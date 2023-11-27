https://ukraina.ru/20231127/1051339552.html
Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ
Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру
Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ
Россия может достаточно быстро одержать победу на Украине, разбомбив мосты через Днепр, проведя более активные операции и наладив бесперебойное снабжение своих войск. Но из истории мы помним, что как только Россия начинала побеждать на западном направлении, против нее тут же консолидировалась Европа и США.
2023-11-27T05:15
2023-11-27T05:15
2023-11-27T05:15
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Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.руРоссийское руководство прекрасно понимает, что выиграть можно, но можно и нарваться на неадекватную реакцию Запада, который может применить оружие массового поражения, уточнил Ашимбаев.Поэтому Москва предпочитает спокойно перемалывать личный состав украинской армии и натовскую технику, пользуясь тем, что санкционная война дала России неожиданно много преимуществ, и дожидаясь, пока во власти в США придут вменяемые политики, с которыми можно вести конструктивный диалог о послевоенном устройстве мира, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, запад, сша, ядерное оружие, сво
Новости, Россия, ВСУ, Запад, США, Ядерное оружие, СВО
Казахстанский эксперт объяснил, что начнется, если Россия взорвет мосты через Днепр и уничтожит ВСУ
Россия может достаточно быстро одержать победу на Украине, разбомбив мосты через Днепр, проведя более активные операции и наладив бесперебойное снабжение своих войск. Но из истории мы помним, что как только Россия начинала побеждать на западном направлении, против нее тут же консолидировалась Европа и США.
Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
"Я имею в виду Берлинский конгресс после окончания Русско-турецкой войны в 1878 году и увеличение давления на СССР после окончания Великой Отечественной войны. Сейчас быстрая победа России, очевидная по военным и экономическим факторам, тоже может привести к резкой эскалации отношений с НАТО. Во главе США стоят фигуры, чей профессионализм и психическое здоровье вызывают большие вопросы (Камала Харрис и Джо Байден), а это чревато самыми непредсказуемыми последствиями. С лидерами ФРГ, Великобритании и Франции тоже нет смыла разговаривать. Силы, способной к конструктивному диалогу, на Западе нет", - пояснил эксперт.
Российское руководство прекрасно понимает, что выиграть можно, но можно и нарваться на неадекватную реакцию Запада, который может применить оружие массового поражения, уточнил Ашимбаев.
Поэтому Москва предпочитает спокойно перемалывать личный состав украинской армии и натовскую технику, пользуясь тем, что санкционная война дала России неожиданно много преимуществ, и дожидаясь, пока во власти в США придут вменяемые политики, с которыми можно вести конструктивный диалог о послевоенном устройстве мира, заключил собеседник издания.