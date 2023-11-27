https://ukraina.ru/20231127/1051338960.html
Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году
Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году - 27.11.2023 Украина.ру
Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году
В начале СВО Россия хотела довести боевые действия до Днепра, чтобы потом вернуть Украине отдельные территории в обмен на закрепление статуса-кво. Но сейчас такой сценарий для Москвы неприемлем. Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье - это территории, которые Россия считает своими
2023-11-27T06:15
2023-11-27T06:15
2023-11-27T06:15
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политика
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Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.руТеоретически речь может идти о разделе Украины или ее конфедеративном устройстве. Но такие сценарии еще толком не прописаны, потому что слишком много переменных факторов. Решение будет приниматься ситуационно, рассуждает эксперт.Прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог о будущем мироустройстве, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, сша, россия, джо байден, дональд трамп, сво, политика
Новости, ВСУ, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, СВО, политика
Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году
В начале СВО Россия хотела довести боевые действия до Днепра, чтобы потом вернуть Украине отдельные территории в обмен на закрепление статуса-кво. Но сейчас такой сценарий для Москвы неприемлем. Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье - это территории, которые Россия считает своими
Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
Теоретически речь может идти о разделе Украины или ее конфедеративном устройстве. Но такие сценарии еще толком не прописаны, потому что слишком много переменных факторов. Решение будет приниматься ситуационно, рассуждает эксперт.
"Пока же я вижу ситуацию следующим образом. Уход ВС РФ из Харьковской и Херсонской области вызвал панику в России, но Москва провела мобилизацию и фронт был стабилизирован. Потом было успешное взятие Артемовска, "контрнаступ" увяз, и ситуация стала достаточно управляемой. Теперь Россия может сдвигать фронт в любую сторону. Она держит на периферии границу у Днепра и регулирует поставки особо опасной западной техники, нанося точечные удары по глубоким тылам и разрушая коммуникации", - указал Ашимбаев.
Прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог о будущем мироустройстве, заключил собеседник издания.