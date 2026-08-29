https://ukraina.ru/20260829/sdelka-na-krovi-kak-london-i-kiev-delyat-tekhnologii-voyny-1082845229.html

Сделка на крови: как Лондон и Киев делят технологии войны

Сделка на крови: как Лондон и Киев делят технологии войны - 29.08.2026 Украина.ру

Сделка на крови: как Лондон и Киев делят технологии войны

Великобритания получит доступ к данным украинских дронов для тренировки искусственного интеллекта. На основе этих данных и полученных наработок обе стороны будут развивать технологии войны. Тем временем в мире всё громче звучат опасения по поводу ИИ

2026-08-29T06:10

2026-08-29T06:10

2026-08-29T06:10

эксклюзив

мария захарова

родион мирошник

сергей лавров

нпз

великобритания

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333633_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4822d108749dd658eafb7aa5ab0216a5.jpg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Великобританию об ответе на удары Вооружённых сил Украины британским вооружением."Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному", — заявила она на брифинге.Захарова призвала британцев осознать опасные последствия такой политики. По словам официального представителя МИД РФ, британцы должны отказаться от враждебной линии, которая может перевести конфликт на принципиально иной уровень.Также Захарова указала на то, что Москва фиксирует информацию о передаче Лондоном Киеву данных, необходимых для возможного производства ракет Storm Shadow.До этого издание The Times сообщило о том, что Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, в частности для атак на НПЗ в Ярославле и Волгограде.После этого в комментарии РИА Новости посольство РФ в Соединённом Королевстве заявило, что Великобритания пошла на эскалацию и ответит за свои действия.На это премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину.Помогают Украине британцы небескорыстно.Данные для ИскИнаДвадцать четвертого августа на сайте британского правительства был опубликован пресс-релиз, в котором шла речь о соглашении, подписанном Бёрнэмом и Владимиром Зеленским. Согласно этому документу, Великобритания получит доступ к данным украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs для обучения военных ИИ-моделей."Объединив данные с украинского поля боя с британскими знаниями, мы ускорим разработку возможностей, которые не только укрепят нашу национальную безопасность, но и позволят лучше защищать критическую инфраструктуру", — заявил Бёрнэм.Согласно пресс-релизу британского правительства, база содержит данные, собранные тысячами камер и инфракрасных датчиков на Украине, которые фиксируют "миллионы объектов" и передают информацию в AI Labs для обучения новых моделей.Согласно заявлению британского правительства, первый пилотный проект запустят в Великобритании. Система с использованием украинских данных и британских технологий будет превращать проложенные под землей оптоволоконные кабели в сенсоры с ИИ для обнаружения движения возле военных баз.В дальнейшем эту технологию хотят применять для защиты аэропортов, тюрем, железных дорог и энергетических объектов. Ещё один проект предусматривает разработку энергоэффективных ИИ-чипов для беспилотников, робототехнических и автономных систем.Пилотные проекты уже запущены с британскими компаниями-стартапами Sintela, Mind Foundry и Skyral. В рамках соглашения Великобритания получит доступ к данным Avengers, Украина, со своей стороны, — к британским университетам, исследовательским центрам и технологическим компаниям.При этом в пресс-релизе британского правительства умолчали о том, как на самом деле Украина использует дроны с искусственным интеллектом, о чём ранее сообщали и украинские, и британские СМИ. Так, в июле журналист BBC News Украина* Олег Черныш опубликовал интервью с главой созданного Минобороны Украины центра по развитию искусственного интеллекта "А1" Данилом Цьвоком."В тех дронах, о которых вы рассказывали (Hornet и Darts), используется так называемый подход last mile-delivery (донаведение дрона на цель на завершающем этапе полёта перед поражением), где присутствует человек в цикле. То есть в каждом случае система идентифицирует определённую цель, а человек подтверждает поражение этой цели. Поэтому первое, что я бы хотел сказать, что этот вопрос временный. Хотя я вам скажу: сегодня качество моделей позволяет работать реально на поле боя", – рассказывал тот.Таким образом Цьвок признавал, что для атак, в т.ч. и беспилотников, Украина активно применяет искусственный интеллект. При этом он оговаривался, что ИИ распознаёт цели, а вот окончательно подтверждает эти цели человек. Также Цьвок сообщил о том, что искусственный интеллект будут активно применять в роях дронов, к использованию которых "в ряде операций" Украина активно идёт.