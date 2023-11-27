Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США - 27.11.2023 Украина.ру
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Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США - 27.11.2023 Украина.ру
Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США
Россия не собирается возвращаться во времена СССР, который был в постоянной конфронтации с Западом. Ей ненужно возвращать плановую экономику и национализировать предприятия враждебных государств на своей территории. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T05:45
2023-11-27T05:45
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Москва хотела бы жить по модели Российской Империи конца 19 века – государственный капитализм и интеграция в мировую экономику только на своих условиях. Эти сигналы Кремль посылал и до, и после начала СВО. Но на Западе не готовы идти к этому. Там намерены окончательно решить русский вопрос с военным поражением ВС РФ и сменой российского политического руководства. При этом Запад не может нанести России поражение на украинском фронте, не переходя к Третьей мировой войне, пояснил эксперт.Более того, СВО – это конфликт России и Запада, которым все страны пользуются в своих интересах. Особенно хорошо мы это видим на примере Турции. А если России удастся решить все свои стратегические задачи на Украине, это серьезно повлияет на геополитическую обстановку. И даже те страны, которые считаются союзниками России, не заинтересованы в ее чрезмерном усилении, добавил специалист.Поэтому России приходится идти на затягивание конфликта, пользуясь преимуществами, которые ей принесли побочные эффекты от СВО. И такая ситуация становится все более выгодна все большему количеству людей и стран, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Новости, Россия, США, Украина, Запад, СВО, политика

Казахстанский эксперт объяснил, какой "идеальный" мир создаст Россия после победы над ВСУ и США

05:45 27.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Россия не собирается возвращаться во времена СССР, который был в постоянной конфронтации с Западом. Ей ненужно возвращать плановую экономику и национализировать предприятия враждебных государств на своей территории. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
Москва хотела бы жить по модели Российской Империи конца 19 века – государственный капитализм и интеграция в мировую экономику только на своих условиях. Эти сигналы Кремль посылал и до, и после начала СВО. Но на Западе не готовы идти к этому. Там намерены окончательно решить русский вопрос с военным поражением ВС РФ и сменой российского политического руководства. При этом Запад не может нанести России поражение на украинском фронте, не переходя к Третьей мировой войне, пояснил эксперт.
"При этом сейчас поднимают головы большое количество стран, недовольных западной моделью. Pax-Americana трещит по швам. Но принять решение, которое позволило бы сохранить американское лидерство в ограниченном масштабе (с чем многие бы не спорили, если бы это подразумевало наличие взаимных компромиссов и твердых двусторонних гарантий), Запад не готов. Такую готовность показывал только Трамп", - указал Ашимбаев.
Более того, СВО – это конфликт России и Запада, которым все страны пользуются в своих интересах. Особенно хорошо мы это видим на примере Турции. А если России удастся решить все свои стратегические задачи на Украине, это серьезно повлияет на геополитическую обстановку. И даже те страны, которые считаются союзниками России, не заинтересованы в ее чрезмерном усилении, добавил специалист.
Поэтому России приходится идти на затягивание конфликта, пользуясь преимуществами, которые ей принесли побочные эффекты от СВО. И такая ситуация становится все более выгодна все большему количеству людей и стран, заключил собеседник издания.
 
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