https://ukraina.ru/20231127/1051355786.html
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин - 27.11.2023 Украина.ру
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин
Из-за непогоды произошло множество порывов электрических сетей в Донецкой Народной Республике, написал 27 ноября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2023-11-27T09:51
2023-11-27T09:51
2023-11-27T09:51
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин
донецк
электроэнергия
свет
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Глава региона добавил, что энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в городе, отключено 214 котельных.
https://ukraina.ru/20231120/1051157663.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин, донецк, электроэнергия, свет
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин, Донецк, электроэнергия, свет
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин
Из-за непогоды произошло множество порывов электрических сетей в Донецкой Народной Республике, написал 27 ноября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале