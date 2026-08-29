https://ukraina.ru/20260829/ekspert-london-ignoriruet-preduprezhdeniya-moskvy--zapad-ponimaet-tolko-konkretnye-veschi-1082884658.html

Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи

Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи - 29.08.2026 Украина.ру

Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи

Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Запад воспринимает только конкретные действия, и демонстративные акции России говорят о том, что европейцам не стоит продвигаться в сторону эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-08-29T04:45

2026-08-29T04:45

2026-08-29T04:45

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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может рассматривать Британию как участника войны на Украине. Британский премьер Энди Бернем в то же время пообещал, что Лондон предоставит Украине данные о ракетах SCALP для налаживания собственного производства.Отвечая на вопрос о реакции Лондона на слова Лаврова и спуск на воду подлодки "Хабаровск", способную переносить ядерные торпеды "Посейдон", Брутер заявил, что предупреждения Москвы игнорируют.По словам эксперта, спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. "Если у нас есть возможность вынудить противоположную сторону к выгодным для себя переговорам, значит это нужно делать", — отметил эксперт.Он также подчеркнул, что в Западной Европе не верят, что Россия может инициировать военный конфликт с Западом. Вероятность такого события признается европейцами нулевой, пояснил Брутер."Все демонстративные акции, которые мы проводим, говорят им о том, что и они не должны таким образом продвигаться в сторону эскалации конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

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