Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации" - 29.08.2026 Украина.ру
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Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации"
Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации" - 29.08.2026 Украина.ру
Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации"
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не был связан с серьезными переговорами или ультиматумами. Он обсуждал текущие вопросы передачи информации между спецслужбами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-08-29T05:00
2026-08-29T05:00
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Отвечая на вопрос о том, мог ли Рэтклифф обсуждать в Москве угрозу военного столкновения России и НАТО, Брутер заявил, что эта тема выходит за полномочия директора ЦРУ."Мы не можем исключать того, что беседа Рэтклиффа с профильным коллегой носила широкий характер, но вопрос, который вы поставили, выходит за реальные полномочия главы ЦРУ", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что в нынешней администрации Рэтклифф не занимает особого места, и считать, что он приехал вести сложные переговоры, тем более он недолго находился в Москве, не представляется вероятным, пояснил Брутер.В первую очередь, по его словам, Рэтклифф обсуждал вопросы передачи информации между США и Россией. "Вряд ли ему бы ответили на озвученные вами вопросы, если бы он захотел обсудить что-то большее", — добавил он."Россия не собирается начинать военный конфликт с Западной Европой. Европейцы тоже прямого военного конфликта не хотят", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Больше на тему визита директора ЦРУ — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, сша, джон рэтклифф, владимир брутер, цру, украина.ру, информация, нато, война, военный эксперт, запад, европа, конфликт, главные новости, главное, аналитика, аналитики
Новости, Россия, Москва, США, Джон Рэтклифф, Владимир Брутер, ЦРУ, Украина.ру, информация, НАТО, война, военный эксперт, Запад, Европа, конфликт, Главные новости, главное, Аналитика, аналитики

Брутер о визите директора ЦРУ: "Рэтклифф обсуждал вопросы, связанные с передачей информации"

05:00 29.08.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не был связан с серьезными переговорами или ультиматумами. Он обсуждал текущие вопросы передачи информации между спецслужбами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Отвечая на вопрос о том, мог ли Рэтклифф обсуждать в Москве угрозу военного столкновения России и НАТО, Брутер заявил, что эта тема выходит за полномочия директора ЦРУ.
"Мы не можем исключать того, что беседа Рэтклиффа с профильным коллегой носила широкий характер, но вопрос, который вы поставили, выходит за реальные полномочия главы ЦРУ", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в нынешней администрации Рэтклифф не занимает особого места, и считать, что он приехал вести сложные переговоры, тем более он недолго находился в Москве, не представляется вероятным, пояснил Брутер.
В первую очередь, по его словам, Рэтклифф обсуждал вопросы передачи информации между США и Россией. "Вряд ли ему бы ответили на озвученные вами вопросы, если бы он захотел обсудить что-то большее", — добавил он.
"Россия не собирается начинать военный конфликт с Западной Европой. Европейцы тоже прямого военного конфликта не хотят", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
Больше на тему визита директора ЦРУ — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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