https://ukraina.ru/20231127/1051358366.html
Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ
Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ
В рядах ВСУ было много "отказников" и случаев самовольного оставления части, рассказал украинский военнопленный Богдан Куманский. Об этом сообщили 27 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны
2023-11-27T10:23
2023-11-27T10:23
2023-11-27T10:23
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По мнению ВСУшника, "отказников" много потому, что никто не хочет быть "мясом"."В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, […] очень много отказников, [...] потому что не хотят быть "мясом", [...] не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают", — добавил Куманский.Американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте.Генпрокуратура Украины сообщала, что за девять месяцев этого года из ВСУ сбежали 4638 солдат, а оставили часть – почти 11 тысяч.
https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, всу, плен, военнопленный, дезертирство, дезертиры
Новости, Россия, Украина, ВСУ, плен, военнопленный, дезертирство, дезертиры
Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ
В рядах ВСУ было много "отказников" и случаев самовольного оставления части, рассказал украинский военнопленный Богдан Куманский. Об этом сообщили 27 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны
"Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.). [...] Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто. [...] Ни подготовки, ничего", — пожаловался боец.
По мнению ВСУшника, "отказников" много потому, что никто не хочет быть "мясом".
"В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, […] очень много отказников, [...] потому что не хотят быть "мясом", [...] не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают", — добавил Куманский.
Американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте.
Генпрокуратура Украины сообщала, что за девять месяцев этого года из ВСУ сбежали 4638 солдат, а оставили часть – почти 11 тысяч.