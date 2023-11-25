https://ukraina.ru/20231125/1051306607.html

Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ

Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ - 25.11.2023 Украина.ру

Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ

Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-25T04:30

2023-11-25T04:30

2023-11-25T04:30

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авдеевка

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фронт

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Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, рассказал журналист.Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят измотать ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у ВСУ сильная оборона, добавил он.В Авдеевке российские войска аккуратно обеспечивают фланги и сохраняют штурмовые подразделения. Тяжелыми авиабомбами и дронами ВС реализуют свое преимущество в воздухе. Мы пытаемся играть на своих сильных сторонах и беречь людей, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html

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новости, авдеевка, днр, вс рф, оборона, наступление, резервы, всу, прорыв, фронт, россия, украина, сво