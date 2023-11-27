Тайваньский выбор – с КНР или с США? Начнется ли из-за китайского острова большая война
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В начале следующего года на Тайване пройдут выборы. Кто победит? И поможет ли это мирно объединить остров с КНР – или хотя бы разрядить напряженность?
Китайский разлом
Кризис вокруг этой островной части Китая сегодня грозит перерасти в серьезный вооруженный конфликт с участием мировых держав. Есть ли варианты его разрешения - без применения военной силы?
Состоявшаяся недавно встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, похоже - не привела к существенным результатам, в том числе – и по урегулированию конфликта вокруг Тайваня. Но эксперты связывают определенные возможности по разрядке напряженности с президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут на Тайване 13 января 2024 года.
Сегодня в Тайбэе правящей является "Демократическая прогрессивная партия", в 2000 году прервавшая правление Гоминьдан ("Национальной партии"). ДПП Тайваня придерживается неолиберальных постулатов в экономике и жесткого проамериканского курса. Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь от ДПП не имеет права переизбираться на третий срок. И на эти выборы "демократы" выдвигают кандидатуру вице-президента Лай Цин-дэ.
Основную оппозицию либералам составляет тот же националистический Гоминьдан, и откол от него - Народная партия. Первоначально обе партии пытались договориться о выдвижении единого кандидата в президенты. Это было бы актуально, особенно с учетом выборов 2000 года, в которых участвовало три кандидата. Тогда ДПП неожиданно победила, еще и потому, что независимый кандидат, бывший гоминьдановец Сун Чуй – расколол оппозиционный электорат.
Нынешней же предвыборной гонке первоначально добавлял интриги и один из самых богатых людей Тайваня, основатель компании Foxconn Терри Гоу (Го Тай-мин), также заявивший о своем желании баллотироваться.
15 ноября между Гоминьданом и Народной партией было заключено соглашение "6 пунктов" о единстве на выборах, означавшее образование "Сине-белой коалиции" (по цветам партий).
17 ноября, 12:28"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение Пока президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встречается в Сан-Франциско с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином – и уже успел повторно оскорбить китайского лидера, снова называя его "диктатором" – на другой стороне Тихого океана происходят важные политические события
Но утром в минувшую пятницу, 24 ноября кандидат от Народной партии Кэ Вэнь-чжэ отдельно зарегистрировал свою кандидатуру в президенты. Уже после этого на регистрацию подал и кандидат от Гоминьдан, мэр Нового Тайбэя Хоу Ю-и. При этом претендент от Гоминьдан фактически обвинил в срыве попытки договоренностей Народную партию. Хоу Ю-и заявил, что партия Гоминьдан ждала соглашения до последнего момента. Но накануне в четверг вечером два кандидата на дебатах в прямом эфире так и не смогли договориться, как интерпретировать общественные опросы по поводу того, кто из них пойдет кандидатом в президенты, а кто –в вице-президенты.
Председатель партии Гоминьдан Чжу Лилунь отреагировал очень эмоционально на отказ своих ненадежных союзников от сотрудничества: "Я не могу восстановить свою искренность после унижения". В западной политике отказ от договоренностей – обычное дело, но тут надо учитывать традиционные представления китайцев о допустимом.
Председатель Чжу также издал приказ о всеобщей мобилизации членов партии для победы на выборах, в котором говориться: "Товарищи, наступил последний критический момент, нам остается только объединиться всей партией и бороться до конца за народы Тайваня и Китайской Республики!"
При этом данная фразеология не должна никого вводить в заблуждение – Гоминьдан давно является консервативной, а не социалистической или революционно-демократической партией. Хотя портреты Сунь Ятсена и украшают повсеместно его офисы.
Зато за несколько часов до завершения регистрации о своем отказе баллотироваться заявил миллиардер Терри Гоу. Причины отказа он не объяснил, написал только, что сделал это "ради будущего Китайской республики".
При этом лидеры Гоминьдана все еще верят в возможность наладить сотрудничество с Народной партией. И призывают вернуться к соглашению "6 пунктов", и к "командной игре". По их мнению, отказ "председателя Кэ" от договоренностей был вызван давлением семьи и окружения.
Либерализм - против патриотизма?
Об остроте противостояния между ДПП и оппозицией можно судить и по степени радикальности риторики. Лидеры Гоминьдан и Народной партии предстоящие выборы именуют не иначе, как "Третья демократическая революция", в ходе которой они намерены покончить с однопартийным правлением ДПП.
Но наверняка, наряду с проблемами экономики и соблюдения законности, приоритетными для массы избирателей – являются и отношения с КНР. Возможно, что мир с материковым Китаем для значительной части тайванцев – является и наиболее приоритетным.
