023 Украина.ру
"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор
Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T04:20
2023-11-28T04:20
новости
украина
россия
сво
диверсии
главное управление разведки украины (гур)
сбу
ограничения
херсонская область
террор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101957/17/1019571732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6827aec1433cdd06197b45bece926198.jpg
Украинские ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Поэтому на территорию Крыма регулярно проникают диверсанты. Их ловят и обезвреживают, но пока на территории полуострова их меньше не становится, рассказал политолог.Более того, количество диверсантов будет увеличиваться. Потому что перед своим падением киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью. Гадостей власти Украины будут делать еще много, добавил он.Проверки на КПП и очереди на границе с Херсонской областью - вынужденные, но абсолютно оправданные меры. Как только отодвинется фронт и в "новых регионах" ситуация станет стабильной, все эти ограничения будут сняты, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231124/1051313219.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101957/17/1019571732_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c9476852f5d499460794e54d0711a1f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво, диверсии, главное управление разведки украины (гур), сбу, ограничения, херсонская область, террор, террористы, крым
Новости, Украина, Россия, СВО, диверсии, Главное управление разведки Украины (ГУР), СБУ, ограничения, Херсонская область, террор, террористы, Крым

"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор

04:20 28.11.2023
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Читать в
Перед своим уходом киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью, поэтому гадостей для России власти Украины будут делать еще много, а ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Украинские ГУР и СБУ сделали ставку на террор. Поэтому на территорию Крыма регулярно проникают диверсанты. Их ловят и обезвреживают, но пока на территории полуострова их меньше не становится, рассказал политолог.
Более того, количество диверсантов будет увеличиваться. Потому что перед своим падением киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью. Гадостей власти Украины будут делать еще много, добавил он.
"Сейчас на Чонгаре лютые очереди, которые не способствуют экономическому развитию. Но не надо закатывать глаза. А вдруг из воюющего региона едет бог знает что", - отметил Кочетков.
Проверки на КПП и очереди на границе с Херсонской областью - вынужденные, но абсолютно оправданные меры. Как только отодвинется фронт и в "новых регионах" ситуация станет стабильной, все эти ограничения будут сняты, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Ахра Авидзба интервью
24 ноября, 15:39
Ахра Авидзба о "Дикой дивизии Донбасса", Родине и конце войныО солдатах и воинах, отношении к пленным, добровольцах из Азии и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал командир интернациональной бригады "Пятнашка", полковник, Герой ДНР Ахра Авидзба
 
НовостиУкраинаРоссияСВОдиверсииГлавное управление разведки Украины (ГУР)СБУограниченияХерсонская областьтеррортеррористыКрым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Писатель Глеб Бобров о том, что стало точкой невозврата для Киева и как Запад сделал из Украины торпеду
05:10"Сперва нужно взять Одессу": политолог о том, как РФ обвалит весь фронт ВСУ и будет наступать до Дуная
05:01Палата представителей США может одобрить помощь Украине до праздников - Джонсон
05:00Хоть Буданов, хоть Залужный. Эксперт объяснил, почему Вашингтону все равно, кто управляет Украиной
04:40Политолог объяснил, как Украина меняет жизни солдат на валюту и ради "пяти метров" гробит батальоны ВСУ
04:30Алексей Кочетков рассказал, сколько "ждунов" на Херсонщине и как обстрелы ВСУ делают из них патриотов
04:20"Их будет больше": политолог раскрыл, как в Крым заходят диверсанты и почему СБУ сделала ставку на террор
04:18Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
04:10"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией
04:10"Надо работать": писатель из ЛНР о чудовищных потерях при Украине и новой жизни Луганска в составе РФ
04:00"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
02:09Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:00ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
01:36В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
01:10Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
00:37Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
00:21Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
Лента новостейМолния