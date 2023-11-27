https://ukraina.ru/20231127/1051339552.html

Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ

Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру

Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ

Россия может достаточно быстро одержать победу на Украине, разбомбив мосты через Днепр, проведя более активные операции и наладив бесперебойное снабжение своих войск. Но из истории мы помним, что как только Россия начинала побеждать на западном направлении, против нее тут же консолидировалась Европа и США.

2023-11-27T05:15

2023-11-27T05:15

2023-11-27T05:15

новости

россия

всу

запад

сша

ядерное оружие

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d2399b92a8620eb22bfcb521784693f2.jpg

Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.руРоссийское руководство прекрасно понимает, что выиграть можно, но можно и нарваться на неадекватную реакцию Запада, который может применить оружие массового поражения, уточнил Ашимбаев.Поэтому Москва предпочитает спокойно перемалывать личный состав украинской армии и натовскую технику, пользуясь тем, что санкционная война дала России неожиданно много преимуществ, и дожидаясь, пока во власти в США придут вменяемые политики, с которыми можно вести конструктивный диалог о послевоенном устройстве мира, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, запад, сша, ядерное оружие, сво