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Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США

Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США - 27.11.2023 Украина.ру

Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США

Россия не собирается возвращаться во времена СССР, который был в постоянной конфронтации с Западом. Ей ненужно возвращать плановую экономику и национализировать предприятия враждебных государств на своей территории. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру

2023-11-27T05:45

2023-11-27T05:45

2023-11-27T05:45

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Москва хотела бы жить по модели Российской Империи конца 19 века – государственный капитализм и интеграция в мировую экономику только на своих условиях. Эти сигналы Кремль посылал и до, и после начала СВО. Но на Западе не готовы идти к этому. Там намерены окончательно решить русский вопрос с военным поражением ВС РФ и сменой российского политического руководства. При этом Запад не может нанести России поражение на украинском фронте, не переходя к Третьей мировой войне, пояснил эксперт.Более того, СВО – это конфликт России и Запада, которым все страны пользуются в своих интересах. Особенно хорошо мы это видим на примере Турции. А если России удастся решить все свои стратегические задачи на Украине, это серьезно повлияет на геополитическую обстановку. И даже те страны, которые считаются союзниками России, не заинтересованы в ее чрезмерном усилении, добавил специалист.Поэтому России приходится идти на затягивание конфликта, пользуясь преимуществами, которые ей принесли побочные эффекты от СВО. И такая ситуация становится все более выгодна все большему количеству людей и стран, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сша, украина, запад, сво, политика