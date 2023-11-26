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BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда
BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда - 26.11.2023 Украина.ру
BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда
В тюрьме Аризоны получил ножевые ранения и скончался полицейский Дерек Шовен, осужденный за убийство негра Джорджа Флойда. Об этом сообщает пресса США и Британии.
2023-11-26T13:43
2023-11-26T13:43
2023-11-26T13:44
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О нападении на осужденного Шовена стало известно 25 ноября. О полученных им ножевых ранениях сообщило агентство AP и ряд других СМИ.Сообщалось о госпитализации Шовена. В воскресенье 26 ноября британская пресса сообщила о его смерти.Нападение на Шовена вызвало подъём в среде сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"). Движение возникло в 2020 году после инцидента в мае того же года: полицейский Дерек Шовен при задержании сопротивлявшегося чернокожего Джорджа Флойда применил стандартный удушающий приём. Негритянское население США, а также местные левые и либералы усмотрели в инциденте признаки расизма, что предопределило судьбу полицейского.На суде Шовен отверг обвинения в расизме. Выяснилось также, что ранее судимый Флойд употреблял наркотики и во время задержания находился в состоянии наркотического опьянения.Прокурор запросил для полицейского 30 лет тюрьмы. Суд Миннеаполиса приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Сторонники движения BLM активно комментируют смерть Шовена. При этом многие не скрывают радости.
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новости, blm, джордж флойд, сша, политика, политические портреты, политическая ситуация, права человека, полицейский, полиция, правопорядок, законность, убийство, криминал
Новости, BLM, Джордж Флойд, США, политика, политические портреты, политическая ситуация, права человека, полицейский, полиция, правопорядок, законность, убийство, криминал
BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда
13:43 26.11.2023 (обновлено: 13:44 26.11.2023)
В тюрьме Аризоны получил ножевые ранения и скончался полицейский Дерек Шовен, осужденный за убийство негра Джорджа Флойда. Об этом сообщает пресса США и Британии.
О нападении на осужденного Шовена стало известно 25 ноября. О полученных им ножевых ранениях сообщило агентство AP и ряд других СМИ.
Сообщалось о госпитализации Шовена. В воскресенье 26 ноября британская пресса сообщила о его смерти.
Нападение на Шовена вызвало подъём в среде сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"). Движение возникло в 2020 году после инцидента в мае того же года: полицейский Дерек Шовен при задержании сопротивлявшегося чернокожего Джорджа Флойда применил стандартный удушающий приём.
Негритянское население США, а также местные левые и либералы усмотрели в инциденте признаки расизма, что предопределило судьбу полицейского.
На суде Шовен отверг обвинения в расизме. Выяснилось также, что ранее судимый Флойд употреблял наркотики и во время задержания находился в состоянии наркотического опьянения.
Прокурор запросил для полицейского 30 лет тюрьмы. Суд Миннеаполиса приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство.
Сторонники движения BLM активно комментируют смерть Шовена. При этом многие не скрывают радости.