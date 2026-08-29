https://ukraina.ru/20260829/bruter-kogda-vsu-sdadut-donbass-kherson-zaporozhe-i-kharkov-nachnutsya-realnye-peregovory-1082885123.html

Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"

Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры" - 28.08.2026 Украина.ру

Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"

Пока Запад не убедиться в том, что он на грани поражения, его поведение не изменится. И реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут ключевые города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-08-29T06:00

2026-08-29T06:00

2026-08-28T21:45

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Отвечая на вопрос о стратегии достижения целей СВО, Брутер заявил, что глубокая наступательная операция при нынешнем соотношении сил невозможна. "Такую задачу никто и не ставит", — добавил он.По словам Брутера, задача России — убедить противника в безнадежности продолжения войны без проведения стратегической операции. "Глубокая наступательная операция невозможна при нынешнем соотношении сил. Такую задачу никто и не ставит. Задача как раз состоит в том, чтобы, не проводя стратегическую операцию, убедить противника в том, что продолжение войны станет безнадежным и для Украины, и для тех, кто ее поддерживает", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что пока Запад не осознает неизбежность поражения, его позиция не изменится. "Реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

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