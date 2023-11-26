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BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда

BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда - 26.11.2023 Украина.ру

BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда

В тюрьме Аризоны получил ножевые ранения и скончался полицейский Дерек Шовен, осужденный за убийство негра Джорджа Флойда. Об этом сообщает пресса США и Британии.

2023-11-26T13:43

2023-11-26T13:43

2023-11-26T13:44

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О нападении на осужденного Шовена стало известно 25 ноября. О полученных им ножевых ранениях сообщило агентство AP и ряд других СМИ.Сообщалось о госпитализации Шовена. В воскресенье 26 ноября британская пресса сообщила о его смерти.Нападение на Шовена вызвало подъём в среде сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"). Движение возникло в 2020 году после инцидента в мае того же года: полицейский Дерек Шовен при задержании сопротивлявшегося чернокожего Джорджа Флойда применил стандартный удушающий приём. Негритянское население США, а также местные левые и либералы усмотрели в инциденте признаки расизма, что предопределило судьбу полицейского.На суде Шовен отверг обвинения в расизме. Выяснилось также, что ранее судимый Флойд употреблял наркотики и во время задержания находился в состоянии наркотического опьянения.Прокурор запросил для полицейского 30 лет тюрьмы. Суд Миннеаполиса приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Сторонники движения BLM активно комментируют смерть Шовена. При этом многие не скрывают радости.

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новости, blm, джордж флойд, сша, политика, политические портреты, политическая ситуация, права человека, полицейский, полиция, правопорядок, законность, убийство, криминал