В Севастополе объявлена воздушная тревога - 28.08.2026 Украина.ру
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - 28.08.2026 Украина.ру
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога. Об этом 28 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
2026-08-28T23:20
2026-08-28T23:20
совет федерации
украина.ру
михаил развожаев
севастополь
украина
россия
сво
спецоперация
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Сигнал поступил в 22:50 по московскому времени.Ранее утром 28 августа Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными металлическими шариками для усиления поражающего эффекта. В результате повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и 15 автомобилей, пострадали два человека. Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на удары по городу-герою будет "красным" по своей тяжести. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал атаку на мирные объекты возмутительной - "Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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совет федерации, украина.ру, михаил развожаев, севастополь, украина, россия, сво, спецоперация
Совет Федерации, Украина.ру, Михаил Развожаев, Севастополь, Украина, Россия, СВО, Спецоперация

В Севастополе объявлена воздушная тревога

23:20 28.08.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : скриншот видео
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В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога. Об этом 28 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
Сигнал поступил в 22:50 по московскому времени.
Ранее утром 28 августа Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными металлическими шариками для усиления поражающего эффекта.
В результате повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и 15 автомобилей, пострадали два человека.
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на удары по городу-герою будет "красным" по своей тяжести.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал атаку на мирные объекты возмутительной - "Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь.
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