Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия - 27.11.2023 Украина.ру
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Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия
Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия - 27.11.2023 Украина.ру
Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия
Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюз нуждается в радикальных переменах для того, чтобы сохранить свое существование
2023-11-27T13:35
2023-11-27T13:35
новости
виктор орбан
евросоюз
развал
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Европа разрушается и, если эта тенденция продолжится, она приведет к развалу Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 ноября в видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсетях."Я убежден, что Европа сегодня разрушается и идет к разорению. В ее гроб каждый день забиваются новые гвозди“, - сказал премьер-министр Венгрии.Если эта тенденция продолжится, можно будет поставить крест на Евросоюзе, но только при условии, что до тех пор в Брюсселе не запретят распятие как религиозный символ, добавил Орбан."В наших интересах, чтобы Союз оставался единым. Союз нельзя бросать, его нужно менять. А это возможно только в том случае, если произойдут радикальные перемены в Брюсселе", - подчеркнул венгерский премьер.Напомним, что ранее в ноябре венгерское издание Magyar Nemzet опубликовало результаты опроса общественного мнения. Как оказалось, венгры полагают, что Брюссель навязывает Венгрии свою политику.В США критиковали правительство Венгрии за то, что оно запрещает доступность ЛГБТ-контента несовершеннолетним и предупреждает об "агрессивной ЛГБТК-пропаганде", направленной против детей. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о приверженности традиционных семейных ценностей.
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новости, виктор орбан, евросоюз, развал
Новости, Виктор Орбан, Евросоюз, развал

Орбан: скоро поставим на ЕС крест, если Брюссель не запретит распятия

13:35 27.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюз нуждается в радикальных переменах для того, чтобы сохранить свое существование
Европа разрушается и, если эта тенденция продолжится, она приведет к развалу Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 ноября в видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсетях.
"Я убежден, что Европа сегодня разрушается и идет к разорению. В ее гроб каждый день забиваются новые гвозди“, - сказал премьер-министр Венгрии.
Если эта тенденция продолжится, можно будет поставить крест на Евросоюзе, но только при условии, что до тех пор в Брюсселе не запретят распятие как религиозный символ, добавил Орбан.
"В наших интересах, чтобы Союз оставался единым. Союз нельзя бросать, его нужно менять. А это возможно только в том случае, если произойдут радикальные перемены в Брюсселе", - подчеркнул венгерский премьер.
Напомним, что ранее в ноябре венгерское издание Magyar Nemzet опубликовало результаты опроса общественного мнения. Как оказалось, венгры полагают, что Брюссель навязывает Венгрии свою политику.
В США критиковали правительство Венгрии за то, что оно запрещает доступность ЛГБТ-контента несовершеннолетним и предупреждает об "агрессивной ЛГБТК-пропаганде", направленной против детей. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о приверженности традиционных семейных ценностей.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 16:08
"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике БрюсселяЕвросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Magyar Nemzet
 
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