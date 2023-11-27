https://ukraina.ru/20231127/1051409678.html

Европа поняла, где оказалась – Лавров

Европа поняла, где оказалась – Лавров - 27.11.2023 Украина.ру

Европа поняла, где оказалась – Лавров

России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от её "вывертов" в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"

2023-11-27T15:34

2023-11-27T15:34

2023-11-27T15:34

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Дипломат заявил, что даже не будет пытаться угадать, что Европа собирается делать.Глава МИД РФ обратился к статистике и предложить подсчитать, во сколько раз Соединённые Штаты будут обгонять экономический рост Европы, которая "растёт вниз". Такие локомотивы европейской экономики как Германия и Великобритания пойдут вниз. Только Франция, добавил Лавров, "будет в нулях".Цены на энергоносители после серии законов, которые американцы приняли, в США в 4-5 раз ниже, чем в Европе. Деиндустриализация происходит. Думающий о своём будущем бизнес переезжает в США, рассказал глава МИД РФ.США нужна такая "группа серых людей", которые будут выполнять то, что им прикажут, пояснил онЛавров отметил, что не хотел бы обижать Европу, но нынешние европейские элиты действуют именно так.По мнению главы российской дипломатии, России сейчас нужно думать не о том, как восстановить отношения с Европой, а о том, как не зависеть от тех "вывертов" в европейской политике, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона. Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики.

https://ukraina.ru/20231123/1051288560.html

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новости, россия, сергей лавров, мид рф, сша, вашингтон, европа, экономика