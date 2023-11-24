Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации" - 24.11.2023 Украина.ру
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Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации"
Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации" - 24.11.2023 Украина.ру
Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации"
В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе будет представлен некий новый "комплексный план по мобилизации". Об этом глава киевского режима сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в столице Украины, передаёт "Униан"
2023-11-24T19:55
2023-11-24T19:55
новости
украина
мобилизация
владимир зеленский
спецоперация
призыв
сво
отсрочка
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Подробностями Зеленский не поделился, но витиевато обозначил, что новый план будет касаться работы территориальных центров комплектации (военкоматов), военно-лечебных комиссий, демобилизации и мобилизации соответственно. Украинский лидер также сообщил, что заслушал комплексный доклад о том, какие существуют вызовы, как решить текущие вопросы, что надо сделать, какие внести законодательные изменения и кто должен это сделать. Соответствующие задачи поставлены Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, потому как новый "мобилизационный план" включает и экономические вопросы. Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безуглая анонсировала регистрацию глобального законопроекта об изменениях правил мобилизации. По её словам, на Украине ликвидируют возможность отсрочки от призыва путём получения второго, предвысшего или высшего образования, на военный учёт примут осужденных за совершение уголовного правонарушения, а военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, потеряют право на отсрочку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, владимир зеленский, спецоперация, призыв, сво, отсрочка
Новости, Украина, мобилизация, Владимир Зеленский, Спецоперация, призыв, СВО, отсрочка

Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации"

19:55 24.11.2023
 
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
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В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе будет представлен некий новый "комплексный план по мобилизации". Об этом глава киевского режима сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в столице Украины, передаёт "Униан"
Подробностями Зеленский не поделился, но витиевато обозначил, что новый план будет касаться работы территориальных центров комплектации (военкоматов), военно-лечебных комиссий, демобилизации и мобилизации соответственно.

"Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. В мобилизации очень важно, чтобы знаете – как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А" и понимаем куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", – отметил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что заслушал комплексный доклад о том, какие существуют вызовы, как решить текущие вопросы, что надо сделать, какие внести законодательные изменения и кто должен это сделать.
Соответствующие задачи поставлены Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, потому как новый "мобилизационный план" включает и экономические вопросы.
Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безуглая анонсировала регистрацию глобального законопроекта об изменениях правил мобилизации. По её словам, на Украине ликвидируют возможность отсрочки от призыва путём получения второго, предвысшего или высшего образования, на военный учёт примут осужденных за совершение уголовного правонарушения, а военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, потеряют право на отсрочку.
 
НовостиУкраинамобилизацияВладимир ЗеленскийСпецоперацияпризывСВОотсрочка
 
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