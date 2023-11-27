https://ukraina.ru/20231127/1051358366.html

Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ

Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру

Украинский военнопленный пожаловался на растущее число "отказников" в рядах ВСУ

В рядах ВСУ было много "отказников" и случаев самовольного оставления части, рассказал украинский военнопленный Богдан Куманский. Об этом сообщили 27 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны

2023-11-27T10:23

2023-11-27T10:23

2023-11-27T10:23

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По мнению ВСУшника, "отказников" много потому, что никто не хочет быть "мясом"."В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, […] очень много отказников, [...] потому что не хотят быть "мясом", [...] не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают", — добавил Куманский.Американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из-за провалов на фронте.Генпрокуратура Украины сообщала, что за девять месяцев этого года из ВСУ сбежали 4638 солдат, а оставили часть – почти 11 тысяч.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

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новости, россия, украина, всу, плен, военнопленный, дезертирство, дезертиры