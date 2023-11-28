https://ukraina.ru/20231128/1051326036.html

Кирилл Вышинский: На Майдане "Беркуту" не хватило 100 метров, чтобы уберечь Украину от гибели

Кирилл Вышинский: На Майдане "Беркуту" не хватило 100 метров, чтобы уберечь Украину от гибели - 28.11.2023 Украина.ру

Кирилл Вышинский: На Майдане "Беркуту" не хватило 100 метров, чтобы уберечь Украину от гибели

В ноябре исполняется 10 лет Евромайдану.

2023-11-28T05:27

2023-11-28T05:27

2023-11-28T05:28

интервью

евромайдан

украина

киев

омон

беркут

политика

во свобода

украинские националисты

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Именно там началось то, что мы видим сегодня - смерть тысяч людей, деградацию Украины как государства, миграцию миллионов из страны в сопредельные регионы и, главное войну между Россией и Украиной. А ведь был момент, когда все это можно было остановитьУ омоновцев было огромное желание разогнать Майдан в 2014 году.. Они стояли с середины декабря по середину января. Они могли это сделать голыми руками. У них вся эта история уже вот где была. Они лихо и с энтузиазмом выдавливали протестующих и тут же разбирали эти баррикады. Нужен был приказ. И нужно было, чтобы этот приказ никто по дороге не останавливал, считает главный редактор Радио Sputnik Кирилл Вышинский, который с самого начала освещал протесты на Майдане в качестве собственного корреспондента телеканала "Россия"Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кирилл Валерьевич, когда вы получили редакционное задание отправиться на Майдан, вы чувствовали, что там произойдут события, которые навсегда изменят жизнь России и Украины?- Ничего особенного 21 ноября не происходило. В Киеве в тот день шел дождь. На Майдане было порядка 10-15 человек с зонтиками. Это были люди, которые пришли по призыву Найема поддержать заключение договора об ассоциации Украины и Евросоюза. Мне показалось, что там журналистов было гораздо больше, чем рядовых участников этого протеста. Поэтому никто не воспринял это как нечто экстраординарное.Только через неделю на Майдане появились студенты и политики (Кличко и Яценюк).Вообще изначально протест носил еженедельный характер. Мол, собрались 21го, потом соберемся 28го. Но в ночь с 29 на 30 ноября произошел инцидент с избиением якобы студентов. Хотя мы не знаем, были ли они студентами. Потом следствие установило, что там было много людей с пропиской на западной Украине точно не студенческого возраста (им было за 40). Произошла стычка с ОМОНом, которую ОМОН достаточно четко пресек.Напали на людей в форме. Если человек в форме со спецсредствами, он точно не случайный прохожий. У него не нужно спрашивать документы. Но на них напали, спровоцировали столкновение, а потом раздался клич: "Они же дети".Кстати, сейчас мы знаем некоторых людей, которые ассоциировались с Майданом вроде Парасюка. Знаем первых жертв Майдана (Нигоян или Жизневский). Именем Нигояна даже названа улица в Днепропетровске, потому что он родом оттуда. А из этих "студентов" по имени никто никого не знает и не помнит.Короче говоря, произошло столкновение, которое спровоцировало жесткий поход к администрации президента с попыткой штурмовать здание на Банковой (всем известные кадры Порошенко на бульдозере). Ситуация была напряженной, потому что появились экипированные люди с цепями, битами готовые к столкновению с милицией.Но, повторюсь, это произошло только через неделю. А что было дальше – все видели и все знают.- Как у протестующих была налажена логистика? Ведь невозможно было сидеть столько времени в палаточном городке без предварительной подготовки.- Что-то привозили киевские бизнесмены. Появились люди, которые стали спонсорами "сотен самообороны". Они их кормили, устанавливали палатки. Но откуда именно они это брали – я не знаю.Большое количество людей приехало с западной Украины. Каждое утро на Майдане начиналось с какой-то службы. Причем служили не только православные священники, но и греко-католики. Потом проводились переклички с поиском знакомых и односельчан. И в основном там звучали западноукраинские названия.- Во время Майдана даже известные российские военкоры, которых трудно сейчас заподозрить в нелояльности, писали, что им нравилась общая атмосфера протеста и что неплохо было бы повторить нечто похожее в Москве. Вас тогда не опьянил этот "дух свободы"?- Нет, не опьянил.К тому моменту я видел Майдан 2004 года. И у меня был опыт участия в первомайских демонстрациях в Советском Союзе. И я могу сказать, что это всегда одинаковые ощущения: ты в толпе, толпа идет, со сцены провозглашаются какие-то лозунги, люди кричат, все переполнены эмоциями. Это типичный эффект любого большого собрания, посвященного либо праздничной, либо конфликтной теме.Я не знаю, можно ли это назвать духом свободы. Лично мне на первомайских и ноябрьских демонстрациях в юношестве было гораздо комфортнее, чем на Майдане. Да, на ноябрьской демонстрации было холодно. Но там был праздник. Вы взяли плакаты, прошли мимо трибуны и разошлись. Внешне это было совершенно бессмысленное действие, но от него всегда был подъем. Особенно, если "на грудь" принял.Плюс, любой митинг на майдане начинался с модератора. Одним из таких модераторов был киевский актер Евгений Нищук, который потом стал министром культуры в первом правительстве Яценюка. Человек выходил и раскачивал толпу. "Ура-ура, встречайте наших героев".Это такая технология.- Говорят, что киевляне долгое время не обращали внимания на эти акции протеста, когда, грубо говоря, в одной части майдана шла движуха, а на другой шла обычная жизнь. Так ли это?