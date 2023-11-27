Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины - 27.11.2023 Украина.ру
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Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины
Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины - 27.11.2023 Украина.ру
Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины
Финансовые учреждения сначала будут генерировать доходы от замороженных российских активов, а потом полученные средства Украина заберет с общего счета
2023-11-27T17:43
2023-11-27T17:43
новости
украина
россия
мир
репарации
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Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. Об этом 27 ноября изданию "Цензор" заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая."Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?" — сказала Мудрая.Замминистра напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран ЕС было принято политическое решение, что доходы, которые будут генерировать финансовые учреждения, где находятся замороженные средства России, могут быть переданы Украине.По ее словам, существует поэтапный план – сначала необходимо дать возможность финансовым учреждениям генерировать доходы. Затем полученные от управления средствами активы забираются с общего счета, сказала Мудрая."Есть политическая воля, что эти средства должны быть переданы Украине. Потому что их не сгенерировали, если бы не (…) введение санкционного режима", — отметила замминистра юстиции Украины.Украина может потребовать от России триллион или полтора триллиона долларов, считает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Суммы, которые обсуждаются в украинском экспертном обществе начисляются сотнями миллиардов долларов. Когда речь идет о репарациях, предполагается конфискация Фонда национального благосостояния и Золотовалютного фонда России, такие как и эксплуатация ее полезных ископаемых на долгие годы вперед - можно говорить о сумме триллион или полтора триллиона долларов", - отметил эксперт.То, что в Европе и на Западе рассматривалось как передача российских активов, в последнее время начало немного буксовать, добавил Безпалько. По его словам, эти активы нужно сначала найти, а потом разработать законодательные механизмы для их изъятия."При чем сохраняется большой риск того, что после российских, изъятые будут и активы всех остальных держателей, при этом самими держателями и в срочном порядке. Если вы украли российские миллиарды, вы можете украсть любые другие – китайские, саудовские, что угодно", - рассказал Безпалько.Поэтому на Западе от идеи конфискации активов перешли к идее конфискации процентов, которые за них нарастают, сказал эксперт. При этом сами активы считаются замороженными для российского доступа, уточнил он. "Эта идея пока не реализована, так как и здесь есть много спорных моментов, по поводу которых сами западные политики и экономисты не могут договориться. Но суммы здесь гораздо скромнее. Это суммы в два-три миллиарда долларов, которые в случае изъятия будут потрачены Западом на их собственные товары и услуги, которые они либо уже оказали Украине, либо будут оказывать в будущем", - подчеркнул Богдан Безпалько. По его словам, только в Польше в предвыборный период выставляли счета Украине, которые были побольше, чем все эти проценты от замороженных российских активов.
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новости, украина, россия, мир, репарации
Новости, Украина, Россия, мир, репарации

Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины

17:43 27.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Финансовые учреждения сначала будут генерировать доходы от замороженных российских активов, а потом полученные средства Украина заберет с общего счета
Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. Об этом 27 ноября изданию "Цензор" заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.
"Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?" — сказала Мудрая.
Замминистра напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран ЕС было принято политическое решение, что доходы, которые будут генерировать финансовые учреждения, где находятся замороженные средства России, могут быть переданы Украине.
По ее словам, существует поэтапный план – сначала необходимо дать возможность финансовым учреждениям генерировать доходы. Затем полученные от управления средствами активы забираются с общего счета, сказала Мудрая.
"Есть политическая воля, что эти средства должны быть переданы Украине. Потому что их не сгенерировали, если бы не (…) введение санкционного режима", — отметила замминистра юстиции Украины.
Украина может потребовать от России триллион или полтора триллиона долларов, считает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
"Суммы, которые обсуждаются в украинском экспертном обществе начисляются сотнями миллиардов долларов. Когда речь идет о репарациях, предполагается конфискация Фонда национального благосостояния и Золотовалютного фонда России, такие как и эксплуатация ее полезных ископаемых на долгие годы вперед - можно говорить о сумме триллион или полтора триллиона долларов", - отметил эксперт.
То, что в Европе и на Западе рассматривалось как передача российских активов, в последнее время начало немного буксовать, добавил Безпалько. По его словам, эти активы нужно сначала найти, а потом разработать законодательные механизмы для их изъятия.
"При чем сохраняется большой риск того, что после российских, изъятые будут и активы всех остальных держателей, при этом самими держателями и в срочном порядке. Если вы украли российские миллиарды, вы можете украсть любые другие – китайские, саудовские, что угодно", - рассказал Безпалько.
Поэтому на Западе от идеи конфискации активов перешли к идее конфискации процентов, которые за них нарастают, сказал эксперт. При этом сами активы считаются замороженными для российского доступа, уточнил он.
"Эта идея пока не реализована, так как и здесь есть много спорных моментов, по поводу которых сами западные политики и экономисты не могут договориться. Но суммы здесь гораздо скромнее. Это суммы в два-три миллиарда долларов, которые в случае изъятия будут потрачены Западом на их собственные товары и услуги, которые они либо уже оказали Украине, либо будут оказывать в будущем", - подчеркнул Богдан Безпалько.
По его словам, только в Польше в предвыборный период выставляли счета Украине, которые были побольше, чем все эти проценты от замороженных российских активов.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 17:05
Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгамиГоссекретарь США Энтони Блинкен обещал Киеву на поддержку ветеранов 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских бизнесменов, против которых в США введены санкции
 
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