Впрочем, это прекрасно понимают и в избирательном штабе правящей партии. И начинают свою предвыборную кампанию с обильной миролюбивой риторики. Так, кандидат в вице-президенты от ДПП Сяо Мэй-цинь заявила, что в случае победы кандидатов ее партии на выборах они "будут рады любой возможности сотрудничать с Пекином для сохранения статус-кво". Кандидаты от правящей либеральной партии уже озвучили и свой план мира - "принципиальные и прагматичные отношения между двумя берегами Тайваньского пролива", при укреплении обороноспособности. Но в этом плане – нет ничего нового, именно такие подходы озвучивала и администрация действующего президента Цай Ин-вэнь.
Пекин, который настаивает на своем безусловном суверенитете над Тайванем и не признает сепаратной "Китайской республики", эти общие фразы устроить не могут. Тем более, что Тайбэй продолжает наращивать свое теснейшее сотрудничество с США, в том числе и военное. А провокационный визит в 2022 году спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвал резкое, в том числе и военное, обострение обстановки вокруг острова.
О том, какой будет предвыборная риторика кандидатов от ДПП, можно судить и по большой статье, которая на днях вышла о Лай Цин-дэ в американском журнале Time.
В ней кандидат в президенты и действующий вице-президент четко называет стремление к единому Китаю - "фантазией о воссоединении", которой якобы грешит Гоминьдан. В области экономики Лай Цин-дэ будет ориентировать Тайвань и дальше на развитие производства микроэлектроники, научно-техническое развитие и торговлю с другими странами.
Что касается имиджа кандидата, то здесь прежде всего обыгрывается типичный либеральный популизм – Лай Цин-дэ рос в простой семье, и "бедность – стала главным уроком в его жизни". В соответствии с этим ходульным мифом Лай работал больше других, не брезговал никакой работой – оттого и поступил в Гарвард, стал крутым "селфмейдменом" и кандидатом в президенты.
В качестве особого достоинства подчеркиваются его встречи с однополыми семьями, разумеется, в присутствии иностранных журналистов. Особо отмечается, что вице-президент Лай Цин-дэ стал самым высокопоставленным чиновником Тайваня, принявший участие в "гей-прайде" в конце этого октября. И не так просто сразу сказать, кому адресован последний посыл – более молодому сегменту электората Тайваня, или – западной либеральной элите.
Ну и разумеется – будет всемерно поддерживаться курс на безусловную независимость Тайваня, приверженцем которой является весьма значительная часть населения острова.
Также кандидаты от правящей партии продолжают демонстрировать подчеркнуто проамериканскую линию всеми возможными способами. Еще в августе действующий вице-президент, а ныне кандидат в президенты от ДПП Лай Цин-дэ дважды совершил визиты в США, что вызвало весьма негативную реакцию МИД КНР. Характерно также, что упомянутая кандидат в вице-президенты Сяо Мэй-цинь в прошлом была главой Представительства Тайваня в США (де-факто – послом).
Характерно, что Тайвань является не только важнейшим военно-политическим союзником Америки в регионе, ее форпостом против "коммунистического" Китая - но и важным экономическим партнером американского капитала.
Тайбей поставляет штатовским корпорациям полупроводники, а тайваньский рынок – является 6-м потребителем сельхозпродукции из США. Об особой значимости отношений Тайваня и Америки говорит и такая редкая форма сотрудничества, как наличие на острове представительств отдельных штатов, образующих специальную ассоциацию ASOA. Только в этом году на Тайване открылись представительства 4 американских штатов - Аризоны, Луизианы, Северной Каролины и Виргинии, в дополнение к уже имеющимся представительствам 13 штатов.
Выборы - войны или мира?
Один из важнейших пунктов критики правящей партии со стороны Гоминьдана – это отношения с материковым Китаем. При этом и Гоминьдан, и Народная партия заявляют, что с момента вступления в должность президента от ДПП Цай Инь-вэй "отношения между берегами Тайваньского пролива были прерваны".
А каковы мирные предложения Гоминьдана? Прежде всего, там обвиняют в ухудшении отношений находящуюся у власти ДПП: "Правящая в настоящее время Демократическая прогрессивная партия не способна урегулировать отношения между двумя сторонами Тайваньского пролива и занимается частыми провокациями и "односторонней" дипломатией. Эта политика может также углубить напряженность на грани конфликта в Тайваньском проливе…" В ЦК Гоминьдана признают и "нынешний рост всеобъемлющей мощи материкового Китая", и выступают против "независимости" Тайваня и принципа "одна страна, две системы".
