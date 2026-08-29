Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи - 29.08.2026 Украина.ру
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Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи
Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи - 29.08.2026 Украина.ру
Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи
Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Запад воспринимает только конкретные действия, и демонстративные акции России говорят о том, что европейцам не стоит продвигаться в сторону эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-08-29T04:45
2026-08-29T04:45
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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может рассматривать Британию как участника войны на Украине. Британский премьер Энди Бернем в то же время пообещал, что Лондон предоставит Украине данные о ракетах SCALP для налаживания собственного производства.Отвечая на вопрос о реакции Лондона на слова Лаврова и спуск на воду подлодки "Хабаровск", способную переносить ядерные торпеды "Посейдон", Брутер заявил, что предупреждения Москвы игнорируют.По словам эксперта, спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. "Если у нас есть возможность вынудить противоположную сторону к выгодным для себя переговорам, значит это нужно делать", — отметил эксперт.Он также подчеркнул, что в Западной Европе не верят, что Россия может инициировать военный конфликт с Западом. Вероятность такого события признается европейцами нулевой, пояснил Брутер."Все демонстративные акции, которые мы проводим, говорят им о том, что и они не должны таким образом продвигаться в сторону эскалации конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, лондон, владимир брутер, украина.ру, главные новости, главное, война, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, посейдон, подлодка, сергей лавров, переговоры, новости переговоров
Новости, Запад, Россия, Лондон, Владимир Брутер, Украина.ру, Главные новости, главное, война, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, посейдон, подлодка, Сергей Лавров, переговоры, новости переговоров

Эксперт: Лондон игнорирует предупреждения Москвы — Запад понимает только конкретные вещи

04:45 29.08.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске
© Министерство обороны РФ
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Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Запад воспринимает только конкретные действия, и демонстративные акции России говорят о том, что европейцам не стоит продвигаться в сторону эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может рассматривать Британию как участника войны на Украине. Британский премьер Энди Бернем в то же время пообещал, что Лондон предоставит Украине данные о ракетах SCALP для налаживания собственного производства.
Отвечая на вопрос о реакции Лондона на слова Лаврова и спуск на воду подлодки "Хабаровск", способную переносить ядерные торпеды "Посейдон", Брутер заявил, что предупреждения Москвы игнорируют.
По словам эксперта, спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи.
"Если у нас есть возможность вынудить противоположную сторону к выгодным для себя переговорам, значит это нужно делать", — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что в Западной Европе не верят, что Россия может инициировать военный конфликт с Западом. Вероятность такого события признается европейцами нулевой, пояснил Брутер.
"Все демонстративные акции, которые мы проводим, говорят им о том, что и они не должны таким образом продвигаться в сторону эскалации конфликта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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