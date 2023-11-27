https://ukraina.ru/20231127/1051339309.html
Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США - 27.11.2023 Украина.ру
Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
Россия не собирается возвращаться во времена СССР, который был в постоянной конфронтации с Западом. Ей ненужно возвращать плановую экономику и национализировать предприятия враждебных государств на своей территории. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T05:45
2023-11-27T05:45
2023-11-27T05:45
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Москва хотела бы жить по модели Российской Империи конца 19 века – государственный капитализм и интеграция в мировую экономику только на своих условиях. Эти сигналы Кремль посылал и до, и после начала СВО. Но на Западе не готовы идти к этому. Там намерены окончательно решить русский вопрос с военным поражением ВС РФ и сменой российского политического руководства. При этом Запад не может нанести России поражение на украинском фронте, не переходя к Третьей мировой войне, пояснил эксперт.Более того, СВО – это конфликт России и Запада, которым все страны пользуются в своих интересах. Особенно хорошо мы это видим на примере Турции. А если России удастся решить все свои стратегические задачи на Украине, это серьезно повлияет на геополитическую обстановку. И даже те страны, которые считаются союзниками России, не заинтересованы в ее чрезмерном усилении, добавил специалист.Поэтому России приходится идти на затягивание конфликта, пользуясь преимуществами, которые ей принесли побочные эффекты от СВО. И такая ситуация становится все более выгодна все большему количеству людей и стран, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, запад, сво, политика
Новости, Россия, США, Украина, Запад, СВО, политика
Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
Россия не собирается возвращаться во времена СССР, который был в постоянной конфронтации с Западом. Ей ненужно возвращать плановую экономику и национализировать предприятия враждебных государств на своей территории. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
Москва хотела бы жить по модели Российской Империи конца 19 века – государственный капитализм и интеграция в мировую экономику только на своих условиях. Эти сигналы Кремль посылал и до, и после начала СВО. Но на Западе не готовы идти к этому. Там намерены окончательно решить русский вопрос с военным поражением ВС РФ и сменой российского политического руководства. При этом Запад не может нанести России поражение на украинском фронте, не переходя к Третьей мировой войне, пояснил эксперт.
"При этом сейчас поднимают головы большое количество стран, недовольных западной моделью. Pax-Americana трещит по швам. Но принять решение, которое позволило бы сохранить американское лидерство в ограниченном масштабе (с чем многие бы не спорили, если бы это подразумевало наличие взаимных компромиссов и твердых двусторонних гарантий), Запад не готов. Такую готовность показывал только Трамп", - указал Ашимбаев.
Более того, СВО – это конфликт России и Запада, которым все страны пользуются в своих интересах. Особенно хорошо мы это видим на примере Турции. А если России удастся решить все свои стратегические задачи на Украине, это серьезно повлияет на геополитическую обстановку. И даже те страны, которые считаются союзниками России, не заинтересованы в ее чрезмерном усилении, добавил специалист.
Поэтому России приходится идти на затягивание конфликта, пользуясь преимуществами, которые ей принесли побочные эффекты от СВО. И такая ситуация становится все более выгодна все большему количеству людей и стран, заключил собеседник издания.