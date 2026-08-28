В Севастополе объявлена воздушная тревога
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога. Об этом 28 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
Сигнал поступил в 22:50 по московскому времени.
Ранее утром 28 августа Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь беспилотниками, начинёнными металлическими шариками для усиления поражающего эффекта.
В результате повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и 15 автомобилей, пострадали два человека.
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