Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 25.11.2023 Украина.ру
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Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 25.11.2023 Украина.ру
Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Подразделения группировки "Восток" сорвали выдвижение группы украинской пехоты и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 25 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-25T05:30
2023-11-25T05:30
новости
россия
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сво
вс рф
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потери всу
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"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и северное Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал Чехов.По его словам, с помощью ударных БПЛА был уничтожен расчёт гранатомёта, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 боевиков киевского режима.
https://ukraina.ru/20231125/1051306607.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

05:30 25.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Подразделения группировки "Восток" сорвали выдвижение группы украинской пехоты и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 25 ноября сообщает РИА Новости
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и северное Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал Чехов.
По его словам, с помощью ударных БПЛА был уничтожен расчёт гранатомёта, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 боевиков киевского режима.
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУРоссийская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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