Спустя месяц с лишним, 27 августа, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военные намеренно закладывают в ударные дроны, оснащенные искусственным интеллектом, параметры пассажирских автобусов."Сейчас, к примеру, используется большое количество дронов… которые располагают искусственным интеллектом, в который закладываются определенные параметры, и вот он курсирует над территорией в поисках... цели, которая соответствует параметрам. Значит, речь идет о том, что в эти параметры заложены автобусы", – рассказал Мирошник в комментарии "Вестям".По его словам, у автобусов, перевозящих мирных граждан, присутствуют все обозначения, белые номера и другие опознавательные знаки, которые может считывать ИИ.Мирошник напомнил, что за период с мая-июня ВСУ атаковали уже более 150 автобусов, которые перевозили мирных граждан. По его словам, киевский режим придерживается целенаправленной стратегии, которую одобрили западные спонсоры.Таким образом, применение искусственного интеллекта украинскими военными уже сейчас вызывает вопросы с точки зрения международного гуманитарного права. Это то, о чём на Западе задумывались и ранее.Вопросы этики и финансовДнём 25 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с секретарём Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером заявил, что одной из тем, которая обсуждалась на их встрече, была и проблема искусственного интеллекта."Сегодня мы достаточно подробно поговорили как раз о тенденциях в сфере искусственного интеллекта, включая его военное применение. У нас совпадают позиции. Условились продолжить предметно рассматривать эту тему на уровне экспертов и координировать наши действия на международных мероприятиях по этому вопросу", – отметил Лавров.Примечательно, что первая энциклика нового Папы Римского Льва XIV была посвящена именно искусственному интеллекту. Она называлась Magnifica Humanitas ("Великолепное человечество") и вышла в мае этого года.В энциклике понтифик подчёркивал, что технологии не должны рассматриваться как сила, враждебная человеку."Стремление к большей прибыли не может оправдывать решения, которые систематически приносят рабочие места в жертву", – указывал папа.В энциклике был призыв к государственному регулированию частных компаний, развивающих ИИ, защите и переобучению работников, чьи профессии могут исчезнуть, а также к ограничению распространения созданного искусственным интеллектом ложного, жестокого и гиперсексуализированного контента для детей.Особое внимание в документе Лев XIV уделил военному применению ИИ. Папа Римский подчёркивал, что ответственность за решения, связанные с использованием оружия, должна оставаться за человеком, а не передаваться искусственному интеллекту."Растущая легкость, с которой могут применяться автономные системы вооружений, делает войну более "осуществимой" и менее подверженной человеческому контролю", — говорилось в энциклике.В общем, вопросы применения ИИ, в т. ч. военного, тревожат не только Россию.А на Западе забили тревогу ещё по одному поводу, связанному с искусственным интеллектом. На днях издание The Wall Street Journal сообщило о том, что инвестиции в ИИ пока не оправдывают себя, а разрыв между вложениями и доходами от искусственного интеллекта достиг 1,5 трлн долларов. Издание указало, что ИИ-бум держится на принципе "построй — и они придут".По информации The Wall Street Journal, три года назад венчурный капиталист Дэвид Кан из Sequoia Capital обратил внимание, что компании вкладывают в искусственный интеллект гораздо больше, чем зарабатывают на нём. Он задался вопросом: какая сумма дохода от ИИ необходима для того, чтобы инвестиции имели финансовый смысл.Тогда он назвал это "вопросом на 200 млрд долларов для ИИ". К 2024 году этот разрыв вырос до 600 млрд долларов, в 2025-м — до 840 млрд, а в этом году достиг 1,5 трлн.По информации издания, Nvidia и другие производители чипов для ИИ живут на заемные средства. Как указывалось в статье The Wall Street Journal, в какой-то момент крупные инвесторы достигнут критической точки, когда их денежные резервы уменьшатся и они не смогут или не захотят привлекать дополнительные средства от заёмных или долевых инвесторов. Это неизбежная ситуация в случае, если окажется, что ИИ стоит меньше, чем в него вкладывают.Таким образом, миру может угрожать очередной финансовый пузырь – на этот раз вызванный завышенными ожиданиями от ИИ.*СМИ, выполняющее функцию иноагентаПодробнее о том, как Святой Престол воспринимает искусственный интеллект – в статье Никиты Волковича "Ватикан против ИИ. Великий спор о душе и будущем".

https://ukraina.ru/20260810/strashnee-drona-kogda-na-ukraine-poyavyatsya-ii-istrebiteli-i-tanki-1082352897.html

https://ukraina.ru/20260813/palantir-poka-ne-pobezhdaet-sadulaev-pro-voynu-so-skaynetom-i-nesovershenstvo-ii-1082439104.html

великобритания

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, мария захарова, родион мирошник, сергей лавров, нпз, великобритания, россия, украина