https://ukraina.ru/20231127/1051353149.html

Тайваньский выбор – с КНР или с США? Начнется ли из-за китайского острова большая война

Тайваньский выбор – с КНР или с США? Начнется ли из-за китайского острова большая война - 27.11.2023 Украина.ру

Тайваньский выбор – с КНР или с США? Начнется ли из-за китайского острова большая война

В начале следующего года на Тайване пройдут выборы. Кто победит? И поможет ли это мирно объединить остров с КНР – или хотя бы разрядить напряженность?

2023-11-27T07:28

2023-11-27T07:28

2023-11-27T07:28

эксклюзив

тайвань

китай

сша

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выборы

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Китайский разломКризис вокруг этой островной части Китая сегодня грозит перерасти в серьезный вооруженный конфликт с участием мировых держав. Есть ли варианты его разрешения - без применения военной силы?Состоявшаяся недавно встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, похоже - не привела к существенным результатам, в том числе – и по урегулированию конфликта вокруг Тайваня. Но эксперты связывают определенные возможности по разрядке напряженности с президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут на Тайване 13 января 2024 года.Сегодня в Тайбэе правящей является "Демократическая прогрессивная партия", в 2000 году прервавшая правление Гоминьдан ("Национальной партии"). ДПП Тайваня придерживается неолиберальных постулатов в экономике и жесткого проамериканского курса. Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь от ДПП не имеет права переизбираться на третий срок. И на эти выборы "демократы" выдвигают кандидатуру вице-президента Лай Цин-дэ.Основную оппозицию либералам составляет тот же националистический Гоминьдан, и откол от него - Народная партия. Первоначально обе партии пытались договориться о выдвижении единого кандидата в президенты. Это было бы актуально, особенно с учетом выборов 2000 года, в которых участвовало три кандидата. Тогда ДПП неожиданно победила, еще и потому, что независимый кандидат, бывший гоминьдановец Сун Чуй – расколол оппозиционный электорат.Нынешней же предвыборной гонке первоначально добавлял интриги и один из самых богатых людей Тайваня, основатель компании Foxconn Терри Гоу (Го Тай-мин), также заявивший о своем желании баллотироваться.15 ноября между Гоминьданом и Народной партией было заключено соглашение "6 пунктов" о единстве на выборах, означавшее образование "Сине-белой коалиции" (по цветам партий).Но утром в минувшую пятницу, 24 ноября кандидат от Народной партии Кэ Вэнь-чжэ отдельно зарегистрировал свою кандидатуру в президенты. Уже после этого на регистрацию подал и кандидат от Гоминьдан, мэр Нового Тайбэя Хоу Ю-и. При этом претендент от Гоминьдан фактически обвинил в срыве попытки договоренностей Народную партию. Хоу Ю-и заявил, что партия Гоминьдан ждала соглашения до последнего момента. Но накануне в четверг вечером два кандидата на дебатах в прямом эфире так и не смогли договориться, как интерпретировать общественные опросы по поводу того, кто из них пойдет кандидатом в президенты, а кто –в вице-президенты. Председатель партии Гоминьдан Чжу Лилунь отреагировал очень эмоционально на отказ своих ненадежных союзников от сотрудничества: "Я не могу восстановить свою искренность после унижения". В западной политике отказ от договоренностей – обычное дело, но тут надо учитывать традиционные представления китайцев о допустимом. Председатель Чжу также издал приказ о всеобщей мобилизации членов партии для победы на выборах, в котором говориться: "Товарищи, наступил последний критический момент, нам остается только объединиться всей партией и бороться до конца за народы Тайваня и Китайской Республики!" При этом данная фразеология не должна никого вводить в заблуждение – Гоминьдан давно является консервативной, а не социалистической или революционно-демократической партией. Хотя портреты Сунь Ятсена и украшают повсеместно его офисы.Зато за несколько часов до завершения регистрации о своем отказе баллотироваться заявил миллиардер Терри Гоу. Причины отказа он не объяснил, написал только, что сделал это "ради будущего Китайской республики".При этом лидеры Гоминьдана все еще верят в возможность наладить сотрудничество с Народной партией. И призывают вернуться к соглашению "6 пунктов", и к "командной игре". По их мнению, отказ "председателя Кэ" от договоренностей был вызван давлением семьи и окружения. Либерализм - против патриотизма?Об остроте противостояния между ДПП и оппозицией можно судить и по степени радикальности риторики. Лидеры Гоминьдан и Народной партии предстоящие выборы именуют не иначе, как "Третья демократическая революция", в ходе которой они намерены покончить с однопартийным правлением ДПП.Но наверняка, наряду с проблемами экономики и соблюдения законности, приоритетными для массы избирателей – являются и отношения с КНР. Возможно, что мир с материковым Китаем для значительной части тайванцев – является и наиболее приоритетным.