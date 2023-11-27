https://ukraina.ru/20231127/1051338960.html

Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году

Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году - 27.11.2023 Украина.ру

Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году

В начале СВО Россия хотела довести боевые действия до Днепра, чтобы потом вернуть Украине отдельные территории в обмен на закрепление статуса-кво. Но сейчас такой сценарий для Москвы неприемлем. Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье - это территории, которые Россия считает своими

2023-11-27T06:15

2023-11-27T06:15

2023-11-27T06:15

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Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.руТеоретически речь может идти о разделе Украины или ее конфедеративном устройстве. Но такие сценарии еще толком не прописаны, потому что слишком много переменных факторов. Решение будет приниматься ситуационно, рассуждает эксперт.Прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог о будущем мироустройстве, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сша, россия, джо байден, дональд трамп, сво, политика