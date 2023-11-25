Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ - 25.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231125/1051306607.html
Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ
Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ - 25.11.2023 Украина.ру
Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ
Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-25T04:30
2023-11-25T04:30
новости
авдеевка
днр
вс рф
оборона
наступление
резервы
всу
прорыв
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/83/1034028351_0:353:3388:2259_1920x0_80_0_0_d12caef7267c02e06dba21c7d9107c5c.jpg.webp
Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, рассказал журналист.Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят измотать ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у ВСУ сильная оборона, добавил он.В Авдеевке российские войска аккуратно обеспечивают фланги и сохраняют штурмовые подразделения. Тяжелыми авиабомбами и дронами ВС реализуют свое преимущество в воздухе. Мы пытаемся играть на своих сильных сторонах и беречь людей, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/83/1034028351_207:0:3219:2259_1920x0_80_0_0_6e06d8bea1afb0f0a822bee450543461.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, вс рф, оборона, наступление, резервы, всу, прорыв, фронт, россия, украина, сво
Новости, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, Оборона, наступление, резервы, ВСУ, прорыв, фронт, Россия, Украина, СВО

Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ

04:30 25.11.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Российская армия удерживает инициативу уже больше полутора месяцев, а также наращивает собственные ресурсы для давления на ВСУ по всему фронту. Это вызывает оптимизм, но не дает повод для победных реляций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Можно предположить, что ВС РФ не сосредотачивают большое количество ресурсов на Авдеевке для прорыва линии фронта. Вместо этого они пытаются давить сразу на нескольких участках для растаскивания войск Украины и их последующего истощения, рассказал журналист.
Просто если раньше бойцы использовали тактику на истощение в обороне, то теперь они хотят измотать ВСУ в наступлении. Войска продвигаются там, где у противника слабые места, и пытаются навязать борьбу там, где у ВСУ сильная оборона, добавил он.
"Плюс в Авдеевке есть фактор Артемовска — очень важной точки притяжения ВСУ. Да, по военной логике противник должен отводить оттуда войска, но из-за медийной значимости сделать он этого не может. Он подбрасывает войска и на флангах, и в глубине Авдеевки", - отметил Скоробогатый.
В Авдеевке российские войска аккуратно обеспечивают фланги и сохраняют штурмовые подразделения. Тяжелыми авиабомбами и дронами ВС реализуют свое преимущество в воздухе. Мы пытаемся играть на своих сильных сторонах и беречь людей, указал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Дугин интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 05:24
Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом Мы увлеклись материалистическими атеистическими идеями Запада и поэтому все разрушили, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Также он поделился с изданием Украина.ру мыслями о том, какой должна стать Россия после победы на Украине
 
НовостиАвдеевкаДНРВС РФОборонанаступлениерезервыВСУпрорывфронтРоссияУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:03Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM
05:00Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"
04:30Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ
04:20Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине
04:15В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
04:03Киев намерен укрепить ВСУ женщинами-командирами
04:00Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
03:22"Герани" долетели до Киевской области, воздушная тревога уже в 8 регионах Украины
03:06Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:49На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
01:50Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ
01:28Госбюджет Украины сможет профинансировать только 50% ОПК
00:56Около 11 тысяч грузовиков застряли на границе с Польшей
00:33На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн
00:09В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий
23:36Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
23:24Арахамия признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО
22:52ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist
22:21США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild
21:58Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
Лента новостейМолния