- Про разные части майдна я не знаю. Но когда ты отходил от Крещатика (сам Майдан) и от Европейской площади (где собирались люди) на два-три квартала в сторону, то дальше была обычная жизнь. Если сравнивать центр Киева с центром Москвы, то протесты были лишь на половине Тверской и на Манежной площади. Основные события происходили на очень ограниченном пространстве.- Помните ли вы начало столкновений с силовиками? Сколько они продлились?- Первое серьезное столкновение произошло 1 декабря на Институтской, когда радикалы пошли на штурм Банковой. Они дошли до Банковой, а там их встретил кордон милиции. Сначала они отражали нападение, а потом разогнали всех опять на майдан.Основная же фаза столкновений началась 19 декабря, когда протестующие пытались двигаться от Европейской площади вверх по Институтской мимо стадиона имени Лобановского. Именно тогда полетели первые коктейли Молотова. Подожгли автобус ОМОНа, который перегородил Грушевского. С тех пор это превратилось в постоянный процесс.- Сколько всего продлился Майдан? Как Киев в бытовом плане от него отходил?- Активная фаза со столкновениями, коктейлями Молотова, горящими шинами и поджогами продлилась с 19 декабря по 21 февраля. Два месяца. Рассосался народ достаточно быстро.После заседания Верховной Рады, когда заявили о низложении Януковича и провозгласили Турчинова и.о. президента. Потом были акты мародерства и вандализма, когда памятники ломали в Мариинском сквере. Пытались поджечь офис "Партии регионов" неподалеку.Но, повторюсь, народ оттуда быстро рассосался. Город убрали. Это не так, как было в 2004 году. В 2004 протестующие там жили еще два-три месяца после инаугурации Ющенко. Народу нравилось. Сидишь себе спокойно, тебя кормят и поят. Потом Ющенко лично приходил и просил всех уехать.В 2014 году все быстрее закончилось.- Когда общаешься с раскаявшимися майданщиками, они говорят, что "были против Януковича, а не против России и за Европу". Неужели люди не понимали, что поводом к Майдану стала приостановка соглашения о Евроассоциации, а не "тотальная коррупция и беспредел Януковича"? Как одно с другим в голове уживалось?- В ходе Майдана все время повышался градус.Все началось с требований вернуться к Евроассоциации. Янукович сказал, что это бессмысленно, потому что нанесет ущерб украинской экономике. Народ не захотел расходиться. Тогда были приняты "драконовские законы", которые предусматривали, что нельзя проводить митинги, препятствующие жизнедеятельности города, перекрывать дороги и приходить на акции с закрытыми лицами. Майдан начал кричать, что это гонение на свободу и демократию.Это все росло, росло и росло. А после убийств они уже кричали, что хотят свергнуть диктатора.Хотя, понятно, что там точно были провокаторы, которые стреляли в "Беркут" и в манифестантов. Был же человек с дурацкой фамилией с западной Украины, который прямо признался, что 19 декабря стрелял в ОМОН со здания филармонии. Правда, его потом подвели под амнистию. Луценко это дело провернул, уже будучи генпрокурором.- Янукович не мог или не хотел разогнать Майдан? Говорят, у него был какой-то хитрый план.- Я не знаю, какой там у него был хитрый план. Все можно было сделать. Не было политической воли.Напомню, что 11 или 13 января ОМОН (когда подтянулись подразделения из регионов) в 4 часа ночи начал движение в сторону майдана с разбором баррикад. Прошли всю Институтскую, разобрали "Львивську браму" (одну из якобы неприступных баррикад). Причем делали это без дубинок. ОМОН шел со щитами и выдавливал телами.Я разговаривал с замкомандира полка, с которым я вместе сидел в Лукьяновке. Он сказал: "Нам оставалось 100 метров до сцены. Но мы получили приказ вернуться назад".Днем готовились к штурму госадминистрации. "Свобода" пыталась это как-то предотвратить, обливала из брандспойта готовящихся к штурму омоновцев. Это был бы вопрос часов. Мы как раз туда приехали снимать. Потом: бах. ОМОН садится в автобус и уезжает.А еще через час на Крещатике появляется Нуланд, которая стала раздавать булочки вместе с американским послом. А потом еще через час выходит сообщение "Интерфакса", что Нуланд была принята в администрации Януковича по ее просьбе.Такова была последовательность событий. Выводы делайте сами.Готовилась зачистка о освобождение административных зданий. Нуланд сходила к Януковичу, что-то ему рассказала, и зачистку отменили.Еще раз. У омоновцев было огромное желание разогнать Майдан. Они стояли с середины декабря по середину января. Они могли это сделать голыми руками. У них вся эта история уже вот где была. Они лихо и с энтузиазмом выдавливали протестующих и тут же разбирали эти баррикады. Нужен был приказ. И нужно было, чтобы этот приказ никто по дороге не останавливал.- Майдан, это причина всех бед Украины? Или это следствие тех проблем, которые к тому моменту накопились?- Все, что произошло с Украиной, произошло из-за Майдана.В результате государственного переворота к власти пришли силы, которые несли с собой жесткие националистические идеологические установки.Напомню, что кроме запрета Компартии первым решением новых властей была отмена закона Кивалова-Колисниченко, который предусматривал, что на местном уровне местные советы сами могут определять, на каком языке им общаться со своими избирателями. Это жестко отменили. Тем самым, дав сигнал, что же будет дальше.Да, потом эту историю не подписал Турчинов, но это уже было неважно. Было понятно, что мейнстримная политика будет такой.Все правительство было сформировано из "Народного фронта" и "Свободы". К власти пришли националисты и те, кто играет на этом поле.Потом была объявлена "АТО". А дальше вы сами знаете.

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, евромайдан, украина, киев, омон, беркут, политика, во свобода, украинские националисты