Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры" - 28.08.2026 Украина.ру
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Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"
Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры" - 28.08.2026 Украина.ру
Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"
Пока Запад не убедиться в том, что он на грани поражения, его поведение не изменится. И реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут ключевые города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-08-29T06:00
2026-08-28T21:45
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Отвечая на вопрос о стратегии достижения целей СВО, Брутер заявил, что глубокая наступательная операция при нынешнем соотношении сил невозможна. "Такую задачу никто и не ставит", — добавил он.По словам Брутера, задача России — убедить противника в безнадежности продолжения войны без проведения стратегической операции. "Глубокая наступательная операция невозможна при нынешнем соотношении сил. Такую задачу никто и не ставит. Задача как раз состоит в том, чтобы, не проводя стратегическую операцию, убедить противника в том, что продолжение войны станет безнадежным и для Украины, и для тех, кто ее поддерживает", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что пока Запад не осознает неизбежность поражения, его позиция не изменится. "Реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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Брутер: "Когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков, начнутся реальные переговоры"

06:00 29.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Пока Запад не убедиться в том, что он на грани поражения, его поведение не изменится. И реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут ключевые города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Отвечая на вопрос о стратегии достижения целей СВО, Брутер заявил, что глубокая наступательная операция при нынешнем соотношении сил невозможна. "Такую задачу никто и не ставит", — добавил он.
По словам Брутера, задача России — убедить противника в безнадежности продолжения войны без проведения стратегической операции.
"Глубокая наступательная операция невозможна при нынешнем соотношении сил. Такую задачу никто и не ставит. Задача как раз состоит в том, чтобы, не проводя стратегическую операцию, убедить противника в том, что продолжение войны станет безнадежным и для Украины, и для тех, кто ее поддерживает", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что пока Запад не осознает неизбежность поражения, его позиция не изменится. "Реальные переговоры начнутся только тогда, когда ВСУ сдадут Донбасс, Херсон, Запорожье и Харьков", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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