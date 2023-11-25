Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, рассказал журналист.
Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят измотать ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у ВСУ сильная оборона, добавил он.
"Плюс в Авдеевке есть фактор Артемовска — очень важной точки притяжения ВСУ. Да, по военной логике противник должен отводить оттуда войска, но из-за медийной значимости сделать он этого не может. Он подбрасывает войска и на флангах, и в глубине Авдеевки", - отметил Скоробогатый.
В Авдеевке российские войска аккуратно обеспечивают фланги и сохраняют штурмовые подразделения. Тяжелыми авиабомбами и дронами ВС реализуют свое преимущество в воздухе. Мы пытаемся играть на своих сильных сторонах и беречь людей, указал собеседник Украина.ру.
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