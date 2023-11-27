Европа поняла, где оказалась – Лавров - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051409678.html
Европа поняла, где оказалась – Лавров
Европа поняла, где оказалась – Лавров - 27.11.2023 Украина.ру
Европа поняла, где оказалась – Лавров
России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от её "вывертов" в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
2023-11-27T15:34
2023-11-27T15:34
новости
россия
сергей лавров
мид рф
сша
вашингтон
европа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_0:26:3086:1762_1920x0_80_0_0_a8d1e38f4078dd3f701513bd6a0259f9.jpg.webp
Дипломат заявил, что даже не будет пытаться угадать, что Европа собирается делать.Глава МИД РФ обратился к статистике и предложить подсчитать, во сколько раз Соединённые Штаты будут обгонять экономический рост Европы, которая "растёт вниз". Такие локомотивы европейской экономики как Германия и Великобритания пойдут вниз. Только Франция, добавил Лавров, "будет в нулях".Цены на энергоносители после серии законов, которые американцы приняли, в США в 4-5 раз ниже, чем в Европе. Деиндустриализация происходит. Думающий о своём будущем бизнес переезжает в США, рассказал глава МИД РФ.США нужна такая "группа серых людей", которые будут выполнять то, что им прикажут, пояснил онЛавров отметил, что не хотел бы обижать Европу, но нынешние европейские элиты действуют именно так.По мнению главы российской дипломатии, России сейчас нужно думать не о том, как восстановить отношения с Европой, а о том, как не зависеть от тех "вывертов" в европейской политике, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона. Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики.
https://ukraina.ru/20231123/1051288560.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_82844047573c5124d0d91c98934f3dc5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей лавров, мид рф, сша, вашингтон, европа, экономика
Новости, Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, США, Вашингтон, Европа, экономика

Европа поняла, где оказалась – Лавров

15:34 27.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от её "вывертов" в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
Дипломат заявил, что даже не будет пытаться угадать, что Европа собирается делать.

"Европа поняла, где она оказалась", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ обратился к статистике и предложить подсчитать, во сколько раз Соединённые Штаты будут обгонять экономический рост Европы, которая "растёт вниз". Такие локомотивы европейской экономики как Германия и Великобритания пойдут вниз. Только Франция, добавил Лавров, "будет в нулях".
Цены на энергоносители после серии законов, которые американцы приняли, в США в 4-5 раз ниже, чем в Европе. Деиндустриализация происходит. Думающий о своём будущем бизнес переезжает в США, рассказал глава МИД РФ.

"Это осознанная политика Вашингтона. Для них Европа - это конкурент, который не нужен Соединённым Штатам", - заявил Лавров.

США нужна такая "группа серых людей", которые будут выполнять то, что им прикажут, пояснил он
Лавров отметил, что не хотел бы обижать Европу, но нынешние европейские элиты действуют именно так.
По мнению главы российской дипломатии, России сейчас нужно думать не о том, как восстановить отношения с Европой, а о том, как не зависеть от тех "вывертов" в европейской политике, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона. Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики.
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 17:35
Киев жаждет войны, а Путин предлагает мир. Западные чиновники пообщались с Россией и Украиной в один деньВ среду, 22 ноября, в режиме видеоконференции состоялось 17-е заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн"
 
НовостиРоссияСергей ЛавровМИД РФСШАВашингтонЕвропаэкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается
16:36Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУ
16:34США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
16:19Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое
16:04Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции
16:03Экс-премьер Словакии назвал условие для скорейшего распада Украины
15:53Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает Польшу
15:37Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в Авдеевке
15:34Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за Украины – Bloomberg
15:34Европа поняла, где оказалась – Лавров
14:11Спор о золоте скифов закончится вместе с СВО – Аксенов
13:59Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же
13:37В ГБР нашли виновных в крушении вертолёта с главой МВД Монастырским
13:35Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия
13:29Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской власти
13:12Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций
13:03В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана
13:01Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноября
12:36Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
12:31Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного
Лента новостейМолния