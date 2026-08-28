В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщили 28 августа РИА новости
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее в Киеве также прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили о новом рекорде дальности российских беспилотников: "Герань" пролетела почти тысячу километров и достигла Волынской области.
Маршрут дрона пролегал из Крыма через всю Украину до Луцкого района, полёт занял около двух часов.
По данным украинских пабликов, реактивный беспилотник преодолел 960 километров и был сбит на Волыни.
Львовские телеграм-каналы признают, что теперь подобные модели могут поражать до 96 процентов территории Украины, включая отдалённые западные области - В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.
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