Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году - 27.11.2023 Украина.ру
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Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году
Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году - 27.11.2023 Украина.ру
Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году
В начале СВО Россия хотела довести боевые действия до Днепра, чтобы потом вернуть Украине отдельные территории в обмен на закрепление статуса-кво. Но сейчас такой сценарий для Москвы неприемлем. Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье - это территории, которые Россия считает своими
2023-11-27T06:15
2023-11-27T06:15
новости
всу
сша
россия
джо байден
дональд трамп
сво
политика
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Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.руТеоретически речь может идти о разделе Украины или ее конфедеративном устройстве. Но такие сценарии еще толком не прописаны, потому что слишком много переменных факторов. Решение будет приниматься ситуационно, рассуждает эксперт.Прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог о будущем мироустройстве, заключил собеседник издания.
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новости, всу, сша, россия, джо байден, дональд трамп, сво, политика
Новости, ВСУ, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, СВО, политика

Казахстанский эксперт объяснил, что Россия будет сделать с США и с ВСУ в следующем году

06:15 27.11.2023
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
В начале СВО Россия хотела довести боевые действия до Днепра, чтобы потом вернуть Украине отдельные территории в обмен на закрепление статуса-кво. Но сейчас такой сценарий для Москвы неприемлем. Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье - это территории, которые Россия считает своими
Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию Украина.ру
Теоретически речь может идти о разделе Украины или ее конфедеративном устройстве. Но такие сценарии еще толком не прописаны, потому что слишком много переменных факторов. Решение будет приниматься ситуационно, рассуждает эксперт.
"Пока же я вижу ситуацию следующим образом. Уход ВС РФ из Харьковской и Херсонской области вызвал панику в России, но Москва провела мобилизацию и фронт был стабилизирован. Потом было успешное взятие Артемовска, "контрнаступ" увяз, и ситуация стала достаточно управляемой. Теперь Россия может сдвигать фронт в любую сторону. Она держит на периферии границу у Днепра и регулирует поставки особо опасной западной техники, нанося точечные удары по глубоким тылам и разрушая коммуникации", - указал Ашимбаев.
Прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог о будущем мироустройстве, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампСВОполитика
 
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