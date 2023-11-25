Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Подразделения группировки "Восток" сорвали выдвижение группы украинской пехоты и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 25 ноября сообщает РИА Новости
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и северное Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - сказал Чехов.
По его словам, с помощью ударных БПЛА был уничтожен расчёт гранатомёта, автомобиль, шесть долговременных огневых точек и до 25 боевиков киевского режима.
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