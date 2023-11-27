В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин - 27.11.2023 Украина.ру
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В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин - 27.11.2023 Украина.ру
В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин
Из-за непогоды произошло множество порывов электрических сетей в Донецкой Народной Республике, написал 27 ноября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2023-11-27T09:51
2023-11-27T09:51
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин
донецк
электроэнергия
свет
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Глава региона добавил, что энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в городе, отключено 214 котельных.
https://ukraina.ru/20231120/1051157663.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин, донецк, электроэнергия, свет
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин, Донецк, электроэнергия, свет

В ДНР тысячи абонентов остались без света из-за непогоды - Пушилин

09:51 27.11.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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Из-за непогоды произошло множество порывов электрических сетей в Донецкой Народной Республике, написал 27 ноября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
"Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остается значительное количество абонентов", - написал Пушилин.
Глава региона добавил, что энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в городе, отключено 214 котельных.
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 10:32
В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогодыВ результате обстрелов со стороны ВСУ и непогоды в Донецкой Народной Республике обесточено почти 20 тысяч абонентов, сообщили 20 ноября в министерстве угля и энергетики республики
 
НовостиРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей КулемзинДонецкэлектроэнергиясвет
 
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