Конкретный же план нормализации отношений в политической платформе этой партии выглядит так: "Защищать суверенитет Китайской Республики, восстановить официальные каналы связи и свести до минимума возможность военных конфликтов в Тайваньском проливе. Обе стороны Тайваньского пролива должны отложить свои споры и содействовать либерализации экономики и торговли между двумя сторонами пролива, а также обменам между гражданским обществом в духе "поиска точек соприкосновения при уважении различий", чтобы создать равноправный и взаимный институциональный торговый механизм и устойчивый механизм торговли.
Только тогда обе стороны пролива смогут воссоединиться". Как видим, Гоминьдан декларирует достаточно взвешенный, прагматичный и исходящий из экономических приоритетов подход, который на первых порах, возможно – мог бы и устроить Пекин.
При этом ряд экспертов утверждает, что на самом деле среди населения Тайваня господствуют "антикитайские" настроения. И это не более лояльное восприятие КНР принесла Гоминьдану победу на местных выборах 2022 года – но провалы во внутренней политике ДПП. Но важно понимать, что оппозиция выступает вовсе на за присоединение Тайваня к КНР под руководством КПК, но наоборот – за объединение Китая под эгидой Гоминьдана и "Китайской республики". Но при этом немалая часть тайваньского бизнеса, как и благополучие значительной части рядовых тайванцев, зависит от сотрудничества с КНР.
Также Гоминьдан наверняка использует в предвыборной борьбе критику либерального правительства - за низкую заработную плату молодежи, за высокое соотношение цен на жилье и бедность среди пожилых людей, за серьезные экологические проблемы и нарушение законности и гражданских прав на Тайване.
Позитивная программа Гоминьдана, во многом позиционирующего себя социал-консервативной партией, также достаточно внушительна – 7-дневный оплачиваемый отпуск по уходу за семьей, развитие социального жилья, распространение социального страхования на самозанятых, снижение налогов на семьи с уходом за детьми, создание "нетипичной защиты занятости". Еще гоминьдановцы обещают уменьшить разницу между городом и деревней, уважать права аборигенного населения острова и даже – содействовать "криптоарту".
Прогнозы на урегулирование
А каковы конкретные шансы на этих выборах - у правящей партии и оппозиции?
В августе тайваньский фонд общественного мнения сообщал, что почти 57% респондентов намерены голосовать за вице-президента Лай Цин-дэ на предстоящих президентских выборах. По данным фонда общественного мнения, председателя Партии тайваньского народа Кэ Вэнь-чжэ поддерживают 19,6% опрошенных, а кандидата от партии Гоминьдан Хоу Ю-и – 12,4%.
Но эти цифры могут быть и несколько субъективными - в пользу кандидата от правящей партии.
По данным же Гоминьдана, все наоборот - за кандидатов "сине-белой" оппозиции собиралось голосовать 60 %, а кандидата от правящей партии – поддерживает только 35 % избирателей.
Эта статистика перекликается и с результатами других опросов. Согласно им, кандидата в президенты от правящей ДПП готовы поддержать 40 %, а за кандидатуры от "синих" и "белых" потенциально могут проголосовать до 60 % избирателей.
Что касается кандидатур от ведущих партий оппозиции, то долгое время претендент от Народной партии несколько опережал кандидата от Гоминьдана. Но после развала коалиции рейтинг гоминьдановца Хоу Ю-и вырос до 31,1 %, опередив Кэ Вэнь-чжэ от Народной партии с 25,2%.
Однако отказ от выдвижения единого кандидата все равно очень существенно ослабляет шансы оппозиции на победу на президентских выборах. Проблематичным остается и объединение электората "синих" и "белых" и в случае выхода одного из оппозиционных кандидатов во 2-й тур. Некоторые эксперты говорят буквально о "ненависти", которая существует между традиционалистами-гоминьдановцами и либералами из Народной партии.
Но все же Гоминьдан и Народная партия – имеет еще немалый потенциал на этих выборах. Ведь либеральная по сути программа Народной партии может оторвать значительную часть электората от ДПП.
И более благоприятная ситуация может сложиться для оппозиции на парламентских выборах. При этом Гоминьдан и Народная партия все же смогли договориться о взаимодействии на выборах законодателей, которые будут проходить одновременно с президентскими.
Как можно понять из совместного заявления лидеров обеих партий, они намерены иметь общих, или согласованных кандидатов в депутаты в тех или иных избирательных округах. Сегодня ДПП имеет в высшем законодательном органе большинство, но некоторые прогнозы показывают, что в этот раз правящую партию на парламентских выборах поддержит только 40 % электората. А это даже в случае победы на президентских выборах все же осложнит ДПП политическую жизнь и управление.
Однако кто бы не победил на президентских выборах – Тайвань по- прежнему будет следовать в фарватере внешней политики США. Только при победе ныне правящей партии риск военного конфликта будет расти, успехи же оппозиции могут дать шанс - на мирное урегулирование конфликта.