Впрочем, это прекрасно понимают и в избирательном штабе правящей партии. И начинают свою предвыборную кампанию с обильной миролюбивой риторики. Так, кандидат в вице-президенты от ДПП Сяо Мэй-цинь заявила, что в случае победы кандидатов ее партии на выборах они "будут рады любой возможности сотрудничать с Пекином для сохранения статус-кво". Кандидаты от правящей либеральной партии уже озвучили и свой план мира - "принципиальные и прагматичные отношения между двумя берегами Тайваньского пролива", при укреплении обороноспособности. Но в этом плане – нет ничего нового, именно такие подходы озвучивала и администрация действующего президента Цай Ин-вэнь.Пекин, который настаивает на своем безусловном суверенитете над Тайванем и не признает сепаратной "Китайской республики", эти общие фразы устроить не могут. Тем более, что Тайбэй продолжает наращивать свое теснейшее сотрудничество с США, в том числе и военное. А провокационный визит в 2022 году спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвал резкое, в том числе и военное, обострение обстановки вокруг острова.О том, какой будет предвыборная риторика кандидатов от ДПП, можно судить и по большой статье, которая на днях вышла о Лай Цин-дэ в американском журнале Time. В ней кандидат в президенты и действующий вице-президент четко называет стремление к единому Китаю - "фантазией о воссоединении", которой якобы грешит Гоминьдан. В области экономики Лай Цин-дэ будет ориентировать Тайвань и дальше на развитие производства микроэлектроники, научно-техническое развитие и торговлю с другими странами. Что касается имиджа кандидата, то здесь прежде всего обыгрывается типичный либеральный популизм – Лай Цин-дэ рос в простой семье, и "бедность – стала главным уроком в его жизни". В соответствии с этим ходульным мифом Лай работал больше других, не брезговал никакой работой – оттого и поступил в Гарвард, стал крутым "селфмейдменом" и кандидатом в президенты. В качестве особого достоинства подчеркиваются его встречи с однополыми семьями, разумеется, в присутствии иностранных журналистов. Особо отмечается, что вице-президент Лай Цин-дэ стал самым высокопоставленным чиновником Тайваня, принявший участие в "гей-прайде" в конце этого октября. И не так просто сразу сказать, кому адресован последний посыл – более молодому сегменту электората Тайваня, или – западной либеральной элите.Ну и разумеется – будет всемерно поддерживаться курс на безусловную независимость Тайваня, приверженцем которой является весьма значительная часть населения острова.Также кандидаты от правящей партии продолжают демонстрировать подчеркнуто проамериканскую линию всеми возможными способами. Еще в августе действующий вице-президент, а ныне кандидат в президенты от ДПП Лай Цин-дэ дважды совершил визиты в США, что вызвало весьма негативную реакцию МИД КНР. Характерно также, что упомянутая кандидат в вице-президенты Сяо Мэй-цинь в прошлом была главой Представительства Тайваня в США (де-факто – послом).Характерно, что Тайвань является не только важнейшим военно-политическим союзником Америки в регионе, ее форпостом против "коммунистического" Китая - но и важным экономическим партнером американского капитала. Тайбей поставляет штатовским корпорациям полупроводники, а тайваньский рынок – является 6-м потребителем сельхозпродукции из США. Об особой значимости отношений Тайваня и Америки говорит и такая редкая форма сотрудничества, как наличие на острове представительств отдельных штатов, образующих специальную ассоциацию ASOA. Только в этом году на Тайване открылись представительства 4 американских штатов - Аризоны, Луизианы, Северной Каролины и Виргинии, в дополнение к уже имеющимся представительствам 13 штатов.Выборы - войны или мира?Один из важнейших пунктов критики правящей партии со стороны Гоминьдана – это отношения с материковым Китаем. При этом и Гоминьдан, и Народная партия заявляют, что с момента вступления в должность президента от ДПП Цай Инь-вэй "отношения между берегами Тайваньского пролива были прерваны".А каковы мирные предложения Гоминьдана? Прежде всего, там обвиняют в ухудшении отношений находящуюся у власти ДПП: "Правящая в настоящее время Демократическая прогрессивная партия не способна урегулировать отношения между двумя сторонами Тайваньского пролива и занимается частыми провокациями и "односторонней" дипломатией. Эта политика может также углубить напряженность на грани конфликта в Тайваньском проливе…" В ЦК Гоминьдана признают и "нынешний рост всеобъемлющей мощи материкового Китая", и выступают против "независимости" Тайваня и принципа "одна страна, две системы".