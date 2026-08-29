https://ukraina.ru/20260829/bruter-o-vizite-direktora-tsru-retkliff-obsuzhdal-voprosy-svyazannye-s-peredachey-informatsii-1082884168.html

Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации"

Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации" - 29.08.2026 Украина.ру

Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации"

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не был связан с серьезными переговорами или ультиматумами. Он обсуждал текущие вопросы передачи информации между спецслужбами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-08-29T05:00

2026-08-29T05:00

2026-08-29T05:00

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Отвечая на вопрос о том, мог ли Рэтклифф обсуждать в Москве угрозу военного столкновения России и НАТО, Брутер заявил, что эта тема выходит за полномочия директора ЦРУ."Мы не можем исключать того, что беседа Рэтклиффа с профильным коллегой носила широкий характер, но вопрос, который вы поставили, выходит за реальные полномочия главы ЦРУ", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что в нынешней администрации Рэтклифф не занимает особого места, и считать, что он приехал вести сложные переговоры, тем более он недолго находился в Москве, не представляется вероятным, пояснил Брутер.В первую очередь, по его словам, Рэтклифф обсуждал вопросы передачи информации между США и Россией. "Вряд ли ему бы ответили на озвученные вами вопросы, если бы он захотел обсудить что-то большее", — добавил он."Россия не собирается начинать военный конфликт с Западной Европой. Европейцы тоже прямого военного конфликта не хотят", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Больше на тему визита директора ЦРУ — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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