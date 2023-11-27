В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин

В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды В результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики