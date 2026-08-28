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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - 28.08.2026 Украина.ру

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога. Об этом 28 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

2026-08-28T23:20

2026-08-28T23:20

2026-08-28T23:20

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Сигнал поступил в 22:50 по московскому времени.Ранее утром 28 августа Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными металлическими шариками для усиления поражающего эффекта. В результате повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и 15 автомобилей, пострадали два человека. Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на удары по городу-герою будет "красным" по своей тяжести. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал атаку на мирные объекты возмутительной - "Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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совет федерации, украина.ру, михаил развожаев, севастополь, украина, россия, сво, спецоперация