Конкретный же план нормализации отношений в политической платформе этой партии выглядит так: "Защищать суверенитет Китайской Республики, восстановить официальные каналы связи и свести до минимума возможность военных конфликтов в Тайваньском проливе. Обе стороны Тайваньского пролива должны отложить свои споры и содействовать либерализации экономики и торговли между двумя сторонами пролива, а также обменам между гражданским обществом в духе "поиска точек соприкосновения при уважении различий", чтобы создать равноправный и взаимный институциональный торговый механизм и устойчивый механизм торговли. Только тогда обе стороны пролива смогут воссоединиться". Как видим, Гоминьдан декларирует достаточно взвешенный, прагматичный и исходящий из экономических приоритетов подход, который на первых порах, возможно – мог бы и устроить Пекин.При этом ряд экспертов утверждает, что на самом деле среди населения Тайваня господствуют "антикитайские" настроения. И это не более лояльное восприятие КНР принесла Гоминьдану победу на местных выборах 2022 года – но провалы во внутренней политике ДПП. Но важно понимать, что оппозиция выступает вовсе на за присоединение Тайваня к КНР под руководством КПК, но наоборот – за объединение Китая под эгидой Гоминьдана и "Китайской республики". Но при этом немалая часть тайваньского бизнеса, как и благополучие значительной части рядовых тайванцев, зависит от сотрудничества с КНР.Также Гоминьдан наверняка использует в предвыборной борьбе критику либерального правительства - за низкую заработную плату молодежи, за высокое соотношение цен на жилье и бедность среди пожилых людей, за серьезные экологические проблемы и нарушение законности и гражданских прав на Тайване. Позитивная программа Гоминьдана, во многом позиционирующего себя социал-консервативной партией, также достаточно внушительна – 7-дневный оплачиваемый отпуск по уходу за семьей, развитие социального жилья, распространение социального страхования на самозанятых, снижение налогов на семьи с уходом за детьми, создание "нетипичной защиты занятости". Еще гоминьдановцы обещают уменьшить разницу между городом и деревней, уважать права аборигенного населения острова и даже – содействовать "криптоарту". Прогнозы на урегулированиеА каковы конкретные шансы на этих выборах - у правящей партии и оппозиции?В августе тайваньский фонд общественного мнения сообщал, что почти 57% респондентов намерены голосовать за вице-президента Лай Цин-дэ на предстоящих президентских выборах. По данным фонда общественного мнения, председателя Партии тайваньского народа Кэ Вэнь-чжэ поддерживают 19,6% опрошенных, а кандидата от партии Гоминьдан Хоу Ю-и – 12,4%.Но эти цифры могут быть и несколько субъективными - в пользу кандидата от правящей партии.По данным же Гоминьдана, все наоборот - за кандидатов "сине-белой" оппозиции собиралось голосовать 60 %, а кандидата от правящей партии – поддерживает только 35 % избирателей.Эта статистика перекликается и с результатами других опросов. Согласно им, кандидата в президенты от правящей ДПП готовы поддержать 40 %, а за кандидатуры от "синих" и "белых" потенциально могут проголосовать до 60 % избирателей. Что касается кандидатур от ведущих партий оппозиции, то долгое время претендент от Народной партии несколько опережал кандидата от Гоминьдана. Но после развала коалиции рейтинг гоминьдановца Хоу Ю-и вырос до 31,1 %, опередив Кэ Вэнь-чжэ от Народной партии с 25,2%. Однако отказ от выдвижения единого кандидата все равно очень существенно ослабляет шансы оппозиции на победу на президентских выборах. Проблематичным остается и объединение электората "синих" и "белых" и в случае выхода одного из оппозиционных кандидатов во 2-й тур. Некоторые эксперты говорят буквально о "ненависти", которая существует между традиционалистами-гоминьдановцами и либералами из Народной партии.Но все же Гоминьдан и Народная партия – имеет еще немалый потенциал на этих выборах. Ведь либеральная по сути программа Народной партии может оторвать значительную часть электората от ДПП.И более благоприятная ситуация может сложиться для оппозиции на парламентских выборах. При этом Гоминьдан и Народная партия все же смогли договориться о взаимодействии на выборах законодателей, которые будут проходить одновременно с президентскими. Как можно понять из совместного заявления лидеров обеих партий, они намерены иметь общих, или согласованных кандидатов в депутаты в тех или иных избирательных округах. Сегодня ДПП имеет в высшем законодательном органе большинство, но некоторые прогнозы показывают, что в этот раз правящую партию на парламентских выборах поддержит только 40 % электората. А это даже в случае победы на президентских выборах все же осложнит ДПП политическую жизнь и управление.Однако кто бы не победил на президентских выборах – Тайвань по- прежнему будет следовать в фарватере внешней политики США. Только при победе ныне правящей партии риск военного конфликта будет расти, успехи же оппозиции могут дать шанс - на мирное урегулирование конфликта.

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Георгий Василевский

эксклюзив, тайвань, китай, сша, зарубежье, выборы