https://ukraina.ru/20260828/v-kharkove-progremel-vzryv-na-fone-vozdushnoy-trevogi-1082885768.html

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 28.08.2026 Украина.ру

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T22:56

2026-08-28T22:56

2026-08-28T22:56

украина.ру

украина

харьков

харьковская область

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079027228_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_d97112f8e0229128bbccd5ae6ba2a24d.jpg

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.Ранее в Киеве также прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили о новом рекорде дальности российских беспилотников: "Герань" пролетела почти тысячу километров и достигла Волынской области. Маршрут дрона пролегал из Крыма через всю Украину до Луцкого района, полёт занял около двух часов. По данным украинских пабликов, реактивный беспилотник преодолел 960 километров и был сбит на Волыни. Львовские телеграм-каналы признают, что теперь подобные модели могут поражать до 96 процентов территории Украины, включая отдалённые западные области - В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, харьков, харьковская область, сво, спецоперация